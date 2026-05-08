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"Há alguém por trás disso" - Federico Valverde afirma que o desentendimento com Aurélien Tchouameni foi "exagerado", enquanto o craque do Real Madrid explica sua internação no hospital
Jogadores do Real Madrid entram em confronto em meio a tensões durante o treino
Valverde se pronunciou sobre as especulações relativas a uma suposta briga com Tchouameni no centro de treinamento do Real Madrid, em Valdebebas. Valverde precisou ser hospitalizado esta semana, e notícias afirmavam que isso teria sido resultado de uma briga física entre os dois, que deixou o meio-campista uruguaio com um ferimento na cabeça. No entanto, o jogador se apressou em desmentir essas alegações em um comunicado publicado nas redes sociais.
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Valverde explica o desentendimento e o acidente
O jogador de 27 anos reconheceu que as tensões aumentaram durante o treino, mas insistiu que a discussão nunca chegou a se transformar em briga. O meio-campista explicou que as emoções estavam à flor da pele devido ao cansaço e à frustração durante uma temporada exigente. Segundo Valverde, tais desentendimentos são comuns nos vestiários, mas geralmente permanecem em sigilo.
"Ontem, tive um desentendimento com um companheiro de equipe durante um treino. O cansaço das competições e a frustração fizeram com que tudo fosse exagerado", escreveu ele no Instagram. "Em um vestiário normal, essas coisas podem acontecer e geralmente são resolvidas internamente, sem se tornarem públicas. Claramente, alguém aqui está espalhando boatos, e isso, combinado com uma temporada sem títulos em que o Real Madrid está sempre sob escrutínio, fez com que tudo parecesse ampliado."
“Hoje tivemos outro desentendimento. Durante a discussão, acidentalmente bati a testa em uma mesa, causando um pequeno corte que exigiu uma consulta de rotina no hospital. Sinto que minha raiva pela situação, minha frustração ao ver alguns de nós lutando para chegar ao fim da temporada, dando tudo de nós, me levou ao ponto de discutir com um companheiro de equipe.”
Desculpas durante uma temporada difícil
O incidente ocorre em meio a uma campanha frustrante para o Real Madrid, que corre o risco de terminar a temporada sem nenhum título e foi recentemente eliminado da Liga dos Campeões. Valverde admitiu que a situação refletia o desgaste emocional da temporada e pediu desculpas pelas repercussões em torno do episódio.
Ele acrescentou: “Sinto muito. Sinto muito de verdade porque essa situação me magoa, esse momento pelo qual estamos passando me magoa. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida, e não posso ficar indiferente a isso. O resultado é um acúmulo de coisas que culminam em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e deixando margem para dúvidas que eles vão inventar, difamar e jogar lenha na fogueira de um acidente.”
“Não tenho dúvidas de que quaisquer desentendimentos que possamos ter fora de campo deixam de existir dentro dele, e se eu tiver que defendê-lo dentro de um estádio, serei o primeiro a fazê-lo. Eu não ia me manifestar até o final da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões, e guardei minha raiva e meu ressentimento para mim mesmo. Desperdiçamos mais um ano, e eu não estava em posição de postar nas redes sociais quando a única cara que eu tinha para mostrar era dentro de campo, e sinto que foi isso que fiz.”
"É por isso que sou eu quem está mais triste e magoado por passar por esta situação que me impede de jogar a próxima partida devido a decisões médicas. Sempre dei o meu melhor, até o fim, e dói-me mais do que a qualquer outra pessoa não poder fazê-lo. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que considerem necessária. Obrigado."
- AFP
Medida disciplinar interna
Em um comunicado breve, mas firme, o Real Madrid confirmou que decidiu instaurar um processo disciplinar contra os dois jogadores. Tanto Valverde quanto Tchouameni devem ficar de fora do El Clásico deste fim de semana contra o Barcelona.