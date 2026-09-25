O atacante do Manchester City, Haaland, não participará mais da próxima coletiva de imprensa da Noruega após relatos sobre as batalhas legais de seu clube na Inglaterra, segundo o The Sun. A Federação Norueguesa de Futebol havia originalmente listado o atacante de 26 anos como um dos principais participantes da entrevista coletiva antes do confronto da Liga das Nações contra Portugal.

A decisão de tirar Haaland dos holofotes ocorre enquanto o mundo do futebol reage à notícia de que o Manchester City teria sido considerado culpado por 114 violações financeiras. As acusações abrangem um período entre as temporadas 2009-10 e 2017-18, criando uma enorme nuvem de incerteza sobre o gigante da Premier League.