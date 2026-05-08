O incidente ocorre em meio a uma campanha frustrante para o Real Madrid, que corre o risco de terminar a temporada sem nenhum título e foi recentemente eliminado da Liga dos Campeões. Valverde admitiu que a situação refletia o desgaste emocional da temporada e pediu desculpas pelas repercussões em torno do episódio.

Ele acrescentou: “Sinto muito. Sinto muito de verdade porque essa situação me magoa, esse momento pelo qual estamos passando me magoa. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida, e não posso ficar indiferente a isso. O resultado é um acúmulo de coisas que culminam em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e deixando margem para dúvidas que eles vão inventar, difamar e jogar lenha na fogueira de um acidente.”

“Não tenho dúvidas de que quaisquer desentendimentos que possamos ter fora de campo deixam de existir dentro dele, e se eu tiver que defendê-lo dentro de um estádio, serei o primeiro a fazê-lo. Eu não ia me manifestar até o final da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões, e guardei minha raiva e meu ressentimento para mim mesmo. Desperdiçamos mais um ano, e eu não estava em posição de postar nas redes sociais quando a única cara que eu tinha para mostrar era dentro de campo, e sinto que foi isso que fiz.”

"É por isso que sou eu quem está mais triste e magoado por passar por esta situação que me impede de jogar a próxima partida devido a decisões médicas. Sempre dei o meu melhor, até o fim, e dói-me mais do que a qualquer outra pessoa não poder fazê-lo. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que considerem necessária. Obrigado."