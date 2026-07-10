O pênalti marcado a favor da França contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo está gerando polêmica. Desta vez, porém, o ponto central da controvérsia não é se foi correto ou não marcar o pênalti para os Bleus – Mbappé errou a cobrança dos 11 metros, hipnotizado por Bonou –, mas sim o tempo efetivo que se passou entre o momento em que o árbitro Tello assinalou a penalidade e o momento em que o jogador do Real Madrid pôde cobrar. Um intervalo de tempo que se prolongou por quase 5 minutos e que, segundo os franceses, teria sido decisivo para que Kylian errasse o chute. E Erling Haaland também compartilha dessa opinião; enquanto assistia à partida, ele expressou sua opinião sobre o assunto em uma postagem no Snapchat.
Traduzido por
Haaland defende Mbappé sobre o “pênalti equívoco”: o que aconteceu na partida entre França e Marrocos, em campo e no VAR
“Não dá para esperar cinco minutos para cobrar um pênalti”, com essas palavras, o atacante da Noruega “defendeu” Mbappé e criticou a atuação do árbitro, acusado de ter demorado demais na revisão pelo VAR.
Um gesto que também foi apreciado pelo técnico da França, Didier Deschamps, que, em entrevista coletiva, disse: “Concordo com Haaland, eu não falo espanhol e o árbitro era argentino. Kylian já estava preparado para cobrar o pênalti, mas não é uma situação fácil. É preciso se adaptar e isso pode incomodar”.
O próprio envolvido também se pronunciou sobre o caso; estas são as palavras de Mbappé, que reconstitui o que aconteceu.
“Eu chutei, ele defendeu. Não chutei bem. Depois, fica complicado porque há um mal-entendido: o árbitro me diz que é pênalti. Então, pergunto se a jogada já foi totalmente analisada. Ele diz que sim. Então, a partir daquele momento, a gente se movimenta com o Ousmaneme passando a bola. Depois, o árbitro vem até mim de novo, quando eu já estava começando a me concentrar, para me dizer que não é pênalti. Então, pego a bola de volta nas mãos. Coloco-a no chão e me dizem que, na verdade, é pênalti. Depois, ele me diz para esperar, pois há uma jogada de dois minutos antes que precisa ser analisada. Eu me distraí. Com certeza pensei em muitos cenários diferentes sobre como me concentrar para um pênalti; não sei quanto tempo isso durou, mas é o novo futebol com o VAR. Temos que nos adaptar.”
Mas vamos organizar as coisas e ver o que aconteceu na partida entre França e Marrocos.
Estamos aos 25 minutos quando Mbappé ganha vantagem sobre Mazraoui, que o derruba dentro da área. O árbitro, o argentino Facundo Tello, não tem dúvidas e marca imediatamente o pênalti a favor da França. A consulta ao VAR confirma a decisão do árbitro, que, no entanto, é interrompido pelos colegas do VAR para verificar uma jogada anterior de Doué sobre Hakimi, que deu início à jogada, ou um possível impedimento. Vários minutos após a marcação, o pênalti é cobrado e perdido por Mbappé, que se deixa hipnotizar por Bonou.
É aí que começam os protestos do capitão francês junto ao árbitro Tello devido à longa espera. Mbappé reclama do fato de o árbitro ter primeiro dado sinal para a cobrança e, em seguida, interrompido tudo para a verificação da jogada anterior. Um gesto que interrompeu a rotina habitual do atacante, que, irritado, acabou errando a cobrança.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.