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Guimarães vira o jogo nas contas de Arteta: quem vai pagar o preço da negociação de 75 milhões de libras?

Especiais e Opinião
B. Guimaraes
M. Arteta
D. Rice
M. Zubimendi
Arsenal
Newcastle
Premier League
Brasil
Espanha
England

Negociação acende disputa no meio-campo e coloca Zubimendi diante de pergunta difícil

O Arsenal espera que o brasileiro Bruno Guimarães, contratado junto ao Newcastle United por 75 milhões de libras esterlinas, seja o jogador capaz de transformar por completo o formato do meio-campo da equipe.

Aos 28 anos, o jogador chega ao Emirates Stadium com uma capacidade rara de combinar força física e qualidade técnica, desempenhando as funções de volante de contenção e de meio-campista mais adiantado, além de possuir soluções ofensivas que podem oferecer a Mikel Arteta novas opções que antes não estavam à sua disposição.

Mas a chegada de Guimarães levanta, ao mesmo tempo, uma série de questões no meio-campo do Arsenal, diante da presença de Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Mikel Merino e Myles Lewis-Skelly, o que coloca o treinador espanhol diante da tarefa de redistribuir as funções e os espaços.

  • Um único jogador: mais de uma função

    Um dos maiores pontos fortes de Guimarães está na sua capacidade de atuar em mais de uma posição no meio-campo.

    O jogador brasileiro pode desempenhar o papel de volante de contenção, o "número 6", assim como pode avançar para a posição de meio-campista, o "número 8", função que ele prefere pessoalmente.

    Guimarães afirmou em declarações anteriores: "Se você me perguntar, vou dizer que prefiro jogar na posição de número 8, mas o meu papel na posição de número 6 era exatamente o que a equipe precisava. Consigo jogar nas duas posições, e o mais importante para mim é jogar e ajudar o time".

    De fato, Guimarães foi obrigado a ocupar a posição de volante de contenção no Newcastle, antes de passar para a função que prefere após Sandro Tonali assumir a tarefa de volante defensivo.

    Essa versatilidade parece ideal para Arteta, que dá grande importância a jogadores capazes de mudar de posição e se adaptar às exigências da partida.

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  • Um "guerreiro" que sabe criar jogadas

    Apesar de se descrever como um "guerreiro", Guimarães não é um jogador que depende apenas da força e dos duelos físicos.

    O jogador brasileiro internacional tem tranquilidade sob pressão, capacidade de manter a posse de bola e de quebrar as linhas do adversário com o passe, além de sua contribuição na criação e na finalização dos gols.

    Ao longo de sua trajetória com o Newcastle na Premier League, Guimarães marcou 30 gols e deu 25 assistências em 153 partidas, números que confirmam que ele é capaz de dar ao Arsenal um reforço ofensivo vindo do fundo do campo.

    Ele também marcou 4 gols e deu 5 assistências em uma única temporada, apesar de atuar principalmente na posição de volante, antes de ver sua produção subir para 7 gols e 8 assistências na temporada seguinte.

    E é exatamente aqui que reside uma das principais vantagens da negociação para Arteta: Guimarães pode começar a partida como meio-campista defensivo, mas, ao mesmo tempo, é capaz de se transformar em um elemento a mais no terço ofensivo.

  • Rice: o parceiro ideal?

    Um dos cenários aos quais Arteta pode recorrer é apostar em Guimarães e Declan Rice na dupla de meio-campo, uma fórmula que oferece ao treinador espanhol uma boa dose de força, dinamismo e versatilidade.

    Rice estava acostumado, na última temporada, a jogar na posição de meio-campista pela esquerda, enquanto Zubimendi assumia o papel de volante, antes de o jogador da seleção inglesa voltar para uma zona mais recuada do campo e atuar na dupla de meio-campo ao lado de Lewis-Skelly.

    Rice possui, assim como Guimarães, a capacidade de cobrir amplas áreas do campo, aliada à disciplina tática e à habilidade de fazer a transição da defesa para o ataque.

    Caso essa dupla seja adotada, Arteta terá mais liberdade para escalar Martin Ødegaard ou Eberechi Eze na posição de armador, com a possibilidade de utilizar Rice ou Guimarães em funções mais avançadas conforme o desenrolar da partida.

