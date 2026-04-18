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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

“Há pontos fracos” – Senne Lammens ouve de forma contundente que não está no nível que o Manchester United precisa antes do esperado retorno à Liga dos Campeões

S. Lammens
Manchester United
Premier League

O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, recebeu uma advertência severa sobre as qualidades do goleiro titular Senne Lammens. Apesar de um início impressionante em Old Trafford, o goleiro belga foi informado de que ainda não está no nível exigido para levar os Red Devils de volta às competições europeias de elite.

  • De contratação de emergência a primeira escolha

    A ascensão de Lammens ao time titular foi um tanto inesperada. O United o contratou no final da janela de transferências, depois que André Onana e Altay Bayindir tiveram um início de temporada desastroso. Contratado inicialmente para gerar concorrência, Lammens rapidamente impressionou a comissão técnica e tornou-se o goleiro titular indiscutível. Seu desempenho foi tão consistente que Onana acabou sendo emprestado ao time turco Trabzonspor, enquanto Bayindir ficou relegado a mero espectador no banco de reservas. Lammens, que chegou no verão passado em uma transação de 18 milhões de libras vindo do Royal Antwerp, tem sido titular constante tanto sob o comando de Ruben Amorim quanto de Carrick, mas nem todos estão convencidos de suas atuações.

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    Meulensteen questiona as credenciais de Lammens

    O ex-assistente técnico do clube, Rene Meulensteen, colocou em dúvida o futuro de Lammens como titular a longo prazo. Em entrevista ao BetGoat, Meulensteen foi direto ao avaliar o atual desempenho do goleiro de 23 anos. “Embora Senne Lammens tenha se saído bem, ele ainda não está no nível que o Manchester United precisa em termos de personalidade, liderança e certos aspectos de sua atuação como goleiro”, explicou ele. “Ainda acho que há algumas fraquezas aí. Além disso, vocês não estão competindo na Europa no momento, o que representa um desafio totalmente diferente quando é preciso jogar na Liga dos Campeões contra grandes times. Para mim, todo time bom e bem-sucedido que já conquistou títulos tinha um goleiro excepcional, um goleiro absolutamente excepcional.”

  • Roefs, estrela do Sunderland, recebe muitos elogios

    Curiosamente, Meulensteen destacou Robin Roefs, do Sunderland, como um goleiro que realmente chamou a atenção nesta temporada. Roefs tem sido fundamental na luta dos Black Cats por uma classificação entre os primeiros colocados da Premier League, embora Meulensteen tenha reconhecido a enorme diferença entre jogar pelo Sunderland e as expectativas que recaem sobre os jogadores do Teatro dos Sonhos.

    “Robin Roefs teve uma ótima primeira temporada na Premier League”, observou o holandês. “Mas jogar pelo Sunderland é um desafio completamente diferente de jogar pelo Manchester United. Ele é muito bom. Eu o conheço da Holanda porque ele se formou no NEC, em Nijmegen, e tem se saído extremamente bem ao evoluir da maneira como tem feito no Sunderland. O Sunderland está tendo uma temporada incrivelmente fantástica. É preciso dar os parabéns ao Sunderland e a todos que trabalham nos bastidores, porque o recrutamento deles tem sido certeiro e eles têm o técnico certo para fazê-los jogar da maneira certa.”

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    Aproxima-se um grande desafio contra o Chelsea

    Para Lammens, a oportunidade de calar seus críticos surge neste fim de semana. O United ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League e enfrenta o Chelsea em um confronto decisivo para a classificação para a Liga dos Campeões. Uma grande atuação na noite de sábado contribuiria muito para provar que ele é capaz de lidar com o peso da camisa e com as exigências de liderança apontadas por seus críticos.

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