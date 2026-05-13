Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mexico GFXGOAL

Traduzido por

Guillermo Ochoa está pronto para sua histórica sexta Copa do Mundo, mas será que Obed Vargas e Julian Quiñones serão convocados? - Previsão da seleção mexicana para a Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
México
J. Aguirre
R. Jimenez
G. Ochoa
J. Quinones
O. Vargas

A GOAL apresenta suas previsões para a seleção mexicana na Copa do Mundo, enquanto Javier Aguirre avalia a busca de Ochoa por um recorde histórico, as estrelas em ascensão, as preocupações com lesões e as disputas de última hora por vagas no elenco.

A seleção mexicana iniciou oficialmente os preparativos para a Copa do Mundo no dia 6 de maio, quando 20 jogadores da Liga MX se apresentaram no Centro de Alto Rendimento para uma pré-concentração pré-torneio. Doze deles parecem já ter garantido suas vagas. Os demais representam algo igualmente importante: a primeira leva da geração que deverá moldar o El Tri após 2026.

Mas o México raramente faz as coisas discretamente.

Com Javier Aguirre se preparando para sua terceira Copa do Mundo como técnico do México — uma distinção que poucos treinadores no futebol internacional podem reivindicar —, a fase inicial desse processo já trouxe tensão, incerteza e uma sensação familiar de improvisação. Horas antes do início oficial do estágio, ainda havia dúvidas sobre se alguns jogadores teriam permissão para participar das partidas da CONCACAF Champions Cup, forçando Aguirre a abordar a situação publicamente.

Para Aguirre, porém, o dia 6 de maio representou o verdadeiro início da jornada do México na Copa do Mundo. Ele falou sobre a emoção e a responsabilidade em torno do primeiro grupo de jogadores que se apresentou ao estágio, mas também deixou uma coisa clara: qualquer jogador que não se juntasse à seleção estaria colocando em risco sua vaga na Copa do Mundo. Ele também agradeceu aos clubes da Liga MX, como Chivas e Toluca, por honrarem o acordo de liberar os jogadores, apesar dos playoffs em andamento.

Quatorze jogadores que atuam na Europa e no exterior completarão a lista final. Mas, com esta versão do El Tri, nada parece totalmente definido. O México entra no torneio com veteranos em busca de mais um momento decisivo, jovens jogadores tentando conquistar seu espaço, preocupações com lesões ainda não resolvidas e, talvez, a competição interna mais acirrada que a seleção nacional já viu em anos.

Embora o México tenha divulgado sua lista provisória esta semana, quem será que vai entrar na lista final de 26 jogadores? O GOAL faz sua previsão sobre como será o elenco do El Tri.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    GUARDA-REDES

    Escolhas da GOAL:Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo
    Na disputa:os três citados são considerados certezas nesta altura do calendário.

    O sinal mais claro de que Raul Rangel lidera a disputa para se tornar o goleiro titular do México veio em março, quando Aguirre confiou nele nos amistosos contra Portugal e a Bélgica. Desde o retorno à seleção, Aguirre e sua comissão técnica priorizaram a busca por um goleiro mais jovem, capaz de controlar a bola com os pés e atender às exigências do futebol internacional moderno. Aos 26 anos, Rangel não é mais apenas uma aposta para o futuro. Ele é cada vez mais visto como o presente do México — e talvez o rosto de outro ciclo da Copa do Mundo após 2026.

    Depois, há Guillermo Ochoa, que continua a ocupar seu próprio lugar na história do futebol mexicano. Se for convocado, Ochoa disputaria sua sexta Copa do Mundo, prolongando uma das carreiras internacionais mais notáveis que o esporte já viu. Seu papel, no entanto, parece diferente agora. O México não precisa mais que ele salve tudo em campo. Precisa que ele traga estabilidade a um vestiário que se prepara para o peso de uma Copa do Mundo em casa. Muitos jogadores desta seleção sentirão essa pressão pela primeira vez. Poucos a compreendem melhor do que Ochoa.

    Carlos Acevedo parece ter garantido a última vaga de goleiro em grande parte devido a circunstâncias infelizes. A grave lesão no tendão de Aquiles de Luis Ángel Malagón reajustou a hierarquia do elenco e abriu as portas para Acevedo voltar a ser considerado.

    • Publicidade
  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    DEFENSORES

    Escolhas do GOAL:Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez
    . Outros candidatos:Rodrigo Huescas, Richard Ledezma, Everardo López, Julián Araújo

    No coração da defesa do México, a parceria entre Johan Vasquez e Cesar Montes parece cada vez mais intocável. Ambos os zagueiros são de Sonora e, juntos, tornaram-se a espinha dorsal emocional da estrutura de Aguirre. Vasquez traz distribuição calma e timing. Montes oferece força física, presença e liderança. Mais importante ainda, eles se encaixam naturalmente — algo que o México vem tentando redescobrir há anos, desde os anos de ouro de Rafa Marquez e Hector Moreno.

