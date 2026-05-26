Segundo isso, o FC Bayern já não é mais uma equipe coesa internamente “há vários meses”. No centro da turbulência está o diretor esportivo Max Eberl, cujo cargo no clube líder do setor já está seriamente ameaçado, mesmo após um mandato relativamente curto e apesar da temporada de sucesso.
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"Há vários meses que não há mais coesão": nos bastidores do FC Bayern de Munique, parece haver uma grande tensão
Já não é segredo que há uma grande tensão no FC Bayern, por trás das portas fechadas da diretoria. A revista especializada já vinha relatando continuamente, nos últimos meses, sobre o profundo desacordo interno na alta administração.
Aparentemente, não se trata apenas de questões filosóficas, mas também de tensões concretas na equipe técnica: a relação entre o diretor esportivo Eberl e o diretor técnico Christoph Freund é considerada bastante tensa. No entanto, o problema de longe maior para Eberl, de 52 anos, está um andar acima – no poderoso conselho fiscal do clube, seu trabalho é visto com extrema crítica.
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Hoeneß dá uma surpresa para Eberl
Justamente o patrono do clube e presidente honorário, Uli Hoeneß, foi quem, recentemente, com uma declaração bombástica na mídia, reacendeu ainda mais o fogo que já estava latente. Em uma entrevista muito comentada à revista Der Spiegel, Hoeneß soltou uma bomba e estimou as chances de uma renovação do contrato com o ex-gerente do Borussia Mönchengladbach e do RB Leipzig para além de 2027 em apenas “60 a 40” por cento.
Hoeneß não deixou dúvidas de que Eberl está sendo avaliado no clube campeão e não poupou insinuações reveladoras: “Ainda há dúvidas. Não quero entrar em detalhes agora, deixo isso para nossa discussão no Conselho Fiscal.”
Espera-se uma decisão definitiva sobre a situação de Eberl na reunião ordinária do conselho de supervisão em agosto próximo. Nessa ocasião, segundo Hoeneß, deverá ser avaliado de forma definitiva “se Max Eberl é o diretor que deve liderar o FC Bayern no futuro”.
FC Bayern: críticas severas contra Eberl
As acusações que, segundo uma reportagem do jornal *Bild*, teriam sido feitas pelo Conselho Fiscal contra o diretor esportivo são graves e revelam uma profunda quebra de confiança. O órgão de fiscalização repreende Eberl, principalmente, por agir de forma precipitada e apressada no mercado de transferências.
No volátil mercado de transferências, os dirigentes do clube aparentemente sentem falta da necessária coordenação com a diretoria. Faltam as consultas obrigatórias com os poderosos chefes nos bastidores antes que as decisões sejam tomadas.
Além disso, os responsáveis exigem do diretor esportivo uma postura mais firme nas negociações. Espera-se que o executivo de 52 anos se apresente como um negociador significativamente mais duro em futuras conversas com os jogadores.
Mas não é só isso: a diretoria do clube aparentemente também se incomoda com o estilo pessoal de trabalho de Eberl e sua maneira de lidar com o ambiente tradicionalmente conflituoso na Säbener Straße. Na opinião dos chefes, o diretor esportivo tem um problema fundamental com a cultura de conflito acentuada no FC Bayern.
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Eberl parece estar raramente disponível
Segundo consta, seu status de disponibilidade também causa irritação: na opinião dos dirigentes do clube, Eberl simplesmente tira pausas sem celular com demasiada frequência — uma situação que causa descontentamento interno, tendo em vista a constante circulação de rumores e o ritmo de 24 horas do futebol de ponta.
Logo após as comemorações da conquista da taça no estádio, Eberl reagiu visivelmente abalado às palavras duras do presidente honorário em entrevista à ARD. Ele não escondeu o quanto a crítica pública o havia atingido e mostrou-se visivelmente “surpreso” com as declarações de Hoeneß. Eberl disse: “As dúvidas existem — aparentemente. Caso contrário, ele não teria dito isso.”
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Jogo Competição 25 de julho Wehen Wiesbaden - FC Bayern Amistoso 4 de agosto Jeju SK FC x FC Bayern Amistoso 7 de agosto FC Bayern - Aston Villa Amistoso 15 de agosto FC Bayern - RB Leipzig Amistoso