“Há uma solução para tudo” – Enzo Fernández dá conselhos aos jovens enquanto o astro do Chelsea fala abertamente sobre como o apoio à saúde mental “mudou sua vida”

Fernandez explicou que seu caminho rumo à clareza mental começou em um ambiente colaborativo, antes de evoluir para uma prática mais focada e individual. Essa evolução o ajudou a desenvolver um senso mais profundo de autoconsciência à medida que sua carreira ganhava impulso no cenário mundial.

Comecei a consultar um psicólogo três meses antes da Copa do Mundo. Isso mudou minha vida”, confessou Fernandez. “Você começa a se expressar, a conversar com alguém sobre o que está acontecendo com você, o que sente, o que faz no dia a dia e o que acontece comigo quando me sinto assim.”

“Comecei com sessões de coaching em grupo e, depois, passamos a nos encontrar para sessões individuais. Isso me ajudou muito a desenvolver a autoconsciência; com o tempo, comecei a me sentir muito melhor e, hoje, não consigo mais abrir mão disso.”