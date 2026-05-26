Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Seattle: Estádio Lumen Field, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre a sede da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 promete ser a maior que o mundo já viu, com 48 seleções disputando o torneio em um mês de pura emoção. Os EUA, o Canadá e o México terão a honra de sediar conjuntamente este festival do futebol em alguns dos locais mais emblemáticos da América do Norte.

Alguns dos locais mais emblemáticos farão parte do espetáculo no próximo ano, incluindo a casa do Seattle Seahawks e do Seattle Sounders FC — o Lumen Field.

Tendo já sediado vários eventos memoráveis no passado, o Lumen Field está agora pronto para receber as maiores nações do futebol mundial.

Seja você um torcedor viajando pelo mundo para assistir ao seu time jogar ou alguém que está na cidade apenas para explorar um de seus melhores pontos turísticos, o GOAL traz todos os detalhes que você precisa antes de planejar uma viagem ao Lumen Field.

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