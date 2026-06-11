Se tudo isso foi combinado, por que o Atlético de Madrid pode zombar publicamente do rival da cidade, o Real Madrid, várias vezes? Com nada menos que cinco emojis de lágrimas de riso, os Rojiblancos reagiram na noite de terça-feira, quando os Blancos tornaram público o que agora é assunto de discussão em meio mundo do futebol: a oferta de 150 milhões de euros pelo atacante do Atlético, Julián Álvarez, que acabou sendo rejeitada.
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Há algo de muito suspeito nessa jogada do Real Madrid! No final das contas, quem vai rir por último nessa acirrada disputa pela contratação do atacante Julian Alvarez, do Atlético?
É fácil e rápido ter a impressão de que há algo de muito suspeito nessa história. Por várias razões. Afinal, o Real precisa de muitas coisas em seu elenco, que ficou sem títulos nas duas últimas temporadas, mas certamente não precisa de mais um atacante. E: não é nenhuma surpresa que o Atlético recuse a oferta pelo argentino, que, desde sua transferência no verão de 2024 por 75 milhões de euros do Manchester City, marcou 49 gols e deu 17 assistências em 106 partidas oficiais, e que o clube não quer de jeito nenhum deixar sair.
Por fim: quem fica com cara de tacho agora é, naturalmente, o FC Barcelona, já que há muito tempo é considerado fortemente interessado em Álvarez. Segundo o The Athletic, o atual campeão espanhol, que busca um sucessor para Robert Lewandowski, já teria preparado em maio uma oferta de cerca de 100 milhões de euros.
Com a oferta de 150 milhões de euros do Real, agora tornada pública e rejeitada, o preço do jogador de 26 anos está subindo. Pois uma coisa é certa: para salvar a honra, o Atlético não pode mais vender Alvarez, que tem contrato até 2030 com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, por menos do que a quantia mencionada.
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A oferta feita a Álvarez foi uma jogada inteligente do Real Madrid?
Será então uma jogada inteligente do Real e do presidente Florentino Pérez, reeleito no domingo, para dar uma lição ao seu arquirrival catalão, que vinha se mostrando imbatível ultimamente, e, ao mesmo tempo, cumprir a promessa feita aos sócios de realmente apresentar tal oferta? Pode ser, e até mesmo muito provável, se levarmos em conta a rivalidade de longa data entre o Real e o Barça.
No entanto, nem a Perez nem aos torcedores do Real vai agradar que agora seja justamente o Atlético a reagir com sarcasmo. “Vocês confundiram educação com gratidão, mas para que não haja dúvidas: não agradecemos nada a vocês”, escreveu o clube em um comunicado oficial. “Não estamos nem analisando nem avaliando qualquer oferta pelo Julián. Como não daríamos-nos bem, se vocês nos fazem rir ainda mais do que o FC Barcelona?” E continua: “Dadas as boas relações com o seu novo presidente, talvez vocês possam parar de ‘roubar’ jogadores da nossa base. Muito obrigado, Real Madrid.”
O The Athletic, citando fontes do Atlético, afirma agora que o clube nem sequer levou a sério a oferta do Real. Isso reforçaria a tese de que o Real queria irritar o Barça com isso. No El Chiringuito, o presidente do Atlético, Enrique Cerezo, também deixou claro: “Julian Alvarez não está à venda. Não queremos vendê-lo.”
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Há uma disputa entre o Atlético e o Barcelona
No entanto, a hipótese de o Atlético estar de conluio com o Real e, em troca de sua participação nesse teatro de fantoches, poder desferir críticas irônicas contra os merengues também não é totalmente descabida. Pois, embora exista uma rivalidade entre o Atlético e o Real, que se intensificou devido a vários incidentes nos últimos anos, recentemente também houve atritos entre os Rojiblancos e os Blaugrana.
Poucos dias depois de terem surgido rumores sobre a suposta oferta do Barça por Alvarez, o Atlético declarou que era preciso esclarecer algumas “informações erradas” e publicou uma série de posts com boatos falsos sobre transferências. Entre eles, uma oferta falsa de ingressos para um show do Bad Bunny no Estádio Metropolitano, em troca do astro Lamine Yamal.
