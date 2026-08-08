Um dos maiores pontos fortes de Guimarães está na sua capacidade de atuar em mais de uma posição no meio-campo.

O jogador brasileiro pode desempenhar o papel de volante de contenção, o "número 6", assim como pode avançar para a posição de meio-campista, o "número 8", função que ele prefere pessoalmente.

Guimarães afirmou em declarações anteriores: "Se você me perguntar, vou dizer que prefiro jogar na posição de número 8, mas o meu papel na posição de número 6 era exatamente o que a equipe precisava. Consigo jogar nas duas posições, e o mais importante para mim é jogar e ajudar o time".

De fato, Guimarães foi obrigado a ocupar a posição de volante de contenção no Newcastle, antes de passar para a função que prefere após Sandro Tonali assumir a tarefa de volante defensivo.

Essa versatilidade parece ideal para Arteta, que dá grande importância a jogadores capazes de mudar de posição e se adaptar às exigências da partida.