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Gustavo Gómez, Pedro e CalleriGetty/GOAL
Gabriel Marin

Gustavo Gómez, Pedro, Calleri e mais: confira os jogadores que já não podem mais atuar por outro clube no Brasileirão

Brasileirão

Mesmo com mudanças na regra, muitos atletas já atingiram o limite de partidas e estão impedidos de defender outra equipe nesta edição de Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro segue avançando e, com ele, também se intensifica o controle sobre o mercado de transferências. Um ponto importante do regulamento da competição é o limite de jogos que um atleta pode disputar por um clube antes de ficar impedido de atuar por outra equipe na mesma edição. Com o novo limite, ao atingir doze partidas, o jogador não pode mais se transferir dentro da Série A.

Com isso, diversos nomes importantes já ultrapassaram esse limite e, mesmo que sejam negociados, não poderão reforçar concorrentes diretos até o fim da competição. A seguir, a GOAL te mostra os casos de cada clube...

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  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Athletico-PR

    - Arthur Dias

    - Dudu

    - Juan Portilla

    - Kevin Viveros

    - Santos

    - Stiven Mendoza

    • Publicidade
  • Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Atlético-MG

    - Alan Franco

    - Everson

    - Renan Lodi

    - Ruan

    - Tomás Cuello

    - Victor Hugo

  • Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Bahia

    - Ademir

    - Cristian Olivera

    - Erick Pulga

    - Jean Lucas

    - Luciano Juba

    - Santiago Ramos Mingo

  • SE Palmeiras v Botafogo FR: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Botafogo

    - Lucas Villalba

    - Matheus Martins

    - Vitinho

  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Chapecoense

    - Jean Carlos

  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corinthians

    - Rodrigo Garro

  • Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Coritiba

    - Joaquín Lavega

    - Josué

    - Lucas Ronier

    - Maicon

    - Pedro Rocha

    - Vini Paulista

  • Sao Paulo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cruzeiro

    - Christian

    - Fabrício Bruno

    - Gerson

    - Kaiki Bruno

    - Keny Arroyo

    - Matheus Henrique

    - Wanderson

  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Flamengo

    - Léo Ortiz

    - Pedro

    - Rossi

    - Samuel Lino

  • Internacional v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fluminense

    - Fábio

    - Freytes

    - John Kennedy

    - Kevin Serna

  • Internacional v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Grêmio

    - Carlos Vinícius

    - José Enamorado

    - Pavón

    - Weverton

  • Internacional v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Internacional

    - Alerrandro

    - Bruno Gomes

    - Carbonero

    - Rafael Borré

    - Vitinho

  • TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-MIRASSOL-LANUSAFP

    Mirassol

    - Alesson

    - Igor Formiga

    - João Victor

    - Walter

  • Sporting Cristal v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images News

    Palmeiras

    - Allan

    - Andreas Pereira

    - Carlos Miguel

    - Flaco López

    - Gustavo Gómez

    - Marlon Freitas

    - Ramón Sosa

  • Fluminense v Bragantino - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Red Bull Bragantino

    - Isidro Pitta

    - Lucas Barbosa

  • FBL-BRA-FLAMENGO-REMOAFP

    Remo

    - Alef Manga

    - Marcelo Rangel

    - Marllon

    - Yago Pikachu

    - Zé Ricardo

  • Athletico Paranaense v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Santos

    - Gabriel Brazão

    - Luan Peres

  • Internacional v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    São Paulo

    - Calleri

    - Rafael

  • Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vasco

    - Andres Gómez

    - Léo Jardim

    - Robert Renan

    - Thiago Mendes

  • Erick Vitória 2026Victor Ferreira/EC Vitória

    Vitória

    - Erick

    - Matheuzinho

    - Ramon