O clube também montou fotos de Yamal, Pedri e Raphinha vestindo camisas do Atlético, no estilo das “anúncios” do jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano. Este havia lançado anteriormente os rumores de que o próprio Alvarez teria manifestado desejo de transferência. Além disso, o clube publicou o seguinte comentário: “Não acreditem em tudo que veem, especialmente quando se trata do Barça.” O Atlético ainda acusou os catalães de uma “campanha de difamação” e falou de “indiscrições solitárias, desrespeito constante”, bem como de uma “máquina de propaganda do clube catalão que espalha mentiras”.
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O que acontecerá se o Alvarez realmente quiser sair?
Mas o que aconteceria, na verdade, se Álvarez realmente quisesse sair — seja para o Barcelona ou para outro lugar? No Atlético, eles já passaram por isso quando Antoine Griezmann, a lenda do clube que agora está de saída, foi para o Barça em 2019, após semanas de disputas e desentendimentos públicos.
Nesse caso, o clube ficaria, naturalmente, sob forte pressão e poderia acabar saindo perdedor da saga, como aconteceu com Griezmann, que na época alegava que nunca iria se transferir. Especialmente porque, pelo menos teoricamente, diante de uma oferta absurdamente alta de 200 milhões de euros ou mais, certamente haveria motivos para reflexão.
Por enquanto, porém, o Atlético está apenas entre duas águas nessa questão e pode dar o troco contra o Real e o Barça. O foco está principalmente no Real, pois é lá que a situação está mais crítica. Com José Mourinho, há um velho e novo técnico à disposição, que deve levar o Real de volta às esferas habituais.
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O Real Madrid enfrenta vários problemas no elenco
E para isso são necessários alguns reforços, mas, como já foi mencionado, não tanto no ataque. Lá já contam com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Arda Güler ou Jude Bellingham — jogadores suficientes capazes de decidir uma partida com sua classe excepcional. O que falta ao Real, porém, é a capacidade de ditar o ritmo do jogo e atuar de forma equilibrada entre as diferentes linhas da equipe.
Para isso, é preciso alguém que preencha a lacuna no meio-campo, que ficou aberta desde o fim da carreira de Toni Kroos e a saída de Luka Modric. Essa é, sem dúvida, a principal necessidade do elenco, mas há outras.
Na posição de lateral-direito, após a saída de Dani Carvajal, seria necessária concorrência para o até agora decepcionante Trent Alexander-Arnold. Também na lateral-esquerda uma nova contratação seria bem-vinda, assim como na zaga. Lá, apesar da transferência já acertada de Ibrahima Konaté, ainda se deve procurar um jogador alto, fisicamente forte e com qualidades de liderança. O jornal Bild informou recentemente que uma proposta de contrato para Nico Schlotterbeck, do BVB, deve chegar em breve. Ele seria bastante fácil de contratar para o Real graças à cláusula de rescisão negociada na renovação de contrato em abril. Além disso, há interesse em Josko Gvardiol, do Manchester City.
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Quatro das quatro contratações do Real Madrid estão assistindo à Copa do Mundo
Mourinho terá uma tarefa gigantesca pela frente em Madri. Não importa como ficará o elenco no final. Sem sua excelente relação com o presidente Pérez, ele não teria voltado. O português deveria agora sussurrar-lhe, o mais rápido possível, que, por enquanto, seria mais sensato manter um perfil discreto em público.
Afinal, já faz algum tempo que o Real não demonstra ter jeito no mercado de transferências. As contratações do ano passado de Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono e Alexander-Arnold engoliram a bagatela de 167,5 milhões de euros. Nas próximas semanas, os quatro serão apenas espectadores na Copa do Mundo.
Julian Alvarez: Os dados de desempenho de sua carreira
Período Clube Jogos oficiais Gols Assistências 2018-2022 River Plate 122 54 31 2022-2024 Manchester City 103 36 19 desde 2024 Atlético de Madrid 106 49 17