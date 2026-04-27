Guti adverte o Real Madrid contra a recontratação de José Mourinho, que “não está no auge da carreira”, enquanto aumenta a pressão sobre Álvaro Arbeloa

À medida que a pressão sobre Arbeloa aumenta, as especulações sobre um retorno sensacional de Mourinho atingiram o auge. No entanto, o ícone do Real Madrid, Guti, não está entre aqueles que clamam pelo retorno do técnico português, sugerindo que o ex-treinador do Chelsea e do Manchester United já não é a força que costumava ser.

Em entrevista ao Marca sobre a possibilidade de uma segunda passagem do atual técnico do Benfica, o jogador de 49 anos foi notavelmente direto em sua avaliação. “Mourinho é um grande técnico, mas acho que ele já passou do auge – no sentido de que ele vem do Fenerbahçe, assumiu o Benfica em um momento muito ruim e acho que há técnicos em melhor fase do que o Mou que eu contrataria”, explicou.