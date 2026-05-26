Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em São Francisco: programação do Levi's Stadium, jogos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com os Estados Unidos, o México e o Canadá preparados para sediar o prestigioso torneio. A Argentina, atual campeã mundial, defenderá seu título contra outras 47 seleções no que promete ser a maior Copa do Mundo da história.

Um dos locais selecionados para sediar seis partidas da Copa do Mundo no próximo ano é o Levi's Stadium, localizado no coração de Santa Clara, Califórnia.

Tendo já sediado algumas partidas durante a Copa América de 2024, o Levi's Stadium agora se prepara para um palco ainda maior. Anteriormente, o Levi's Stadium também havia sediado algumas partidas da Copa América Centenário em 2016 e a final da Copa Ouro em 2017.

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