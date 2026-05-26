Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Nova York: programação do MetLife Stadium, jogos da fase de grupos, onde se hospedar, final da Copa do Mundo e muito mais

O MetLife Stadium é um dos maiores complexos esportivos dos Estados Unidos, com instalações de última geração e capacidade para 82.500 pessoas. Construído entre 2008 e 2010 a um custo de US$ 1,6 bilhão para substituir o icônico Giants Stadium, o local é a sede de duas equipes da NFL: o New York Giants e o New York Jets.

Um estádio ao ar livre, o MetLife Stadium foi fortemente inspirado no Giants Stadium e tem um layout semelhante. De fato, o novo estádio foi construído exatamente sobre o antigo, o que significa que não houve nenhuma mudança real nos rituais tradicionais dos dias de jogo dos torcedores do Giants e do Jets.

Curiosamente, o novo estádio pode ser iluminado em diferentes cores, de forma semelhante à Allianz Arena, em Munique. Assim, quando o Giants joga, os painéis externos ficam azuis, e ficam verdes quando o Jets joga.

Ele já sediou uma variedade de grandes eventos esportivos, incluindo o Big City Classic em 2010, o Super Bowl XLVIII em 2013 e a Wrestlemania em duas ocasiões. Além disso, o MetLife Stadium já sediou vários jogos de futebol, incluindo partidas da Copa América Centenário em 2016, da Copa América de 2024 e uma série de amistosos entre clubes e seleções.

A ligação do MetLife Stadium com o futebol se fortaleceu quando ele foi escolhido como um dos 12 locais para a Copa do Mundo de Clubes de 2025, incluindo a final. Ele também foi selecionado para sediar a final da Copa do Mundode 2026 (além de cinco jogos da fase de grupos e dois jogos da fase eliminatória).

A superfície do gramado do MetLife Stadium é artificial, mas um gramado de grama natural será instalado para a Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo.