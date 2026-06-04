"Há muitos jogadores no mundo" - Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne podem ser vendidos ao Napoli por causa de comentários inflamados, em um claro aviso do presidente

A frustração de De Bruyne decorre de um desentendimento tático com Conte, apesar de o técnico ter conquistado o quarto Scudetto do Napoli apenas um ano antes. O meia disputou apenas 18 partidas da Série A durante a temporada 2025-26 e se sentiu limitado pelo sistema rígido empregado pelo ex-técnico do Chelsea e do Tottenham. De Bruyne foi direto ao ser questionado se estava satisfeito com a mudança no comando técnico.

“Para mim, sim. No que me diz respeito, ele não era obrigado a ficar”, admitiu De Bruyne. “Houve promessas feitas no verão passado sobre a forma como iríamos jogar, mas, no fim das contas, pouco disso aconteceu. Obviamente, foi difícil para mim porque Conte tem uma visão do futebol muito diferente da minha. Na verdade, nunca tive a oportunidade de jogar na minha posição preferida. De qualquer forma, sempre tentei dar o meu melhor pela equipe. Jogávamos de forma muito defensiva. Se você tenta vencer todos os jogos por uma diferença de um gol com uma formação 4-5-1, você joga um certo tipo de futebol. No início da temporada, recuávamos ainda mais.”