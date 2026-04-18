“Há pontos fracos” – Senne Lammens ouve de forma contundente que não está no nível que o Manchester United precisa antes do esperado retorno à Liga dos Campeões

Curiosamente, Meulensteen destacou Robin Roefs, do Sunderland, como um goleiro que realmente chamou a atenção nesta temporada. Roefs tem sido fundamental na luta dos Black Cats por uma classificação entre os primeiros colocados da Premier League, embora Meulensteen tenha reconhecido a enorme diferença entre jogar pelo Sunderland e as expectativas que recaem sobre os jogadores do Teatro dos Sonhos.

“Robin Roefs teve uma ótima primeira temporada na Premier League”, observou o holandês. “Mas jogar pelo Sunderland é um desafio completamente diferente de jogar pelo Manchester United. Ele é muito bom. Eu o conheço da Holanda porque ele se formou no NEC, em Nijmegen, e tem se saído extremamente bem ao evoluir da maneira como tem feito no Sunderland. O Sunderland está tendo uma temporada incrivelmente fantástica. É preciso dar os parabéns ao Sunderland e a todos que trabalham nos bastidores, porque o recrutamento deles tem sido certeiro e eles têm o técnico certo para fazê-los jogar da maneira certa.”