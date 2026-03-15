“Há opções muito melhores por aí” – Roy Keane pede ao Manchester United que NÃO ofereça contrato definitivo a Michael Carrick

Keane afirmou categoricamente que não entregaria a Carrick as rédeas do Manchester United em caráter permanente. Em declarações após a vitória da equipe por 3 a 1 sobre o Aston Villa na Premier League, sob o comando do técnico interino, o comentarista deixou clara sua opinião sobre a vaga no cargo de treinador.

“Não. Acho que há opções melhores por aí”, declarou Keane quando questionado se seu ex-companheiro de equipe deveria assumir o cargo de forma permanente. “Acho que nos jogos em que ele assumiu o comando, em termos de vitórias, ele fez um ótimo trabalho. Ele obviamente simplificou as coisas. Mas não houve risco algum nessas partidas.”