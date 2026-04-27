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Guti adverte o Real Madrid contra a recontratação de José Mourinho, que “não está no auge da carreira”, enquanto aumenta a pressão sobre Álvaro Arbeloa
Guti põe em dúvida o retorno de Mourinho
À medida que a pressão sobre Arbeloa aumenta, as especulações sobre um retorno sensacional de Mourinho atingiram o auge. No entanto, o ícone do Real Madrid, Guti, não está entre aqueles que clamam pelo retorno do técnico português, sugerindo que o ex-treinador do Chelsea e do Manchester United já não é a força que costumava ser.
Em entrevista ao Marca sobre a possibilidade de uma segunda passagem do atual técnico do Benfica, o jogador de 49 anos foi notavelmente direto em sua avaliação. “Mourinho é um grande técnico, mas acho que ele já passou do auge – no sentido de que ele vem do Fenerbahçe, assumiu o Benfica em um momento muito ruim e acho que há técnicos em melhor fase do que o Mou que eu contrataria”, explicou.
- AFP
Assuntos pendentes na capital espanhola
A primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid, entre 2010 e 2013, foi um turbilhão de troféus e momentos de grande tensão, que rendeu um título da La Liga e uma Copa del Rey. Embora sua saída tenha sido marcada por atritos, relatos sugerem que o técnico acredita ter assuntos pendentes no clube e esteja de olho em um retorno sensacional para provar que ainda é capaz de vencer no mais alto nível da Espanha.
O fascínio de um retorno ao clube é, segundo relatos, compartilhado por vários membros da diretoria do Real Madrid, que valorizam a experiência de Mourinho. No entanto, a hierarquia do clube está cautelosa em relação à bagagem que muitas vezes o acompanha, especialmente diante das preocupações de Guti de que o futebol possa ter superado a abordagem tática que outrora fez de Mourinho o técnico mais reverenciado do futebol mundial.
Arbeloa à beira da saída
A dança das cadeiras na direção técnica foi desencadeada por alguns meses decepcionantes sob o comando de Arbeloa. Com o Barcelona mantendo uma vantagem confortável na liderança da tabela da La Liga, faltando apenas cinco partidas para o fim, o Real Madrid enfrenta a perspectiva de uma segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante. Em um clube onde o sucesso é a única moeda de troca, tal seca geralmente garante uma mudança no banco de reservas.
Pérez é famoso por ser implacável quando se trata de resultados, e Arbeloa permanece em uma posição precária. Embora ainda não tenham ocorrido negociações formais com os representantes de Mourinho, espera-se que o clube decida pela mudança se a campanha nacional terminar em fracasso total, deixando a porta entreaberta para uma nova contratação no verão.
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A lista de finalistas atual de Perez
Embora Mourinho seja um nome conhecido, ele não é o único candidato de destaque na mira da capital espanhola. A diretoria do Real Madrid está atualmente realizando uma ampla busca pelo perfil certo para comandar um elenco repleto de talentos de nível mundial, e os comentários de Guti refletem um desejo, nas altas esferas do clube, de considerar opções mais contemporâneas.
Nomes como Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino continuam a circular como alvos preferidos de Pérez, que está desesperado para restaurar o clube à sua antiga glória. Resta saber se o presidente decidirá apostar na nostalgia de um retorno de Mourinho ou se dará ouvidos ao aviso de Guti e buscará outras opções.