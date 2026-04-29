Há logo dois exemplos de destaque: um retorno surpreendente deve marcar o início de uma nova era no FC Bayern

No futuro, a segunda equipe do FC Bayern deverá ser comandada principalmente por jovens ex-jogadores profissionais que, idealmente, já tenham jogado pelo time de Munique. O objetivo, portanto, não é manter estabilidade no cargo de técnico da equipe sub-23, mas sim transformar o cargo, de certa forma, em um programa de formação de treinadores.

Enquanto os jovens treinadores ganham experiência no Bayern e podem se candidatar a cargos mais altos em outros clubes, o FC Bayern também espera obter uma vantagem, por exemplo, por meio de novas redes de contatos dos treinadores que depois saem do clube, mas que devem continuar se identificando com o campeão alemão.

O diretor esportivo Christoph Freund teria sido o principal responsável pelo desenvolvimento dessa nova estratégia no Bayern-Campus. No fim das contas, seu antigo clube, o RB Salzburg, seria o modelo para a nova era de treinadores que agora se inicia em Munique. Lá, Freund trabalhou com sucesso por oito anos e acabou se transferindo para o FCB em 2023.