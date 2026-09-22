AFP
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'Há linhas vermelhas que não podem ser cruzadas' - Atlético de Madrid detona Jose Mourinho por 'assédio' à arbitragem após vitória no dérbi
Linhas vermelhas e respeito no Metropolitano
As consequências do mais recente dérbi de Madri saíram de campo e foram para a sala de imprensa, já que o Atlético reagiu com fúria à conduta de Mourinho no pós-jogo. Depois de ver sua equipe ser derrotada no Metropolitano, o técnico do Real usou sua coletiva de imprensa para disparar um ataque direto à arbitragem, chegando até a levar recursos visuais impressos para ilustrar suas queixas. O Atlético esperou quase um dia antes de responder, inicialmente usando as redes sociais para publicar uma imagem provocativa de Mourinho saindo de uma impressora com a legenda: "Parem com o assédio à arbitragem agora."
No entanto, a frustração do clube vai muito além das provocações nas redes sociais. Dirigentes do clube expressaram profunda preocupação com a escalada da retórica vinda do Santiago Bernabéu. "Há linhas vermelhas que não podem ser cruzadas, e eles fizeram isso de novo. Não se pode faltar com respeito", disse um representante do clube ao Marca.
- Getty Images Sport
Atlético de Madrid alerta contra pressão direcionada sobre árbitros
A cúpula do Atlético expressou profunda preocupação com o clima atual no futebol espanhol, argumentando que a pressão pública incessante e a fiscalização direcionada aos árbitros colocaram os juízes de La Liga em uma posição cada vez mais impossível. A direção sustenta com firmeza que usar canais de mídia internos para criticar sistematicamente decisões de arbitragem gera enorme hostilidade, compromete a imparcialidade e enfraquece o espírito esportivo como um todo. O clube alertou: "A integridade do futebol espanhol está em jogo. Ou nós os paramos agora ou não haverá volta."
Special One questiona as credenciais do árbitro
A crítica de Mourinho ao árbitro foi notavelmente específica e contundente, até mesmo para os seus próprios e elevados padrões de polêmica. Durante sua análise após a partida, ele questionou por que um árbitro de 41 anos, sem credenciamento internacional, foi escolhido para uma partida de tamanho peso. O ex-técnico de Chelsea e Inter sugeriu que o árbitro simplesmente era incapaz de administrar a carga emocional de um dérbi de Madri.
"Tudo foi muito estranho", disse Mourinho no domingo. "Antes de tudo, o árbitro era conhecido uma semana antes da partida, mas me disseram que isso normalmente é anunciado apenas 24 horas antes. Depois, ele é um árbitro de 41 anos que não está na lista internacional, então não pode ser porque é um grande árbitro. O pobre coitado veio aqui e não conseguiu lidar com a pressão."
- Getty Images Sport
Pressão aumenta sobre Mourinho após derrota no clássico
A derrota deixou o Real em uma posição delicada logo no início da temporada, ocupando o quarto lugar após sete rodadas. Enquanto isso, a equipe de Diego Simeone subiu para a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Barcelona. Para Mourinho, que comandou o Real Madrid aos títulos de La Liga e Copa do Rei durante sua primeira passagem entre 2010 e 2013, a pressão aumenta para reduzir a distância para os líderes. No entanto, seu foco na arbitragem, em vez do desempenho de sua equipe, deu ao Atlético munição para alegar que ele está tentando desviar a atenção das deficiências de seu time em campo.
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