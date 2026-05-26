Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em São Francisco: programação do Levi's Stadium, jogos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo
SHOPPING
Tickets

Se você está planejando visitar o Levi's Stadium para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa!

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com os Estados Unidos, o México e o Canadá preparados para sediar o prestigioso torneio. A Argentina, atual campeã mundial, defenderá seu título contra outras 47 seleções no que promete ser a maior Copa do Mundo da história.

Reserve ingressos para a Copa do Mundo em São FranciscoReserveingressos

Um dos locais selecionados para sediar seis partidas da Copa do Mundo no próximo ano é o Levi's Stadium, localizado no coração de Santa Clara, Califórnia.

Tendo já sediado algumas partidas durante a Copa América de 2024, o Levi's Stadium agora se prepara para um palco ainda maior. Anteriormente, o Levi's Stadium também havia sediado algumas partidas da Copa América Centenário em 2016 e a final da Copa Ouro em 2017. 

Se você está planejando assistir a uma partida durante a Copa do Mundo ou simplesmente quer admirar o estádio enquanto estiver na cidade, o GOAL traz tudo o que você precisa saber, desde onde se hospedar e como se locomover até as melhores atrações locais e muito mais.

LEIA MAIS: Ranking dos ingressos mais caros da Copa do Mundo de 2026: comparação entre a final da Copa do Mundo, ingressos para a Argentina e pacotes VIP

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Levi's Stadium?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Sáb, 13 de junhoCatar x Suíça (12h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Ingressos
    Terça-feira, 16 de junhoÁustria x Jordânia (21h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Ingressos
    Sexta-feira, 19 de junhoTurquia x Paraguai (21h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Ingressos
    Seg 22 de junhoJordânia x Argélia (20h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Ingressos
    Qui, 25 de junhoParaguai x Austrália (19h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Ingressos
    Quarta-feira, 1º de julhoOitavas de final (17h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Ingressos

    O Levi's Stadium sediará um total de seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, incluindo cinco jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de São Francisco no Levi's Stadium?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

    Reserve ingressos para a Copa do Mundo em São FranciscoReserveingressos

  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Visão geral do Levi's Stadium

    Capacidade68.500
    Ano de inauguração2014
    Locatário(s)San Francisco 49ers (NFL)
    Endereço4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, EUA
    IngressosIngressos
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    História do Levi's Stadium

    O Levi's Stadium é um dos estádios mais populares não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Com capacidade para 68.500 espectadores, foi construído entre 2012 e 2014 a um custo estimado de US$ 1,3 bilhão.

    A primeira partida oficial no Levi's Stadium foi um jogo da MLS entre o San Jose Earthquakes e o Seattle Sounders, realizado em 2 de agosto de 2014.

    O Levi's Stadium é um local ao ar livre e já sediou uma ampla variedade de grandes eventos desde sua inauguração em 2014. Entre eles estão shows de superestrelas globais como Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran e Beyoncé. Também foi palco da WrestleMania 31 em 2015 e serve como estádio da casa do San Francisco 49ers, da NFL.

    Além do futebol americano e dos shows, o estádio já sediou inúmeras partidas de futebol. Entre elas estão duas edições da Copa América, em 2016 e 2024, a final da Gold Cup em 2017, bem como vários amistosos internacionais e jogos de clubes.

    Embora o Levi's Stadium não esteja entre os 12 locais selecionados para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, ele está programado para sediar seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Quais times jogam no Levi's Stadium

    O Levi's Stadium é atualmente a casa do time da NFL San Francisco 49ers. 

    A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos não é um usuário permanente do Levi's Stadium e disputou apenas duas partidas neste estádio. A mais recente delas foi a final da Copa Ouro de 2017, na qual derrotou a Jamaica por 2 a 1 e conquistou o título. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    Como chegar ao Levi's Stadium

    Como chegar ao Levi's Stadium de transporte público 

    O Levi's Stadium é facilmente acessível aos torcedores por meio de várias opções de transporte público. O método mais confiável e comumente usado é o metrô leve da VTA. Tanto a linha Laranja quanto a Verde param na estação Great America/Levi's, que fica a apenas 320 metros do estádio.

    Outra opção popular recomendada pelos moradores locais é pegar o Caltrain até Mountain View e, em seguida, fazer baldeação para a linha Laranja do metrô leve da VTA para chegar à estação Great America. Além disso, a ACE (Altamont Corridor Express) oferece serviços de trem para eventos em estações próximas nos dias de jogos e durante grandes eventos.

    ModoRota
    TremMetrô leve da VTA (linhas Laranja e Verde), trens ACE, Caltrain 

    Como chegar ao Levi's Stadium de carro

    Os torcedores que preferem ir ao estádio de carro têm várias rotas convenientes à disposição. O Levi's Stadium é acessível pela Interstate 880, US 101, CA-87 e I-680, com a Tasman Drive oferecendo acesso direto ao local.

    O estádio oferece amplo estacionamento no local, mas é altamente recomendável adquirir passes de estacionamento com antecedência para garantir a disponibilidade e uma experiência mais tranquila nos dias de evento.

  • Visitas guiadas ao Levi's Stadium

    Existem dois tipos de visitas guiadas disponíveis no Levi's Stadium: 

    Visitas públicas

    As visitas públicas no Levi's Stadium são oferecidas diariamente, exceto em dias de grandes eventos, shows ou jogos do San Francisco 49ers. As visitas geralmente partem da Intel Plaza, no canto noroeste do estádio, e ocorrem das 10h às 16h30, com saídas a cada meia hora. 

    Visitas privadas

    As visitas privadas no Levi's Stadium precisam ser reservadas com antecedência. As visitas privadas costumam incluir vantagens surpresa e acesso especial. Para mais informações e reservas antecipadas, acesse tours@49ers.com 

  • Lugares para comer e beber perto do Levi's Stadium

    Assim como a maioria dos estádios de última geração ao redor do mundo, o Levi's Stadium oferece uma variedade de opções gastronômicas para os torcedores aproveitarem antes ou depois do jogo. As barracas de comida oferecem pizza local, culinária mexicana e pratos populares de rua. Para uma refeição mais tranquila, o Bourbon Steak & Pub, localizado no estádio, está aberto diariamente para almoço e jantar.

    O Curry Up Now é outro favorito dos torcedores perto do estádio, especialmente para quem gosta de comida de rua indiana. O Butter & Zeus oferece sanduíches de waffle únicos e saborosos que também valem a pena experimentar.

    Se você tiver tempo de sobra, há vários outros restaurantes em Santa Clara que valem a pena explorar. Recomenda-se fazer reservas com antecedência, especialmente nos dias de jogo, pois a área pode ficar lotada.