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A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Seattle: Estádio Lumen Field, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre a sede da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o Lumen Field para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 promete ser a maior que o mundo já viu, com 48 seleções disputando o torneio em um mês de pura emoção. Os EUA, o Canadá e o México terão a honra de sediar conjuntamente este festival do futebol em alguns dos locais mais emblemáticos da América do Norte.

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Alguns dos locais mais emblemáticos farão parte do espetáculo no próximo ano, incluindo a casa do Seattle Seahawks e do Seattle Sounders FC — o Lumen Field.

Tendo já sediado vários eventos memoráveis no passado, o Lumen Field está agora pronto para receber as maiores nações do futebol mundial.

Seja você um torcedor viajando pelo mundo para assistir ao seu time jogar ou alguém que está na cidade apenas para explorar um de seus melhores pontos turísticos, o GOAL traz todos os detalhes que você precisa antes de planejar uma viagem ao Lumen Field.

LEIA MAIS: Ranking dos ingressos mais caros da Copa do Mundo de 2026: comparação entre ingressos para a final da Copa do Mundo, ingressos para a Argentina e pacotes VIP

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Lumen Field?

    O Lumen Field sediará um total de seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui quatro jogos da fase de grupos, uma partida da fase de 32 e um confronto das oitavas de final. 

    DataJogoLocalIngressos
    Seg 15 de junhoBélgica x Egito (12h PT)Lumen Field (Seattle)Ingressos
    Sexta-feira, 19 de junhoEUA x Austrália (12h PT)Lumen Field (Seattle)Ingressos
    Quarta-feira, 24 de junhoBósnia-Herzegovina x Catar (12h PT)Lumen Field (Seattle)Ingressos
    Sexta-feira, 26 de junhoEgito x Irã (20h PT)Lumen Field (Seattle)Ingressos
    Quarta-feira, 1º de julhoOitavas de final (13h PT)Lumen Field (Seattle)Ingressos
    Seg, 6 de julhoOitavas de final (17h PT)Lumen Field (Seattle)Ingressos

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo em Seattle no Lumen Field?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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  • Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Visão geral do Lumen Field

    Capacidade68.740
    Ano de inauguração2002
    EquipesSeattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Endereço800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, EUA
    IngressosIngressos
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    História do Lumen Field

    O Lumen Field foi concluído em 2002 e inaugurado originalmente como Seahawks Stadium, servindo de casa para o Seattle Seahawks. Posteriormente, foi renomeado como Qwest Field em 2004, CenturyLink Field em 2011 e, por fim, passou a se chamar Lumen Field em 2020.

    O estádio é conhecido por sua atmosfera eletrizante. Seu design único de cobertura amplifica o barulho da torcida da casa, muitas vezes tornando o ambiente desafiador para os times visitantes.

    Ao longo dos anos, o Lumen Field sediou vários eventos importantes, incluindo torneios de futebol de alto nível, como a MLS Cup, a CONCACAF Gold Cup e a Copa América Centenário em 2016. Ele também foi escolhido como um dos 12 locais para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025.

    Além de ser a casa de times da NFL e da MLS, o estádio também já recebeu alguns dos maiores nomes da música. Artistas como Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weeknd, Beyoncé e outros se apresentaram aqui nos últimos anos.

  • San Francisco 49ers v Seattle Seahawks - NFL 2025Getty Images Sport

    Quais times jogam no Lumen Field

    O Lumen Field é a casa do Seattle Seahawks desde sua construção, em 2002, e passou a ser o estádio do Seattle Sounders FC, da MLS, em 2009.
    TimeLiga
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
  • Arizona Diamondbacks v Seattle MarinersGetty Images Sport

    Como chegar ao Lumen Field

    Como chegar ao Lumen Field de transporte público 

    O Lumen Field é acessível por meio de várias opções de transporte público. O Light Rail, que parte da Estação do Aeroporto, para nas estações International District e Stadium, ambas a apenas cinco minutos a pé do estádio.

    Várias linhas de ônibus do Metro também atendem à área. As linhas 21, 101, 106, 150, 550 e 554 param na 4th Ave S & S Jackson St ou no SODO Busway, ambos a menos de cinco minutos a pé do local.

    Veículos de transporte compartilhado e táxis também são alternativas convenientes, embora as tarifas tendam a aumentar nos dias de eventos. 

    Como chegar ao Lumen Field de carro 

    Os torcedores que forem ao estádio de carro podem pegar a saída 164A em direção à Royal Brougham Way na I-5, seguir as placas para Lumen Field/SODO District e, em seguida, virar à esquerda na Occidental Ave S para chegar à área do estádio.

  • Visitas guiadas ao Lumen Field

    Visitas guiadas ao público

    O Lumen Field oferece visitas guiadas para fãs ao custo de US$ 35 para adultos e US$ 28 para jovens e militares. A visita é uma experiência única para os fãs, incluindo o campo, visita aos vestiários, áreas de imprensa, cabine de transmissão, o 12 Flag Deck e vistas do Puget Sound e do horizonte. 

    Visitas privadas

    O Lumen Field oferece visitas guiadas privadas para grupos que buscam uma experiência mais personalizada. No entanto, para obter todos os detalhes, incluindo preços, você precisará preencher um Formulário de Solicitação de Visita Privada disponível no site oficial do estádio.

  • Lugares para comer e beber perto do Lumen Field

    O Lumen Field oferece uma variedade de opções gastronômicas dentro do estádio para os torcedores visitantes. Locais como o Bar Dojo, o Big Walt's Kitchen, o Tutta Bella, o Lune e o PNW Kitchen são os favoritos do público, servindo uma ampla variedade de pratos. Se você estiver com vontade de pizza, ramen, panquecas, donuts, sanduíches ou pãezinhos, há algo para todos os gostos.

    Se você quiser comer algo antes ou depois do jogo, restaurantes próximos como o Jimmy’s on First, o Dough Zone e o Matsu também são excelentes opções, especialmente para grupos que desejam desfrutar de uma refeição sentados juntos.