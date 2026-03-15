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“Há opções muito melhores por aí” – Roy Keane pede ao Manchester United que NÃO ofereça contrato definitivo a Michael Carrick
Keane descarta as esperanças de Carrick de assinar contrato definitivo
Keane afirmou categoricamente que não entregaria a Carrick as rédeas do Manchester United em caráter permanente. Em declarações após a vitória da equipe por 3 a 1 sobre o Aston Villa na Premier League, sob o comando do técnico interino, o comentarista deixou clara sua opinião sobre a vaga no cargo de treinador.
“Não. Acho que há opções melhores por aí”, declarou Keane quando questionado se seu ex-companheiro de equipe deveria assumir o cargo de forma permanente. “Acho que nos jogos em que ele assumiu o comando, em termos de vitórias, ele fez um ótimo trabalho. Ele obviamente simplificou as coisas. Mas não houve risco algum nessas partidas.”
- AFP
“Existem opções melhores para o Manchester United”
Apesar de sua postura firme, Keane continuou a reconhecer as circunstâncias favoráveis em torno do técnico interino. “Ele teve três semanas para se preparar para os jogos”, observou. “Foi um bom momento para ele assumir o cargo e ele fez um excelente trabalho.”
Ele acrescentou: "Tiro o chapéu para ele e, se ele conseguir o cargo no verão, desejo-lhe boa sorte, mas acho que há opções muito melhores para o próximo técnico do Manchester United. Se o nome de Carrick tivesse sido mencionado há três meses, você teria sido internado. Ele nem sequer estava na lista de candidatos. Ele fez um bom trabalho, mas acho que há opções melhores por aí."
Carrick ignora especulações sobre o cargo de técnico
Apesar do barulho externo e de seu impressionante histórico de sete vitórias em nove jogos, o próprio treinador se recusa a se deixar levar pelo entusiasmo. O técnico interino conseguiu colocar os Red Devils seis pontos à frente do Chelsea na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, mas não está se deixando levar pelo entusiasmo. “Só é barulho se você der ouvidos”, disse ele. “Isso não me afeta nem um pouco. Estou fazendo o melhor que posso, adorando isso, e continuamos buscando mais. O que tiver que acontecer, vai acontecer.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Manchester United?
O time de Old Trafford ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, com 54 pontos em 30 partidas. A equipe mantém uma vantagem crucial de três pontos sobre o Aston Villa, quarto colocado, e está seis pontos à frente do Chelsea.
Com apenas oito partidas restantes no campeonato, o foco é garantir uma classificação entre os quatro primeiros. O calendário final inclui jogos em casa contra Leeds United, Brentford, Liverpool e Nottingham Forest, além de viagens para enfrentar Bournemouth, Chelsea e Sunderland, e um confronto na última rodada contra o Brighton.
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