Gustavo Gómez chega a 400 jogos com a camisa do Palmeiras; veja os números do zagueiro paraguaio

Gustavo Gómez alcançou um feito expressivo ao completar 400 partidas com a camisa do Palmeiras, marco atingido justamente no clássico contra o Corinthians, no último domingo (12). O defensor se junta a um grupo seleto de atletas recentes que alcançaram tal longevidade no clube. O último jogador de linha havia sido Dudu, em 2022.

Com a marca, o camisa 15 reforça sua posição entre os grandes nomes da história alviverde. Atualmente, ele é o terceiro zagueiro com mais jogos pelo clube, atrás apenas de Valdemar Carabina (593) e Luís Pereira (576), além de ocupar a 19ª posição no ranking geral de partidas.