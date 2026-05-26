Justamente o patrono do clube e presidente honorário, Uli Hoeneß, foi quem, recentemente, com uma declaração bombástica na mídia, reacendeu ainda mais o fogo que já estava latente. Em uma entrevista muito comentada à revista Der Spiegel, Hoeneß soltou uma bomba e estimou as chances de uma renovação do contrato com o ex-gerente do Borussia Mönchengladbach e do RB Leipzig para além de 2027 em apenas “60 a 40” por cento.

Hoeneß não deixou dúvidas de que Eberl está sendo avaliado no clube campeão e não poupou insinuações reveladoras: “Ainda há dúvidas. Não quero entrar em detalhes agora, deixo isso para nossa discussão no Conselho Fiscal.”

Espera-se uma decisão definitiva sobre a situação de Eberl na reunião ordinária do conselho de supervisão em agosto próximo. Nessa ocasião, segundo Hoeneß, deverá ser avaliado de forma definitiva “se Max Eberl é o diretor que deve liderar o FC Bayern no futuro”.