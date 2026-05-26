Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
MetLife Stadium general view compositeGetty/GOAL composite
GOAL

Traduzido por

Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Nova York: programação do MetLife Stadium, jogos da fase de grupos, onde se hospedar, final da Copa do Mundo e muito mais

Copa do Mundo
Estados Unidos
SHOPPING
Tickets

Se você está planejando uma visita ao MetLife Stadium, temos aqui todas as informações importantes

O MetLife Stadium está prestes a se tornar a joia da coroa da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e sediará oito jogos, incluindo a final da Copa do Mundo.

Reserve ingressos para a Copa do Mundo em Nova YorkReserveingressos

O magnífico coliseu de East Rutherford é, sem dúvida, parte integrante do cotidiano de Nova York e Nova Jersey, com multidões fervorosas de torcedores de futebol que inevitavelmente iluminam a paisagem urbana nos dias de jogo com exibições vívidas de som e cor.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium, incluindo onde se hospedar nas proximidades, como conseguir ingressos para os eventos, como chegar lá e muito mais.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

  • Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados em Nova York, no MetLife Stadium?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Sáb, 13 de junhoBrasil x Marrocos (18h, horário da costa leste dos EUA)MetLife Stadium (East Rutherford)Ingressos
    Terça-feira, 16 de junhoFrança x Senegal (15h, horário da costa leste)MetLife Stadium (East Rutherford)Ingressos
    Seg 22 de junhoNoruega x Senegal (20h, horário da costa leste)MetLife Stadium (East Rutherford)Ingressos
    Qui, 25 de junhoEquador x Alemanha (16h, horário da costa leste)MetLife Stadium (East Rutherford)Ingressos
    Sáb, 27 de junhoPanamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)MetLife Stadium (East Rutherford)Ingressos
    Terça-feira, 30 de junhoOitavas de final (17h, horário da costa leste)MetLife Stadium (East Rutherford)Ingressos
    Dom, 5 de julhoOitavas de final (16h, horário da costa leste)MetLife Stadium (East Rutherford)Ingressos
    Dom, 19 de julhoFinal da Copa do Mundo (15h, horário da costa leste)Estádio MetLife (East Rutherford)Ingressos

    Oito partidas serão disputadas no MetLife Stadium durante a Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

    O local sediará cinco jogos da fase de grupos antes de receber uma partida das oitavas de final, uma partida das quartas de final e, por fim, a final da Copa do Mundo em 19 de julho de 2026.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Nova York no MetLife Stadium?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

    Reserve ingressos para a Copa do Mundo de Nova YorkReserveingressos

  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    Visão geral do MetLife Stadium

    Capacidade:

    82.500

    Ano de inauguração:

    2010

    Superfície:

    Grama artificial

    Equipes:

    New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

    Endereço:

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, Estados Unidos

    Ingressos:Ingressos
  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    História do MetLife Stadium

    O MetLife Stadium é um dos maiores complexos esportivos dos Estados Unidos, com instalações de última geração e capacidade para 82.500 pessoas. Construído entre 2008 e 2010 a um custo de US$ 1,6 bilhão para substituir o icônico Giants Stadium, o local é a sede de duas equipes da NFL: o New York Giants e o New York Jets.

    Um estádio ao ar livre, o MetLife Stadium foi fortemente inspirado no Giants Stadium e tem um layout semelhante. De fato, o novo estádio foi construído exatamente sobre o antigo, o que significa que não houve nenhuma mudança real nos rituais tradicionais dos dias de jogo dos torcedores do Giants e do Jets.

    Curiosamente, o novo estádio pode ser iluminado em diferentes cores, de forma semelhante à Allianz Arena, em Munique. Assim, quando o Giants joga, os painéis externos ficam azuis, e ficam verdes quando o Jets joga.

    Ele já sediou uma variedade de grandes eventos esportivos, incluindo o Big City Classic em 2010, o Super Bowl XLVIII em 2013 e a Wrestlemania em duas ocasiões. Além disso, o MetLife Stadium já sediou vários jogos de futebol, incluindo partidas da Copa América Centenário em 2016, da Copa América de 2024 e uma série de amistosos entre clubes e seleções.

    A ligação do MetLife Stadium com o futebol se fortaleceu quando ele foi escolhido como um dos 12 locais para a Copa do Mundo de Clubes de 2025, incluindo a final. Ele também foi selecionado para sediar a final da Copa do Mundode 2026 (além de cinco jogos da fase de grupos e dois jogos da fase eliminatória).

