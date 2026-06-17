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Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Vancouver: programação do BC Place, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o Estádio BC Place para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com os EUA, o México e o Canadá preparados para sediar em conjunto este evento de grande destaque. A Argentina, atual campeã mundial, defenderá seu título contra outras 47 seleções na maior edição do torneio até hoje.

O BC Place Stadium, no Canadá, casa do BC Lions e do Vancouver Whitecaps, é um dos 12 estádios selecionados para sediar jogos nos três países. Ele receberá sete partidas durante o torneio, incluindo duas com a participação do Canadá.

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LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no BC Place?

    DataCalendárioPreços médios de revendaIngressos
    Qui, 18 de junhoCanadá x Catar (15h, horário do Pacífico)US$ 450 – US$ 2.100Ingressos
    Dom, 21 de junhoNova Zelândia x Egito (18h, horário do Pacífico)US$ 250 – US$ 1.100Ingressos
    Quarta-feira, 24 de junhoSuíça x Canadá (12h PT)US$ 450 – US$ 2.200Ingressos
    Sexta-feira, 26 de junhoNova Zelândia x Bélgica (20h, horário do Pacífico)US$ 300 – US$ 1.400Ingressos
    Qui, 2 de julhoOitavas de final (20h PT)US$ 450 – US$ 1.800Ingressos
    Ter, 7 de julhoOitavas de final (13h, horário do Pacífico)$650 - $2.600Ingressos

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Vancouver no BC Place?

    Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora no nível mais baixo de todos os tempos.

    Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Visão geral do BC Place

    Capacidade54.500
    Ano de inauguração1981
    EquipesBC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Endereço777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canadá
    IngressosIngressos
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    História do BC Place

    O Estádio BC Place foi inaugurado em 1983, sediando seu primeiro jogo da CFL como casa do time British Columbia Lions. O local também desempenhou um papel importante na Expo 86 e foi palco da última temporada da NASL para o Vancouver Whitecaps.

    Em 2009, o estádio iniciou um projeto de reforma de dois anos com um custo estimado de 514 milhões de CAD. O telhado inflável foi removido e substituído por um novo telhado suspenso por cabos, que era o maior do tipo na época.

    Em 2015, o BC Place sediou nove partidas da Copa do Mundo Feminina da FIFA, incluindo a final, na qual os EUA derrotaram o Japão por 5 a 2, com um hat-trick de Carli Lloyd.

    Agora, pouco mais de uma década depois, o BC Place foi selecionado como um dos locais-sede da Copa do Mundo masculina, com um total de sete partidas a serem disputadas, incluindo as fases eliminatórias. Só o tempo dirá que nova história este estádio irá escrever.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    Quais times jogam no BC Place?

    O BC Place tem servido de casa para o British Columbia Lions na CFL e para o Vancouver Whitecaps na MLS. 

    TimeLiga
    BC LionsCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Como chegar ao Estádio BC Place

    Como chegar ao BC Place usando o transporte público 

    É possível chegar ao BC Place por meio de várias opções de transporte público, incluindo trens e ônibus. O sistema SkyTrain possui a estação Stadium–Chinatown, localizada a apenas dois minutos do local, enquanto a Canada Line atende à estação Yaletown–Roundhouse.

    Várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 17, 19 e N8, param a menos de cinco minutos a pé do estádio.

    Como chegar ao BC Place de carro

    Se você estiver indo para o estádio de carro, pode entrar no centro de Vancouver por uma das quatro rotas: Granville Bridge, Cambie Bridge, Lions Gate Bridge ou Quebec Street. A partir daí, siga as placas para o BC Place e a Pacific Boulevard. 

  • Visitas guiadas ao BC Place

    O BC Place está aberto o ano todo para visitas guiadas ao público, com ingressos disponíveis no site da Viator. As visitas acontecem diariamente das 10h às 17h, exceto nos dias de eventos, quando o acesso é restrito.

    A experiência oferece aos fãs uma visão exclusiva dos bastidores do estádio, com a oportunidade de entrar no campo, explorar os vestiários, visitar a sala de imprensa, desfrutar das suítes premium e conhecer o museu BC Sports Hall of Fame, que proporciona um mergulho profundo na história, na cultura e no legado do time BC Lions.

  • Lugares para comer e beber perto do BC Place

    Há inúmeras opções gastronômicas nas proximidades do BC Place. O Victor, no Parq Vancouver, é um ótimo lugar para sentar e saborear uma refeição de qualidade em uma churrascaria com ambiente de terraço, enquanto o Moxies, na West Georgia, é um local ideal para grupos se reunirem de maneira descontraída antes de um jogo.

    O Lupo Restaurant and Vinoteca, juntamente com o Frankie’s Italian Kitchen and Bar, também são excelentes opções para refeições antes ou depois do jogo.