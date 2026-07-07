Leon Goretzka, após ter confirmado sua saída do FC Bayern de Munique durante a Copa do Mundo, parece ter suspendido todas as negociações para se concentrar na seleção nacional. Agora, supostamente, as conversas foram retomadas, mas, segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, ele corre o risco de ficar em uma situação de incerteza na Juventus de Turim por enquanto.
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Há vários problemas ao mesmo tempo: a transferência de Leon Goretzka para a Juventus de Turim corre o risco de não se concretizar
O especialista italiano explicou recentemente em seu canal no YouTube que, embora a Juve ainda esteja de olho em Goretzka, a contratação do ex-jogador do Bayern não é a principal prioridade.
Segundo Romano, Turim está, por enquanto, interessada em esclarecer a situação na posição de atacante. Além disso, neste momento, a contratação de um novo goleiro ainda é mais importante do que a de um meio-campista central. Caso esses dois itens sejam resolvidos, Goretzka voltará a ser o foco principal.
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Mas, mesmo assim, as negociações poderiam se arrastar cada vez mais ou até mesmo fracassar. Afinal, Goretzka não é o único meio-campista que gostaria de jogar pelo técnico Luciano Spalletti no futuro. Conforme anunciou Romano, agora também Franck Kessie está disputando uma vaga no meio-campo da Juve.
Kessie enfrentou Goretzka e a seleção alemã recentemente na Copa do Mundo, em um confronto direto contra a Costa do Marfim na fase de grupos. Mais recentemente, o jogador de 29 anos atuava no Al-Ahli, da Arábia Saudita. No entanto, seu contrato chegou ao fim e não foi renovado, de modo que agora ele também está disponível sem custo de transferência.
O ex-jogador do FC Barcelona e do AC Milan teria, no entanto, se oferecido espontaneamente à Juventus. Romano ainda não revelou até que ponto o clube também demonstra interesse.
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A transferência para a Juve vai dar errado? O AC Milan e a MLS como alternativas para Goretzka
É possível que as exigências salariais do jogador da Costa do Marfim também venham a ser decisivas. Até o momento, a negociação com Goretzka teria fracassado, além de outros fatores, também porque ainda não se chegou a um acordo sobre o salário.
Goretzka estaria exigindo, aparentemente, um salário anual de sete milhões de euros, além de uma bonificação inicial de até dez milhões de euros. De acordo com reportagens coincidentes da mídia italiana, porém, a “Vecchia Signora” estabeleceu um limite interno que não deve ser ultrapassado.
Caso a transferência para Turim não se concretize, isso não significaria necessariamente o fim dos sonhos de Goretzka na Itália. Supostamente, o jogador de 31 anos mantém várias opções em aberto e, segundo as últimas informações, o Milan ainda estaria entre elas. Aparentemente, a transferência para os Rossoneri já estava fechada, mas o clube perdeu a classificação para a Liga dos Campeões na última rodada. Da Espanha, o Atlético de Madrid tem sido citado repetidamente, e há também uma possibilidade na MLS.
O contrato de Goretzka expirou no final de junho, após oito anos no clube mais titulado da Alemanha. Nos jogos decisivos dos últimos anos, ele teve que ficar repetidamente atrás de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, ficando no banco de reservas. Na última temporada da Bundesliga, ele ainda assim marcou cinco gols e deu quatro assistências em 31 partidas. Na Liga dos Campeões, por outro lado, ele não marcou nenhum ponto em dez jogos.
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