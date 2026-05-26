Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México: programação do Estádio Azteca, melhores lugares, jogos da fase de grupos, partida de abertura da Copa do Mundo e muito mais

O Estádio Banorte sediará um total de cinco partidas na Copa do Mundo de 2026, incluindo o jogo de abertura do torneio. Também será palco da última partida do México na fase de grupos.

Localizado na Cidade do México, o Estádio Banorte, mais conhecido como Estádio Azteca, já testemunhou inúmeras partidas históricas e jogadores lendários. O Estádio Azteca continua sendo o único estádio a ter sediado duas finais da Copa do Mundo, em 1970 e 1986. Na edição de 1986, o lendário Diego Maradona marcou o famoso gol da “Mão de Deus” exatamente neste local.

Em 2026, o Estádio Banorte está mais uma vez pronto para ser um dos destaques do torneio, tornando-se o único estádio a sediar três edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA.

Se você está planejando visitar este local histórico, este guia é para você. Seja você um viajante casual ou um fã inveterado de futebol, o GOAL tem todas as informações de que você precisa antes de visitar este estádio icônico.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais