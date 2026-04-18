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“Há pontos fracos” – Senne Lammens ouve de forma contundente que não está no nível que o Manchester United precisa antes do esperado retorno à Liga dos Campeões
De contratação de emergência a primeira escolha
A ascensão de Lammens ao time titular foi um tanto inesperada. O United o contratou no final da janela de transferências, depois que André Onana e Altay Bayindir tiveram um início de temporada desastroso. Contratado inicialmente para gerar concorrência, Lammens rapidamente impressionou a comissão técnica e tornou-se o goleiro titular indiscutível. Seu desempenho foi tão consistente que Onana acabou sendo emprestado ao time turco Trabzonspor, enquanto Bayindir ficou relegado a mero espectador no banco de reservas. Lammens, que chegou no verão passado em uma transação de 18 milhões de libras vindo do Royal Antwerp, tem sido titular constante tanto sob o comando de Ruben Amorim quanto de Carrick, mas nem todos estão convencidos de suas atuações.
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Meulensteen questiona as credenciais de Lammens
O ex-assistente técnico do clube, Rene Meulensteen, colocou em dúvida o futuro de Lammens como titular a longo prazo. Em entrevista ao BetGoat, Meulensteen foi direto ao avaliar o atual desempenho do goleiro de 23 anos. “Embora Senne Lammens tenha se saído bem, ele ainda não está no nível que o Manchester United precisa em termos de personalidade, liderança e certos aspectos de sua atuação como goleiro”, explicou ele. “Ainda acho que há algumas fraquezas aí. Além disso, vocês não estão competindo na Europa no momento, o que representa um desafio totalmente diferente quando é preciso jogar na Liga dos Campeões contra grandes times. Para mim, todo time bom e bem-sucedido que já conquistou títulos tinha um goleiro excepcional, um goleiro absolutamente excepcional.”
Roefs, estrela do Sunderland, recebe muitos elogios
Curiosamente, Meulensteen destacou Robin Roefs, do Sunderland, como um goleiro que realmente chamou a atenção nesta temporada. Roefs tem sido fundamental na luta dos Black Cats por uma classificação entre os primeiros colocados da Premier League, embora Meulensteen tenha reconhecido a enorme diferença entre jogar pelo Sunderland e as expectativas que recaem sobre os jogadores do Teatro dos Sonhos.
“Robin Roefs teve uma ótima primeira temporada na Premier League”, observou o holandês. “Mas jogar pelo Sunderland é um desafio completamente diferente de jogar pelo Manchester United. Ele é muito bom. Eu o conheço da Holanda porque ele se formou no NEC, em Nijmegen, e tem se saído extremamente bem ao evoluir da maneira como tem feito no Sunderland. O Sunderland está tendo uma temporada incrivelmente fantástica. É preciso dar os parabéns ao Sunderland e a todos que trabalham nos bastidores, porque o recrutamento deles tem sido certeiro e eles têm o técnico certo para fazê-los jogar da maneira certa.”
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Aproxima-se um grande desafio contra o Chelsea
Para Lammens, a oportunidade de calar seus críticos surge neste fim de semana. O United ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League e enfrenta o Chelsea em um confronto decisivo para a classificação para a Liga dos Campeões. Uma grande atuação na noite de sábado contribuiria muito para provar que ele é capaz de lidar com o peso da camisa e com as exigências de liderança apontadas por seus críticos.