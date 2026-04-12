“Há um pouco de tensão” – Frank Lampard admite que os jogadores do Coventry estão mentalmente afetados pela luta pela promoção à Premier League, à medida que o título da Championship se aproxima

Em declarações após o empate do Coventry, mas antes da surpreendente derrota do Middlesbrough, Lampard afirmou que seus jogadores foram afetados pelo peso das expectativas que recaíam sobre eles, enquanto o Sheffield Wednesday pôde jogar sem qualquer tipo de pressão.

“Acho que há elementos compreensíveis no jogo, há um pouco de tensão para fazer isso e muitos dos jogadores provavelmente estão vivendo essa situação pela primeira vez”, disse Lampard.

“Quando você vai conseguir, a expectativa de conseguir, e talvez isso tenha tido um pequeno efeito no jogo. Não vencer quando há três pontos em jogo, criar as chances que criamos, mas sem ter a agilidade e a precisão de sempre que temos no ataque, torna tudo um pouco frustrante.

"Obviamente, criamos o suficiente para vencer o jogo, mas não conseguimos, e é preciso dar crédito ao adversário por ter dificultado as coisas para nós. Quando um time não tem nada a ganhar, também não tem nada a perder. Acho que eles têm um técnico muito motivado, tentando fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, então eles sempre iriam dificultar as coisas o máximo que pudessem.

"Infelizmente, não conseguimos abrir o placar, mesmo com a posse de bola, os cruzamentos e as chances que tivemos.

"Normalmente marcamos aqui, normalmente vencemos jogos aqui, então temos que manter um pouco de perspectiva. Mas especificamente para os jogadores, porque sei que há uma pressão e todos querem aliviar essa pressão conquistando a vitória, e agora temos que seguir em frente para o próximo jogo."