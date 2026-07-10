Haaland defende Mbappé sobre o “pênalti equívoco”: o que aconteceu na partida entre França e Marrocos, em campo e no VAR

“Não dá para esperar cinco minutos para cobrar um pênalti”, com essas palavras, o atacante da Noruega “defendeu” Mbappé e criticou a atuação do árbitro, acusado de ter demorado demais na revisão pelo VAR.





Um gesto que também foi apreciado pelo técnico da França, Didier Deschamps, que, em entrevista coletiva, disse: “Concordo com Haaland, eu não falo espanhol e o árbitro era argentino. Kylian já estava preparado para cobrar o pênalti, mas não é uma situação fácil. É preciso se adaptar e isso pode incomodar”.





O próprio envolvido também se pronunciou sobre o caso; estas são as palavras de Mbappé, que reconstitui o que aconteceu.





“Eu chutei, ele defendeu. Não chutei bem. Depois, fica complicado porque há um mal-entendido: o árbitro me diz que é pênalti. Então, pergunto se a jogada já foi totalmente analisada. Ele diz que sim. Então, a partir daquele momento, a gente se movimenta com o Ousmaneme passando a bola. Depois, o árbitro vem até mim de novo, quando eu já estava começando a me concentrar, para me dizer que não é pênalti. Então, pego a bola de volta nas mãos. Coloco-a no chão e me dizem que, na verdade, é pênalti. Depois, ele me diz para esperar, pois há uma jogada de dois minutos antes que precisa ser analisada. Eu me distraí. Com certeza pensei em muitos cenários diferentes sobre como me concentrar para um pênalti; não sei quanto tempo isso durou, mas é o novo futebol com o VAR. Temos que nos adaptar.”