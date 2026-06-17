Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Vancouver: programação do BC Place, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com os EUA, o México e o Canadá preparados para sediar em conjunto este evento de grande destaque. A Argentina, atual campeã mundial, defenderá seu título contra outras 47 seleções na maior edição do torneio até hoje.

O BC Place Stadium, no Canadá, casa do BC Lions e do Vancouver Whitecaps, é um dos 12 estádios selecionados para sediar jogos nos três países. Ele receberá sete partidas durante o torneio, incluindo duas com a participação do Canadá.

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