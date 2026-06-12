O BMO Field, em Toronto, é um dos 12 estádios selecionados e sediará seis partidas, incluindo jogos da fase de grupos e das eliminatórias, bem como a partida de estreia da seleção anfitriã, o Canadá.

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será co-sediada pelos EUA, México e Canadá, com um total de 48 seleções participando do torneio, que terá duração de um mês.

O BMO Field há muito tempo é a casa do Toronto FC na Major League Soccer e do Toronto Argonauts na Canadian Football League. O ano de 2026 marca um novo capítulo na história do estádio. Embora o local tenha atualmente capacidade para cerca de 30.000 espectadores, a MLSE está comprometida com melhorias e instalação de assentos temporários para acomodar as partidas da Copa do Mundo.

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