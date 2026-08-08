O Arsenal espera que o brasileiro Bruno Guimarães, contratado junto ao Newcastle United por 75 milhões de libras esterlinas, seja o jogador capaz de transformar por completo o formato do meio-campo da equipe.
Aos 28 anos, o jogador chega ao Emirates Stadium com uma capacidade rara de combinar força física e qualidade técnica, desempenhando as funções de volante de contenção e de meio-campista mais adiantado, além de possuir soluções ofensivas que podem oferecer a Mikel Arteta novas opções que antes não estavam à sua disposição.
Mas a chegada de Guimarães levanta, ao mesmo tempo, uma série de questões no meio-campo do Arsenal, diante da presença de Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Mikel Merino e Myles Lewis-Skelly, o que coloca o treinador espanhol diante da tarefa de redistribuir as funções e os espaços.