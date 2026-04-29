Segundo a revista Sport Bild, o retorno espetacular do herói do triplo título deve ser o "ponto de partida" para uma nova era de treinadores no clube mais titulado da Alemanha.
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Há logo dois exemplos de destaque: um retorno surpreendente deve marcar o início de uma nova era no FC Bayern
No futuro, a segunda equipe do FC Bayern deverá ser comandada principalmente por jovens ex-jogadores profissionais que, idealmente, já tenham jogado pelo time de Munique. O objetivo, portanto, não é manter estabilidade no cargo de técnico da equipe sub-23, mas sim transformar o cargo, de certa forma, em um programa de formação de treinadores.
Enquanto os jovens treinadores ganham experiência no Bayern e podem se candidatar a cargos mais altos em outros clubes, o FC Bayern também espera obter uma vantagem, por exemplo, por meio de novas redes de contatos dos treinadores que depois saem do clube, mas que devem continuar se identificando com o campeão alemão.
O diretor esportivo Christoph Freund teria sido o principal responsável pelo desenvolvimento dessa nova estratégia no Bayern-Campus. No fim das contas, seu antigo clube, o RB Salzburg, seria o modelo para a nova era de treinadores que agora se inicia em Munique. Lá, Freund trabalhou com sucesso por oito anos e acabou se transferindo para o FCB em 2023.
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Sebastian Hoeneß como um exemplo brilhante de oportunidade no FC Bayern II
Vários ex-treinadores do universo do RB já atuaram ou atuam atualmente em outros clubes e são sempre muito procurados no mercado de treinadores. Marco Rose, Adi Hütter, Jesse Marsch, Matthias Jaissle, Roger Schmidt ou Pepijn Lijnders são apenas alguns exemplos de destaque.
O fato de que a base do FC Bayern também pode ser o ponto de partida para uma grande carreira de treinador ficou demonstrado nos últimos anos pelo exemplo de Sebastian Hoeneß. O treinador de sucesso do VfB Stuttgart levou a segunda equipe do clube de Munique ao título da Terceira Divisão em 2020, deixou o clube inicialmente para ir para o Hoffenheim, antes de assinar com o VfB após sua demissão de lá.
Ele salvou o time da Suábia do rebaixamento e o levou de volta à elite nacional e europeia. Sob o comando de Hoeneß, o VfB foi vice-campeão, disputou a Liga dos Campeões e conquistou a Copa da Alemanha. Recentemente, circularam até rumores de que o Real Madrid estaria de olho no sobrinho do presidente do Bayern, Uli Hoeneß.
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Dante no FC Bayern, seguindo os passos de Hoeneß e Demichelis
Outro exemplo recente é a trajetória de Martin Demichelis, que iniciou sua carreira como técnico principal nas categorias de base e na segunda equipe do FCB e, atualmente, colocou de volta nos trilhos o RCD Mallorca, time da primeira divisão espanhola que estava ameaçado de rebaixamento. Desde que Demichelis assumiu o comando, o RCD venceu três das sete partidas do campeonato e perdeu apenas duas. Entre outras vitórias, os mallorquinos derrotaram o Real Madrid.
Agora, Dante também deve iniciar uma carreira de sucesso como técnico no Bayern. O herói da tríplice coroa de 2013, que disputou 133 partidas oficiais pelo time de Munique, encerra definitivamente sua carreira aos 42 anos no OGC Nice, na França. Embora ainda seja capitão do time em Nice, ele somou apenas 16 partidas na temporada atual. Parece que o corpo já não aguenta mais as exigências do futebol profissional. Uma lesão prolongada no joelho e uma lesão na panturrilha ensombraram recentemente a última temporada profissional de Dante.
Agora, ele realiza um sonho muito pessoal ao retornar ao FC Bayern neste verão. O jogador de 42 anos já havia destacado, há um ano e meio, em uma entrevista à revista do clube 51, que gostaria de trabalhar como técnico. Ele quer “transmitir sua experiência de mais de 600 partidas oficiais e tornar cada jogador melhor, como futebolista e como pessoa”. Seu sonho era, um dia, retornar ao FCB como treinador. Esse sonho agora se tornará realidade – e deve marcar o início de uma nova era.