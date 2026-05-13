Guillermo Ochoa está pronto para sua histórica sexta Copa do Mundo, mas será que Obed Vargas e Julian Quiñones serão convocados? - Previsão da seleção mexicana para a Copa do Mundo

A seleção mexicana iniciou oficialmente os preparativos para a Copa do Mundo no dia 6 de maio, quando 20 jogadores da Liga MX se apresentaram no Centro de Alto Rendimento para uma pré-concentração pré-torneio. Doze deles parecem já ter garantido suas vagas. Os demais representam algo igualmente importante: a primeira leva da geração que deverá moldar o El Tri após 2026.

Mas o México raramente faz as coisas discretamente.

Com Javier Aguirre se preparando para sua terceira Copa do Mundo como técnico do México — uma distinção que poucos treinadores no futebol internacional podem reivindicar —, a fase inicial desse processo já trouxe tensão, incerteza e uma sensação familiar de improvisação. Horas antes do início oficial do estágio, ainda havia dúvidas sobre se alguns jogadores teriam permissão para participar das partidas da CONCACAF Champions Cup, forçando Aguirre a abordar a situação publicamente.

Para Aguirre, porém, o dia 6 de maio representou o verdadeiro início da jornada do México na Copa do Mundo. Ele falou sobre a emoção e a responsabilidade em torno do primeiro grupo de jogadores que se apresentou ao estágio, mas também deixou uma coisa clara: qualquer jogador que não se juntasse à seleção estaria colocando em risco sua vaga na Copa do Mundo. Ele também agradeceu aos clubes da Liga MX, como Chivas e Toluca, por honrarem o acordo de liberar os jogadores, apesar dos playoffs em andamento.

Quatorze jogadores que atuam na Europa e no exterior completarão a lista final. Mas, com esta versão do El Tri, nada parece totalmente definido. O México entra no torneio com veteranos em busca de mais um momento decisivo, jovens jogadores tentando conquistar seu espaço, preocupações com lesões ainda não resolvidas e, talvez, a competição interna mais acirrada que a seleção nacional já viu em anos.

Embora o México tenha divulgado sua lista provisória esta semana, quem será que vai entrar na lista final de 26 jogadores? O GOAL faz sua previsão sobre como será o elenco do El Tri.