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Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Haaland é retirado de entrevista coletiva da Noruega após veredicto financeiro do Manchester City

E. Haaland
Noruega
Portugal
Noruega x Portugal
Liga das Nações A

Erling Haaland foi retirado de seus compromissos de mídia programados com a seleção da Noruega enquanto continuam as consequências do caso financeiro do Manchester City. O atacante era esperado para falar com a imprensa antes de uma partida da Liga das Nações, mas os dirigentes agora fizeram uma mudança de última hora na programação.

  • Noruega protege Haaland da imprensa

    O atacante do Manchester City, Haaland, não participará mais da próxima coletiva de imprensa da Noruega após relatos sobre as batalhas legais de seu clube na Inglaterra, segundo o The Sun. A Federação Norueguesa de Futebol havia originalmente listado o atacante de 26 anos como um dos principais participantes da entrevista coletiva antes do confronto da Liga das Nações contra Portugal.

    A decisão de tirar Haaland dos holofotes ocorre enquanto o mundo do futebol reage à notícia de que o Manchester City teria sido considerado culpado por 114 violações financeiras. As acusações abrangem um período entre as temporadas 2009-10 e 2017-18, criando uma enorme nuvem de incerteza sobre o gigante da Premier League.

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  • Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    Veredito bombástico abala o Manchester City

    Embora o Manchester City ainda não tenha sido oficialmente punido, as implicações das conclusões relatadas são graves e de grande alcance para o gigante inglês. Espera-se que painéis independentes analisem uma variedade de medidas disciplinares, que podem variar de multas pesadas e perda de pontos à retirada de títulos anteriores da liga ou até mesmo à expulsão e ao rebaixamento da Premier League.

    A decisão de blindar Haaland da imprensa ocorre apenas um dia após sua atuação de destaque na quinta-feira, quando marcou duas vezes para liderar a Noruega em uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca em sua partida de abertura do grupo da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

  • Federação confirma mudança de planos

    A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) confirmou a mudança na programação por meio do gerente de imprensa Morten Skjonsberg, que anunciou à TV 2 que o técnico Stale Solbakken, ao lado de Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup, falaria no lugar do atacante do City.

    A Noruega vai receber Portugal em Oslo no domingo, com a seleção visitante também embalada por uma vitória na estreia, após garantir um triunfo por 1 a 0 sobre País de Gales.

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    City e Haaland brilham apesar dos problemas legais

    Fora de campo, o Manchester City já divulgou um comunicado enquanto considera suas opções legais para contestar a decisão, ao mesmo tempo em que segue brilhando dentro dele ao liderar a Premier League com uma campanha perfeita de cinco vitórias em cinco, impulsionado pela forma estelar de Haaland, com cinco gols em cinco partidas nesta temporada.

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