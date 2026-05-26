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Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Vancouver: programação do BC Place, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre o estádio da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o BC Place Stadium para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com os EUA, o México e o Canadá preparados para sediar conjuntamente este grande evento. A Argentina, atual campeã mundial, defenderá seu título contra outras 47 seleções na maior edição do torneio até hoje.

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O BC Place Stadium, no Canadá, casa do BC Lions e do Vancouver Whitecaps, é um dos 12 estádios selecionados para sediar o evento nos três países. Ele receberá sete partidas durante o torneio, incluindo duas com a participação do Canadá.

Seja você um torcedor planejando assistir aos jogos no estádio durante a Copa do Mundo ou simplesmente ansioso para explorá-lo durante uma visita à Colúmbia Britânica, este guia é para você. O GOAL tem todas as informações de que você precisa antes de visitar este local da Copa do Mundo de 2026.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no BC Place?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Sáb, 13 de junhoAustrália x Turquia (21h PT)BC Place (Vancouver)Ingressos
    Qui, 18 de junhoCanadá x Catar (15h PT)BC Place (Vancouver)Ingressos
    Dom, 21 de junhoNova Zelândia x Egito (18h PT)BC Place (Vancouver)Ingressos
    Quarta-feira, 24 de junhoSuíça x Canadá (12h PT)BC Place (Vancouver)Ingressos
    Sexta-feira, 26 de junhoNova Zelândia x Bélgica (20h PT)BC Place (Vancouver)Ingressos
    Qui, 2 de julhoOitavas de final (20h PT)BC Place (Vancouver)Ingressos
    Ter, 7 de julhoOitavas de final (13h PT)BC Place (Vancouver)Ingressos

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Vancouver no BC Place?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

    Reserve ingressos para a Copa do Mundo em VancouverReserveingressos

  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Visão geral do BC Place

    Capacidade54.500
    Ano de inauguração1981
    EquipesBC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Endereço777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canadá
    IngressosIngressos
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    História do BC Place

    O BC Place Stadium foi inaugurado em 1983, sediando seu primeiro jogo da CFL como casa do British Columbia Lions. O local também desempenhou um papel importante na Expo 86 e foi palco da última temporada da NASL do Vancouver Whitecaps.

    Em 2009, o estádio iniciou um projeto de renovação de dois anos com um custo estimado de 514 milhões de dólares canadenses. O telhado sustentado por ar foi removido e substituído por um novo telhado sustentado por cabos, que era o maior do tipo na época.

    Em 2015, o BC Place sediou nove partidas da Copa do Mundo Feminina da FIFA, incluindo a final, na qual os EUA derrotaram o Japão por 5 a 2, liderados por um hat-trick de Carli Lloyd.

    Agora, pouco mais de uma década depois, o BC Place foi selecionado como um dos locais-sede da Copa do Mundo masculina, com um total de sete partidas a serem disputadas, incluindo as fases eliminatórias. Só o tempo dirá que nova história este estádio irá escrever.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    Quais times jogam no BC Place

    O BC Place tem servido de casa para o British Columbia Lions na CFL e para o Vancouver Whitecaps na MLS. 

    EquipeLiga
    BC LionsCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Como chegar ao Estádio BC Place

    Como chegar ao BC Place de transporte público 

    O BC Place é acessível por meio de várias opções de transporte público, incluindo trens e ônibus. O sistema SkyTrain possui a estação Stadium–Chinatown localizada a apenas dois minutos do local, enquanto a Canada Line atende a estação Yaletown–Roundhouse.

    Várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 17, 19 e N8, param a menos de cinco minutos a pé do estádio.

    Como chegar ao BC Place de carro

    Se você estiver indo para o estádio de carro, pode entrar no centro de Vancouver por uma das quatro rotas: Granville Bridge, Cambie Bridge, Lions Gate Bridge ou Quebec Street. De lá, siga as placas para o BC Place e a Pacific Boulevard. 

  • Visitas guiadas ao BC Place

    O BC Place está aberto o ano todo para visitas guiadas ao público, com ingressos disponíveis no site da Viator. As visitas acontecem diariamente das 10h às 17h, exceto nos dias de eventos, quando o acesso é restrito.

    A experiência oferece aos fãs uma visão única dos bastidores do estádio, com a oportunidade de entrar em campo, explorar os vestiários, visitar a sala de imprensa, desfrutar das suítes premium e do museu BC Sports Hall of Fame, que proporciona um mergulho profundo na história, cultura e legado do time BC Lions.

  • Lugares para comer e beber perto do BC Place

    Há inúmeras opções gastronômicas nas proximidades do BC Place. O Victor, no Parq Vancouver, é um ótimo lugar para sentar e saborear uma refeição de qualidade em uma churrascaria com ambiente de terraço, enquanto o Moxies, na West Georgia, é um local ideal para grupos se reunirem de maneira descontraída antes de um jogo.

    O Lupo Restaurant and Vinoteca, juntamente com o Frankie’s Italian Kitchen and Bar, também são excelentes opções para refeições antes ou depois do jogo.