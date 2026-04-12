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“Há um pouco de tensão” – Frank Lampard admite que os jogadores do Coventry estão mentalmente afetados pela luta pela promoção à Premier League, à medida que o título da Championship se aproxima
O Coventry perde a chance de garantir oficialmente o acesso
O Coventry recebeu o Sheffield Wednesday, que sofreu o rebaixamento mais precoce da Championship em fevereiro e continua com saldo negativo de pontos após uma série de deduções, no sábado ao meio-dia, sabendo que seria promovido caso vencesse e o Middlesbrough, quarto colocado, não vencesse mais tarde naquele dia. No entanto, os jogadores de Lampard empataram em 0 a 0. A derrota por 1 a 0 do Boro para o Portsmouth no final da partida significa, porém, que o Sky Blues está praticamente promovido e pode começar a se preparar para a vida na Premier League.
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Lampard está atento à pressão sobre os jogadores
Em declarações após o empate do Coventry, mas antes da surpreendente derrota do Middlesbrough, Lampard afirmou que seus jogadores foram afetados pelo peso das expectativas que recaíam sobre eles, enquanto o Sheffield Wednesday pôde jogar sem qualquer tipo de pressão.
“Acho que há elementos compreensíveis no jogo, há um pouco de tensão para fazer isso e muitos dos jogadores provavelmente estão vivendo essa situação pela primeira vez”, disse Lampard.
“Quando você vai conseguir, a expectativa de conseguir, e talvez isso tenha tido um pequeno efeito no jogo. Não vencer quando há três pontos em jogo, criar as chances que criamos, mas sem ter a agilidade e a precisão de sempre que temos no ataque, torna tudo um pouco frustrante.
"Obviamente, criamos o suficiente para vencer o jogo, mas não conseguimos, e é preciso dar crédito ao adversário por ter dificultado as coisas para nós. Quando um time não tem nada a ganhar, também não tem nada a perder. Acho que eles têm um técnico muito motivado, tentando fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, então eles sempre iriam dificultar as coisas o máximo que pudessem.
"Infelizmente, não conseguimos abrir o placar, mesmo com a posse de bola, os cruzamentos e as chances que tivemos.
"Normalmente marcamos aqui, normalmente vencemos jogos aqui, então temos que manter um pouco de perspectiva. Mas especificamente para os jogadores, porque sei que há uma pressão e todos querem aliviar essa pressão conquistando a vitória, e agora temos que seguir em frente para o próximo jogo."
A espera do Coventry pelo retorno à Premier League está quase no fim
O Coventry foi rebaixado da Premier League em 2001 e não voltou mais. Nesse período, o clube deixou seu estádio histórico, o Highfield Road, teve que abandonar duas vezes seu novo estádio, o CBS Stadium, e chegou a disputar a quarta divisão do futebol inglês.
O Sky Blues esteve perto de ser promovido de volta à primeira divisão em 2023, após chegar à final do play-off, mas acabou perdendo para o Luton Town nos pênaltis. Na última temporada, Lampard assumiu o lugar do popular técnico Mark Robins e levou o Coventry aos play-offs novamente, onde foi derrotado pelo Sunderland nas semifinais.
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Quando o Coventry poderá ser promovido?
O Coventry de Lampard volta a campo na noite de sexta-feira, fora de casa, contra o Blackburn Rovers. Um empate seria suficiente para garantir oficialmente sua vaga na Premier League. A equipe também mantém uma vantagem de 10 pontos sobre o Ipswich Town, com os olhos voltados para o título do Campeonato Inglês, embora os Tractor Boys tenham dois jogos a menos.