A Copa do Mundo da FIFA de 2026 promete ser a maior que o mundo já viu, com 48 seleções disputando o torneio em um mês de grande emoção.

Os EUA, o Canadá e o México terão a honra de sediar conjuntamente este festival do futebol em alguns dos locais mais emblemáticos da América do Norte.

Tendo já sediado vários eventos memoráveis no passado, o Lumen Field está agora pronto para receber as maiores nações do futebol mundial.

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