Há algo de muito suspeito nessa jogada do Real Madrid! No final das contas, quem vai rir por último nessa acirrada disputa pela contratação do atacante Julian Alvarez, do Atlético?

É fácil e rápido ter a impressão de que há algo de muito suspeito nessa história. Por várias razões. Afinal, o Real precisa de muitas coisas em seu elenco, que ficou sem títulos nas duas últimas temporadas, mas certamente não precisa de mais um atacante. E: não é nenhuma surpresa que o Atlético recuse a oferta pelo argentino, que, desde sua transferência no verão de 2024 por 75 milhões de euros do Manchester City, marcou 49 gols e deu 17 assistências em 106 partidas oficiais, e que o clube não quer de jeito nenhum deixar sair.

Por fim: quem fica com cara de tacho agora é, naturalmente, o FC Barcelona, já que há muito tempo é considerado fortemente interessado em Álvarez. Segundo o The Athletic, o atual campeão espanhol, que busca um sucessor para Robert Lewandowski, já teria preparado em maio uma oferta de cerca de 100 milhões de euros.

Com a oferta de 150 milhões de euros do Real, agora tornada pública e rejeitada, o preço do jogador de 26 anos está subindo. Pois uma coisa é certa: para salvar a honra, o Atlético não pode mais vender Alvarez, que tem contrato até 2030 com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, por menos do que a quantia mencionada.