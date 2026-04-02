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“Há uma solução para tudo” – Enzo Fernández dá conselhos aos jovens enquanto o astro do Chelsea fala abertamente sobre como o apoio à saúde mental “mudou sua vida”
Mudança fundamental de perspectiva
Em uma rara e sincera entrevista à Luzu TV, Fernández abandonou sua habitual postura discreta para falar sobre o profundo impacto da terapia. O ex-jogador do Benfica revelou que começou a procurar apoio profissional em saúde mental apenas três meses antes da histórica conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022, uma decisão que ele credita como responsável por transformar sua perspectiva dentro e fora de campo. O processo permitiu ao meio-campista lidar com as imensas pressões do futebol de elite. Ao desenvolver uma rotina de autorreflexão, ele encontrou uma maneira de lidar com as grandes expectativas que vêm com jogar tanto pela Albiceleste quanto na Premier League.
- AFP
Uma jornada de crescimento pessoal
Fernandez explicou que seu caminho rumo à clareza mental começou em um ambiente colaborativo, antes de evoluir para uma prática mais focada e individual. Essa evolução o ajudou a desenvolver um senso mais profundo de autoconsciência à medida que sua carreira ganhava impulso no cenário mundial.
Comecei a consultar um psicólogo três meses antes da Copa do Mundo. Isso mudou minha vida”, confessou Fernandez. “Você começa a se expressar, a conversar com alguém sobre o que está acontecendo com você, o que sente, o que faz no dia a dia e o que acontece comigo quando me sinto assim.”
“Comecei com sessões de coaching em grupo e, depois, passamos a nos encontrar para sessões individuais. Isso me ajudou muito a desenvolver a autoconsciência; com o tempo, comecei a me sentir muito melhor e, hoje, não consigo mais abrir mão disso.”
Acabar com o estigma para a próxima geração
Aproveitando sua influência como estrela de destaque da Premier League, o argentino fez questão de enviar uma mensagem aos seus fãs mais jovens. Ele falou sobre a importância de acabar com o estigma em torno da terapia, incentivando aqueles que enfrentam dificuldades emocionais a procurarem orientação profissional, em vez de sofrerem em silêncio.
“Aproveito esta oportunidade para dizer às crianças que saibam que há uma solução para tudo, que podem conversar com profissionais”, acrescentou. “Muitas vezes, o medo e a ansiedade impedem que você se expresse plenamente. Acho que isso é uma parte muito importante não apenas para ser feliz, mas para aproveitar a vida. Eu tinha muitos medos, também sou um crente muito devoto em Deus e, hoje, me sinto muito mais preparado para me expressar, tanto dentro quanto fora de campo.”
- AFP
E agora?
Nesta temporada, o jogador de 25 anos continuou sendo uma peça fundamental do Chelsea, disputando 46 partidas em todas as competições, marcando 12 gols e dando seis assistências. Seu foco agora é levar o Chelsea à Liga dos Campeões na próxima temporada, com os Blues atualmente em sexto lugar na Premier League, seis pontos atrás dos quatro primeiros colocados. Ele aproveitou a pausa para os jogos internacionais para cogitar uma transferência para o Real Madrid, e dizem que seus companheiros de equipe estão perdendo a paciência com ele. Antes de enfrentar o Manchester City no campeonato na próxima semana, o Chelsea enfrentará primeiro o Port Vale nas quartas de final da FA Cup no sábado.