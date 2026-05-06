Gustavo Gómez, Pedro, Calleri e mais: confira os jogadores que já não podem mais atuar por outro clube no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue avançando e, com ele, também se intensifica o controle sobre o mercado de transferências. Um ponto importante do regulamento da competição é o limite de jogos que um atleta pode disputar por um clube antes de ficar impedido de atuar por outra equipe na mesma edição. Com o novo limite, ao atingir doze partidas, o jogador não pode mais se transferir dentro da Série A.

Com isso, diversos nomes importantes já ultrapassaram esse limite e, mesmo que sejam negociados, não poderão reforçar concorrentes diretos até o fim da competição. A seguir, a GOAL te mostra os casos de cada clube...