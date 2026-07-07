Há vários problemas: a transferência de Leon Goretzka para a Juventus de Turim corre o risco de não se concretizar por diversos motivos

É possível que as exigências salariais do jogador da Costa do Marfim também sejam decisivas nesse contexto. Até o momento, a negociação com Goretzka teria fracassado, além de outros fatores, também porque ainda não se chegou a um acordo sobre o salário.

Goretzka estaria exigindo, aparentemente, um salário anual de sete milhões de euros, além de uma bonificação inicial de até dez milhões de euros. De acordo com reportagens coincidentes da mídia italiana, porém, a “Vecchia Signora” estabeleceu um limite interno que não deve ser ultrapassado.

Caso a transferência para Turim não se concretize, isso não significaria necessariamente o fim dos sonhos de Goretzka na Itália. Supostamente, o jogador de 31 anos mantém várias opções em aberto e, segundo as últimas informações, o Milan ainda estaria entre elas. Aparentemente, a transferência para os Rossoneri já estava fechada, mas o clube perdeu a classificação para a Liga dos Campeões na última rodada. Da Espanha, o Atlético de Madrid tem sido citado repetidamente, e há também uma possibilidade na MLS.

O contrato de Goretzka expirou no final de junho, após oito anos no clube mais titulado da Alemanha. Nos jogos decisivos dos últimos anos, ele teve que ficar repetidamente atrás de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, ficando no banco de reservas. Na última temporada da Bundesliga, ele ainda assim marcou cinco gols e deu quatro assistências em 31 partidas. Na Liga dos Campeões, por outro lado, ele não marcou nenhum ponto em dez jogos.