Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Vancouver: programação do BC Place, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre o estádio da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com os EUA, o México e o Canadá preparados para sediar conjuntamente este grande evento. A Argentina, atual campeã mundial, defenderá seu título contra outras 47 seleções na maior edição do torneio até hoje.

O BC Place Stadium, no Canadá, casa do BC Lions e do Vancouver Whitecaps, é um dos 12 estádios selecionados para sediar o evento nos três países. Ele receberá sete partidas durante o torneio, incluindo duas com a participação do Canadá.

Seja você um torcedor planejando assistir aos jogos no estádio durante a Copa do Mundo ou simplesmente ansioso para explorá-lo durante uma visita à Colúmbia Britânica, este guia é para você. O GOAL tem todas as informações de que você precisa antes de visitar este local da Copa do Mundo de 2026.

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