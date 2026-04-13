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SE Palmeiras v Botafogo FR: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Gustavo Gómez chega a 400 jogos com a camisa do Palmeiras; veja os números do zagueiro paraguaio

G. Gomez
Palmeiras

Capitão histórico, paraguaio se consolida como um dos maiores nomes do Verdão com recordes, gols e títulos marcantes

Gustavo Gómez alcançou um feito expressivo ao completar 400 partidas com a camisa do Palmeiras, marco atingido justamente no clássico contra o Corinthians, no último domingo (12). O defensor se junta a um grupo seleto de atletas recentes que alcançaram tal longevidade no clube. O último jogador de linha havia sido Dudu, em 2022.

Com a marca, o camisa 15 reforça sua posição entre os grandes nomes da história alviverde. Atualmente, ele é o terceiro zagueiro com mais jogos pelo clube, atrás apenas de Valdemar Carabina (593) e Luís Pereira (576), além de ocupar a 19ª posição no ranking geral de partidas.

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  • River Plate v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Números que impressionam

    Ao longo dos 400 jogos, Gustavo Gómez construiu números que extrapolam a função defensiva, somando 45 gols e 12 assistências.

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    O paraguaio é o zagueiro com mais gols na história do Palmeiras, além de ser um dos jogadores mais decisivos em bolas paradas. No elenco atual, só fica atrás de Flaco López em número de gols.

    Pela era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, Gómez também se destaca como o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube, com 23 tentos, ficando atrás apenas de Arce, que soma 26.

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  • FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRASAFP

    O maior vencedor da história do clube

    Se dentro de campo os números impressionam, na sala de troféus o protagonismo é ainda maior. Gustavo Gómez é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, com 13 conquistas.

    Entre os recordes, ele também é: o estrangeiro com mais títulos pelo clube, o capitão com mais taças levantadas e o estrangeiro com mais títulos do Campeonato Brasileiro (3).

    Como capitão, lidera o ranking histórico do clube, consolidando sua liderança dentro e fora de campo.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    Liderança e protagonismo em grandes conquistas

    Desde que chegou ao Palmeiras em 2018, inicialmente por empréstimo, Gómez rapidamente se firmou como peça-chave. Logo em sua primeira temporada, foi campeão brasileiro e marcou um gol importante na vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, encerrando um tabu de 16 anos.

    Em 2020, viveu um dos anos mais marcantes da carreira, sendo campeão paulista, campeão da Libertadores como capitão e campeão da Copa do Brasil, com gol decisivo na final.

    Na campanha da Libertadores, foi o único jogador de linha presente em todos os jogos. Em 2021, voltou a ser fundamental no tricampeonato continental, atuando em 12 das 13 partidas.

  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    Solidez defensiva e parcerias históricas

    Além dos gols, Gómez também construiu uma trajetória marcada pela consistência defensiva. Ao lado de Luan, participou de campanhas históricas, como em 2019, quando ficaram por 1081 minutos consecutivos sem sofrer gols, a segunda maior da história do Palmeiras.

    Ao lado de Luan, foram seis títulos: Campeonato Brasileiro (2018), Campeonato Paulista (2020), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Libertadores (2020 e 2021).

    Mais recentemente, ao lado de Murilo, soma 130 jogos, 80 vitórias e 62 partidas sem sofrer gols. Com a nova dupla, já soma sete títulos: Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Destaque continental

    Na Libertadores, Gustavo Gómez também escreveu seu nome na história. Ele é o jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras no torneio (54), o defensor com mais gols da história da competição e o terceiro maior artilheiro do clube na Libertadores.

    Com 81 jogos disputados, 14 gols e dois títulos, superou marcas importantes e segue ampliando seus números na principal competição do continente.

  • TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-LIGAAFP

    Reconhecimento e legado

    O desempenho consistente também rendeu premiações individuais relevantes:

    - Bola de Prata (2019 e 2020)

    - Melhor zagueiro do Brasileirão 2021 (CBF)

    - Presença na seleção ideal da Libertadores (2020, 2021 e 2022)

    Sem nunca ter passado uma temporada em branco desde sua chegada, Gustavo Gómez se firmou como símbolo de regularidade, liderança e eficiência. Aos 400 jogos, o zagueiro paraguaio não apenas entra para a história do Palmeiras, ele já ocupa um dos capítulos mais importantes dela.

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