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  • Guimarães pode não ser menos criativo do que Ødegaard

    O interessante na negociação de Guimarães é que ele não oferece apenas força física ao Arsenal, mas também tem números que comprovam sua capacidade de criar jogadas a partir do meio-campo.

    Na última temporada, o brasileiro deu 8,6 passes de quebra de linhas a cada 90 minutos, um número que supera claramente Rice e Zubimendi, e se aproxima das médias alcançadas por Odegaard, segundo as estatísticas da rede "Sky Sports".

    Além disso, sua proporção de passes para frente foi quase similar à do capitão do Arsenal, e chegou até a superá-lo na precisão de passes para frente.

    Portanto, a ausência de Odegaard por qualquer motivo não significará necessariamente que o Arsenal perderá uma de suas fontes de criação de jogadas em profundidade, já que Guimarães pode desempenhar parte desse papel.

  • E quanto a Zubimendi?

    A chegada de Guimarães não significa necessariamente que Zubimendi ficará fora dos planos de Arteta, mas abre a porta para ajustes claros na maneira como ele será utilizado.

    O espanhol foi peça fundamental na posição de número 6 na última temporada e marcou 5 gols na Premier League, apesar da natureza defensiva de sua função.

    Caso Arteta queira priorizar o domínio físico, ele pode combinar Guimarães, Zubimendi e Rice em um meio-campo triplo extremamente forte, ainda que isso seja em detrimento da presença de um jogador mais criativo em uma posição mais avançada.

    Já se o treinador espanhol quiser dar à sua equipe mais soluções ofensivas, pode escalar Guimarães na posição de número 8, mantendo Zubimendi atrás dele e Rice no outro lado.

  • Lewis-Skelly diante de nova concorrência

    Um dos jogadores que podem ser mais afetados pela chegada de Guimarães é Myles Lewis-Skelly.

    O jovem jogador terminou a última temporada entre as opções titulares de Arteta no meio-campo e, na verdade, teve oportunidades importantes após ser deslocado para essa posição.

    Mas a presença de Guimarães eleva significativamente o nível da concorrência, especialmente porque o jogador brasileiro não chegou ao Arsenal para ser apenas uma opção reserva.

    Ainda assim, a densidade de partidas do Arsenal pode dar a Lewis-Skelly diversas oportunidades.

    O time disputou 63 partidas na última temporada e voltará a disputar diversas competições em frentes diferentes, o que significa que Arteta precisará rodar seus jogadores constantemente, sobretudo diante das possibilidades de lesões, suspensões e queda na condição física.

  • Uma contratação para aliviar a carga ou para reconstruir o meio-campo?

    Uma das razões que explicam a investida do Arsenal por Guimarães é a necessidade que a equipe tem de distribuir melhor a carga de jogo.

    Na última temporada, Arteta dependeu bastante de Rice e Zubimendi, que ultrapassaram, cada um, a barreira dos 4.000 minutos em campo.

    As lesões sofridas por Odegaard, Merino e Kai Havertz foram uma das causas do maior peso depositado sobre a dupla, ao lado da falta de convicção total de Arteta em relação a algumas alternativas.

    Com a saída de Christian Norgaard para o Everton, abriu-se um espaço adicional no elenco, mas a chegada de Guimarães coloca, ao mesmo tempo, novamente em discussão a questão do congestionamento no meio-campo.

    Ethan Nwaneri voltou de empréstimo, assim como Fabio Vieira, enquanto Lewis-Skelly segue disputando sua posição.

  • Guimarães não é uma contratação secundária

    No fim das contas, a chegada de Guimarães não pode ser tratada como um simples reforço adicional para o banco do Arsenal.

    O Newcastle avaliava seu capitão em cerca de 80 milhões de libras esterlinas, e o Arsenal pagou 75 milhões para contar com os serviços de um jogador que reúne força, habilidade, experiência e flexibilidade tática.

    E o mais importante é que Guimarães chega a uma equipe que já possui um grande número de meio-campistas, o que significa que Arteta não tem o luxo de escalar todos da mesma forma.

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