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America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MXGetty Images Sport
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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México: programação do Estádio Azteca, melhores lugares, jogos da fase de grupos, partida de abertura da Copa do Mundo e muito mais

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Se você está planejando visitar o Estádio Banorte para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

O Estádio Banorte sediará um total de cinco partidas na Copa do Mundo de 2026, incluindo o jogo de abertura do torneio. Também será palco da última partida do México na fase de grupos.

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Localizado na Cidade do México, o Estádio Banorte, mais conhecido como Estádio Azteca, já testemunhou inúmeras partidas históricas e jogadores lendários. O Estádio Azteca continua sendo o único estádio a ter sediado duas finais da Copa do Mundo, em 1970 e 1986. Na edição de 1986, o lendário Diego Maradona marcou o famoso gol da “Mão de Deus” exatamente neste local.

Em 2026, o Estádio Banorte está mais uma vez pronto para ser um dos destaques do torneio, tornando-se o único estádio a sediar três edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA.

Se você está planejando visitar este local histórico, este guia é para você. Seja você um viajante casual ou um fã inveterado de futebol, o GOAL tem todas as informações de que você precisa antes de visitar este estádio icônico.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Estádio Banorte?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Qui, 11 de junhoPartida de abertura da Copa do Mundo: México x África do Sul (13h CT)Estádio Banorte (Cidade do México)Ingressos
    Quarta-feira, 17 de junhoUzbequistão x Colômbia (20h, horário central)Estádio Banorte (Cidade do México)Ingressos
    Quarta-feira, 24 de junhoRepública Tcheca x México (19h CT)Estádio Banorte (Cidade do México)Ingressos
    Terça-feira, 30 de junhoOitavas de final (19h CT)Estádio Banorte (Cidade do México)Ingressos
    Dom, 5 de julhoOitavas de final (18h CT)Estádio Banorte (Cidade do México)Ingressos

    O Estádio Banorte sediará um total de cinco partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. 

    Isso inclui três jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final e um confronto das quartas de final.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Nova York no Estádio Banorte?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

    Reserve ingressos para a Copa do Mundo na Cidade do MéxicoReserveingressos

  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Visão geral do Estádio Banorte

    Capacidade87.523
    Ano de inauguração1966
    EquipesClub América, Cruz Azul (Liga MX)
    EndereçoCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Cidade do México, CDMX, México
    IngressosIngressos
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    História do Estádio Banorte

    O Estádio Azteca tem uma longa história e uma profunda ligação com o futebol. Desde a sua inauguração em 1966, o estádio passou por várias reformas, sendo que a primeira ocorreu após a Copa do Mundo de 1986. Posteriormente, foi reformado em 1999, 2013 e 2016.

    Antes da Copa do Mundo de 2026, o estádio está passando mais uma vez por um grande projeto de reforma e será uma das principais atrações do torneio. Embora seja oficialmente conhecido como Estádio Banorte, após o Banco Banorte ter adquirido os direitos de nomeação, ele será chamado principalmente pelo nome original, Estádio Azteca, durante a Copa do Mundo da FIFA, devido às regras de patrocínio.

    O estádio já é enorme, com capacidade para mais de 87.000 pessoas. Quando a reforma estiver concluída, espera-se que o Estádio Banorte reabra com capacidade para cerca de 90.000 pessoas para a Copa do Mundo.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Quais times jogam no Estádio Banorte

    O Club América, da Liga MX, é o principal usuário do Estádio Banorte; no entanto, o Cruz Azul também disputa seus jogos em casa no Estádio Banorte, assim como a seleção mexicana. 
    EquipeLiga
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Como chegar ao Estádio Banorte

    Como chegar ao Estádio Banorte de transporte público 

    O Estádio Banorte é facilmente acessível por transporte público. A opção mais recomendada pelos moradores locais é pegar o metrô e o VLT. A Linha 2 do metrô (Linha Azul) leva você até a estação Tasquena, onde você pode fazer baldeação para o VLT de Xochimilco. Essa linha tem uma parada chamada Estádio Azteca, localizada bem em frente ao estádio.

    Existem também linhas de ônibus que conectam a área de Tasquena aos arredores do estádio, embora as rotas exatas dependam de onde você está partindo.

    Como chegar ao Estádio Banorte de carro 

    As principais vias que levam ao Estádio Banorte incluem a Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico e Circuito Azteca. Há estacionamento disponível no estádio, mas é altamente recomendável usar o transporte público devido ao tráfego intenso e à dificuldade de sair do local nos dias de eventos.

  • Visitas guiadas ao Estádio Banorte

    Embora não haja visitas guiadas ao estádio disponíveis no momento devido às reformas em andamento, o Estádio Banorte costuma oferecer visitas para os torcedores durante todo o ano por meio do Azteca Tour.

    Essa experiência permite que os visitantes entrem no campode jogo, explorem os vestiários, percorram a cabine de imprensa e o túnel de maratonistas, além de verem placas comemorativas e crachás exclusivos.

    Em dias de eventos ou jogos, o tour encerra seis horas antes do início da partida.

  • Lugares para comer e beber perto do Estádio Banorte

    Há muitas opções gastronômicas nas proximidades do Estádio Banorte. Dentro do estádio, as lanchonetes e os vendedores ambulantes oferecem lanches e bebidas. Nos bairros vizinhos de Coapa e San Lorenzo Huipulco, os visitantes encontrarão restaurantes, barracas de tacos e estabelecimentos locais que servem cozinha tradicional mexicana.

    Após os eventos, muitos torcedores preferem pequenos restaurantes ou barracas de taco nas proximidades. Embora não sejam sofisticados, esses locais servem autêntica comida de rua mexicana.

    Para quem procura uma refeição servida à mesa, o Restaurante Parque Asturias, o Cachito de Cuba e o Lucrecia Coyoacán são excelentes opções, especialmente para grupos.