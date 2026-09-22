As consequências do mais recente dérbi de Madri saíram de campo e foram para a sala de imprensa, já que o Atlético reagiu com fúria à conduta de Mourinho no pós-jogo. Depois de ver sua equipe ser derrotada no Metropolitano, o técnico do Real usou sua coletiva de imprensa para disparar um ataque direto à arbitragem, chegando até a levar recursos visuais impressos para ilustrar suas queixas. O Atlético esperou quase um dia antes de responder, inicialmente usando as redes sociais para publicar uma imagem provocativa de Mourinho saindo de uma impressora com a legenda: "Parem com o assédio à arbitragem agora."

No entanto, a frustração do clube vai muito além das provocações nas redes sociais. Dirigentes do clube expressaram profunda preocupação com a escalada da retórica vinda do Santiago Bernabéu. "Há linhas vermelhas que não podem ser cruzadas, e eles fizeram isso de novo. Não se pode faltar com respeito", disse um representante do clube ao Marca.