    A superfície do gramado do MetLife Stadium é artificial, mas um gramado de grama natural será instalado para a Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo.

  • NY Jets NY GiantsGetty

    Quais times jogam no MetLife Stadium

    O MetLife Stadium é a casa compartilhada das equipes da NFL New York Giants e New York Jets.

    Embora a seleção masculina dos Estados Unidos não seja uma das equipes que jogam no estádio, o MetLife Stadium já sediou vários jogos da USMNT, incluindo partidas contra Brasil, Argentina e México.

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    Como chegar ao MetLife Stadium

    Como chegar ao MetLife Stadium de transporte público

    O MetLife Stadium é servido por diversos serviços de transporte público, portanto, os torcedores têm várias opções para chegar até lá.

    Se você for de trem, a linha ferroviária Meadowlands o levará até lá; basta ir até a estação Meadowlands, que fica bem ao lado do estádio.

    Os ônibus da NJ Transit também têm uma rota para o estádio, com a linha 353 levando você ao Meadowlands Sports Complex. A rota 351 da Coach USA também atende a Meadowlands.

    Confira o site oficial da NJ Transit para mais informações — use a ferramenta “Planeje sua viagem” para organizar seu itinerário.

    Modo

    Rota

    Trem

    Linha Ferroviária Meadowlands

    Ônibus

    NJT 353 / Coach USA 351

    Como chegar ao MetLife Stadium de carro

    Os torcedores que desejarem dirigir podem pegar a saída 16W da New Jersey Turnpike (Interstate-95).

    Se você estiver dirigindo seu próprio carro ou usando um alugado, certifique-se de se familiarizar com as rotas com antecedência. O ideal é que quem estiver ao volante tenha experiência na estrada, devido ao volume de tráfego, especialmente durante horários de pico, como nos dias de jogos.

    Também é importante observar que o estacionamento geralmente é pré-pago e é melhor consultar o site oficial do MetLife ou os serviços de estacionamento locais antes da viagem.

    Como alternativa, também estão disponíveis opções de caronas compartilhadas, como o Uber, com o local designando uma zona de embarque e desembarque.

  • Onde se hospedar perto do MetLife Stadium

    Use o mapa interativo abaixo para procurar e reservar acomodações próximas ao MetLife Stadium.

  • Mapa do MetLife Stadium

    O MetLife Stadium está localizado em East Rutherford e faz parte do histórico Complexo Esportivo Meadowlands.

    Você pode ver o MetLife Stadium no Google Maps abaixo.

  • Visitas guiadas ao MetLife Stadium

    Existem dois tipos de visitas guiadas disponíveis no MetLife Stadium: públicas e privadas.

    Visitas públicas

    As visitas públicas são oferecidas em alguns fins de semana (sábados e domingos) às 10h, 13h e 16h. Os ingressos para essas visitas devem ser adquiridos pela Ticketmaster. É importante observar que os horários das visitas variam de acordo com a programação dos eventos.

    Visitas privadas

    As visitas privadas acontecem de segunda a sexta-feira às 10h, 13h e 16h, mas devem ser reservadas com pelo menos duas semanas de antecedência e o valor mínimo é de US$ 210.

  • Lugares para comer e beber perto do MetLife Stadium

    Assim como a maioria dos estádios modernos, o próprio MetLife Stadium conta com diversos pontos de venda de comida e bebida dentro e ao redor do recinto, mas também há muitos restaurantes e bares na região de East Rutherford que valem a pena conferir, se você tiver tempo.

    Sites como o Tripadvisor e o Open Table são recursos úteis na hora de escolher onde comer, com estabelecimentos avaliados pelos usuários, incluindo comentários, para que você tenha uma ideia do que esperar.

    O Yard House e o Jarana na American Dream Way são duas opções a uma curta caminhada do estádio, enquanto o Carnegie Diner and Cafe na Plaza Drive, em Secaucus, fica na linha direta de trem. Se você estiver hospedado na cidade, talvez queira jantar à beira-mar com vista para o famoso rio Hudson; nesse caso, um lugar como o Fleming’s Steakhouse em Edgewater pode ser uma boa opção.

    É claro que vale a pena lembrar que geralmente é melhor fazer uma reserva, se possível, e planejar sua viagem com cuidado para garantir que você chegue a tempo para o jogo.