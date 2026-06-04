Getty Images
Traduzido por
"Há muitos jogadores no mundo" - Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne podem ser vendidos ao Napoli por causa de comentários inflamados, em um claro aviso do presidente
De Laurentiis rebate De Bruyne
A tensão no Estádio Diego Armando Maradona atingiu o ponto de ebulição depois que De Bruyne comemorou abertamente a saída de Conte. O jogador da seleção belga, que se transferiu para a Itália a título gratuito do Manchester City no verão passado, passou por uma primeira temporada difícil na Itália, marcada por uma grave lesão no tendão da coxa e desentendimentos táticos.
Em entrevista coletiva na quinta-feira, De Laurentiis deixou claro que os jogadores insatisfeitos com a direção do clube estão livres para procurar emprego em outro lugar. Quando questionado sobre os comentários polêmicos feitos pelos craques De Bruyne e Lukaku, o magnata do cinema não mediu palavras. “Eles fizeram declarações que são aceitáveis ou inaceitáveis, dependendo do seu ponto de vista”, disse De Laurentiis. “Vamos ver o que acontece quando todos voltarmos ao trabalho. Vamos ver o que o novo técnico acha disso. Se alguém tiver que sair, vai sair. Qual é o problema? Há muitos jogadores de futebol no mundo.”
- Getty Images
Superestrela belga admite atrito com Conte
A frustração de De Bruyne decorre de um desentendimento tático com Conte, apesar de o técnico ter conquistado o quarto Scudetto do Napoli apenas um ano antes. O meia disputou apenas 18 partidas da Série A durante a temporada 2025-26 e se sentiu limitado pelo sistema rígido empregado pelo ex-técnico do Chelsea e do Tottenham. De Bruyne foi direto ao ser questionado se estava satisfeito com a mudança no comando técnico.
“Para mim, sim. No que me diz respeito, ele não era obrigado a ficar”, admitiu De Bruyne. “Houve promessas feitas no verão passado sobre a forma como iríamos jogar, mas, no fim das contas, pouco disso aconteceu. Obviamente, foi difícil para mim porque Conte tem uma visão do futebol muito diferente da minha. Na verdade, nunca tive a oportunidade de jogar na minha posição preferida. De qualquer forma, sempre tentei dar o meu melhor pela equipe. Jogávamos de forma muito defensiva. Se você tenta vencer todos os jogos por uma diferença de um gol com uma formação 4-5-1, você joga um certo tipo de futebol. No início da temporada, recuávamos ainda mais.”
As dificuldades dos atacantes destacam a diferença tática
De Bruyne criticou a abordagem defensiva do clube e a falta de eficácia no ataque, fazendo uma referência indireta às dificuldades de Lukaku. Essa crise no ataque se agravou ainda mais depois que Lukaku desobedeceu às ordens do clube durante a recuperação de uma lesão na Bélgica, o que lhe rendeu uma multa de € 150.000. Embora o atacante já tenha se desculpado, o Napoli estaria disposto a vendê-lo neste verão por € 10 milhões, um valor reduzido, diante do interesse de clubes da Arábia Saudita e da Turquia.
Com Massimiliano Allegri amplamente cotado para assumir o comando, a situação pode não melhorar para quem busca um futebol de ataque, já que Allegri compartilha uma filosofia pragmática semelhante à do técnico que está substituindo.
- Getty Images Sport
Começa uma nova era sob o comando de Allegri
Embora De Laurentiis não pudesse nomear oficialmente Allegri como novo técnico por motivos legais, o presidente confirmou que a decisão final sobre as vendas de jogadores caberá ao novo técnico. A diretoria não teria ficado nada satisfeita com o momento em que os jogadores fizeram seus comentários, especialmente considerando o peso que eles têm no vestiário e o investimento feito em seus salários.