    Na esquerda, Jesús Gallardo se prepara discretamente para realizar algo raro no futebol mexicano moderno: ser titular em três Copas do Mundo consecutivas sem nunca ter construído uma carreira em um clube europeu. Gallardo passou toda a sua trajetória profissional na Liga MX, mas continua a sobreviver a todas as mudanças de comissão técnica graças à sua confiabilidade. De muitas maneiras, ele representa uma versão mais antiga docaminho doEl Tri — um caminho construído inteiramente em casa.

    A incerteza paira nas margens. Rodrigo Huescas e Julián Araujo permanecem sob observação rigorosa enquanto se recuperam de lesões, e nenhum dos dois está totalmente fora da disputa. Richard Ledezma e Everardo López parecem mais alinhados com o futuro do México do que com seu presente, mas atuações sólidas nos playoffs da Liga MX ainda poderiam forçar Aguirre a tomar decisões difíceis de última hora, caso a profundidade do elenco se torne uma preocupação.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    MEIO-CAMPISTAS

    Escolhas da GOAL:Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz
    ; Na disputa:Luis Chávez

    Nenhuma parte do elenco reflete melhor o equilíbrio buscado por Aguirre do que o meio-campo. As integrações de Álvaro Fidalgo e Obed Vargas aceleraram sua capacidade de definir o núcleo da equipe antes da Copa do Mundo. Para o México, ter dois meio-campistas atuando na LaLiga representa mais do que prestígio. Isso reflete um projeto que busca se reconectar com o controle técnico e a flexibilidade tática após anos de inconsistência.

    Ao lado de Edson Álvarez, Erik Lira e Luis Romo, Aguirre conta agora com vários meio-campistas capazes de recuar para formar uma zaga de três, mudar a formação durante a partida e proteger as transições defensivas. Essa versatilidade é importante. Em uma Copa do Mundo, especialmente uma disputada sob a pressão que o México enfrentará em casa, o controle pode desaparecer rapidamente.

    A ascensão de Brian Gutiérrez tornou-se uma das histórias mais importantes do ciclo do México. Seu 2026 desenrolou-se como um filme de sucesso: lampejos de criatividade, confiança e maturidade surgindo exatamente quando o México precisava de novas ideias ofensivas. Gutiérrez parece cada vez mais preparado para grandes noites internacionais, oferecendo a imprevisibilidade e a capacidade de criar jogadas que faltaram ao México nos torneios recentes.

    A situação de Marcel Ruiz pode, em última análise, definir a batalha final pelo meio-campo. O meio-campista do Toluca continuou tentando jogar mesmo com uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho direito, lesão sofrida durante uma partida da Concacaf Champions Cup contra o San Diego FC. O fato de ele ter se mantido em forma durante a Champions Cup e as eliminatórias da Liga MX parece quase inacreditável. Ainda assim, Aguirre pode acabar decidindo que o risco físico é grande demais. Se isso acontecer, Luis Chávez — que também está se recuperando de uma grave lesão no joelho — poderia recuperar uma vaga na seleção final.

  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    ATACANTES

    Escolhas da GOAL:Armando González, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Germán Berterame
    . Também na disputa:César Huerta

    O maior mistério do ataque do México talvez seja Julian Quiñones. Seu desempenho na Arábia Saudita tem sido impossível de ignorar: 29 gols pelo Al-Qadsiah e uma média de gols que o coloca entre os melhores finalizadores da liga. O futebol internacional, porém, apresenta desafios diferentes.

    Contra a Bélgica em Chicago, Quiñones esteve ativo e envolvido, mas muitas vezes se afastou do gol, sacrificando-se defensivamente e criativamente em vez de chegar consistentemente a posições de finalização. O desafio de Aguirre é claro: ele precisa encontrar uma maneira de traduzir o domínio de Quiñones no clube para a realidade tática do México.

    Raúl Jiménez continua a definir a terceira era de Aguirre no comando. Sem ele, é difícil imaginar o México conquistando tanto a Liga das Nações quanto a Copa Ouro neste projeto. Seu ressurgimento trouxe à seleção experiência, gols e liderança emocional em um momento em que o México precisava urgentemente de estabilidade no ataque.

    German Berterame não teve um desempenho estatístico explosivo desde que chegou ao Inter Miami CF, mas sua química dentro do grupo e sua dedicação continuam a torná-lo uma das figuras de confiança de Aguirre.

    A última vaga no ataque pode se resumir a uma escolha entre risco e explosão. César Huerta voltou de lesão no R.S.C. Anderlecht, e sua habilidade de enfrentar defensores no um contra um continua sendo algo que poucos atacantes mexicanos possuem. Em um torneio onde os jogos costumam ser acirrados e as margens diminuem, a imprevisibilidade de Huerta pode ser valiosa demais para Aguirre deixar de lado.


Amistosos
México crest
México
MÉX
Gana crest
Gana
GAN