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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Monterrey: programação do Estádio BBVA, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o Estádio BBVA para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

Apelidado de “El Gigante de Acero” (O Gigante de Aço), o Estádio BBVA, casa do CF Monterrey, é um dos três estádios mexicanos que sediarão a Copa do Mundo da FIFA de 2026, ao lado do histórico Estádio Azteca e do Estádio Akron, casa do Chivas.

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Para o torneio, o local será chamado de Estádio Monterrey devido às regras de patrocínio.

Tendo já sediado inúmeras partidas do Monterrey, bem como da seleção mexicana, 2026 marca um novo capítulo para este estádio moderno e impressionante.

O Estádio BBVA sediará um total de quatro partidas da Copa do Mundo, incluindo jogos da fase de grupos e das eliminatórias.

Se você planeja visitar o estádio em breve ou durante a Copa do Mundo de 2026 para torcer pelo seu time, este guia é para você. O GOAL traz todas as informações essenciais antes de você visitar o estádio. 

LEIA MAIS: Ranking dos ingressos mais caros da Copa do Mundo de 2026: comparação entre ingressos para a final da Copa do Mundo, ingressos para a Argentina e pacotes VIP

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Estádio BBVA?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Dom, 14 de junhoSuécia x Tunísia (20h CT)Estádio BBVA (Monterrey)Ingressos
    Sáb, 20 de junhoTunísia x Japão (22h CT)Estádio BBVA (Monterrey)Ingressos
    Quarta-feira, 24 de junhoÁfrica do Sul x Coreia do Sul (19h CT)Estádio BBVA (Monterrey)Ingressos
    Seg, 29 de junhoOitavas de final (19h CT)Estádio BBVA (Monterrey)Ingressos

    O Estádio BBVA sediará um total de quatro partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui três jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Monterrey no Estádio BBVA?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

    Reserve ingressos para a Copa do Mundo em MonterreyReserveingressos

  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Visão geral do Estádio BBVA

    Capacidade53.500
    Ano de inauguração2015
    Equipe(s)CF Monterrey (Liga MX)
    Endereçov. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., México
    IngressosIngressos
  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    História do Estádio BBVA

    O Estádio BBVA, inaugurado originalmente como Estádio BBVA Bancomer em 2015, tornou-se a nova casa do CF Monterrey, substituindo o histórico Estádio Tecnológico, que existia desde 1950.

    Em sua partida de inauguração, o Monterrey derrotou o Benfica, de Portugal, por 3 a 0, em um amistoso. O estádio é considerado uma maravilha da arquitetura moderna, com visuais impressionantes e instalações de nível internacional.

    Além dos jogos em casa do Monterrey, o Estádio BBVA já sediou finais da Copa MX, finais da Liga dos Campeões da CONCACAF e partidas da seleção mexicana.

    É também palco regular de grandes eventos culturais no México, incluindo shows de artistas de renome mundial, como Coldplay, The Weeknd, Shakira e outros.

    Na Copa do Mundo de 2026, o Estádio BBVA sediará quatro partidas, incluindo três jogos da fase de grupos e um confronto das oitavas de final.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Quais times jogam no Estádio BBVA

    O CF Monterrey, da Liga MX, é o único time que utiliza o Estádio BBVA 
    EquipeLiga
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Como chegar ao Estádio BBVA

    Como chegar ao Estádio BBVA de transporte público 

    Para chegar ao Estádio BBVA de transporte público, você pode pegar a Linha 1 do Metrorrey (L01). Essa linha de metrô para na Estação Exposición, que fica a cerca de 10 minutos a pé do estádio.

    Várias linhas de ônibus também param perto do local, incluindo as linhas 214, 223, TME e 093. A parada Pablo Livas (Estádio BBVA) fica a apenas alguns minutos a pé do estádio.

    Como chegar ao Estádio BBVA de carro 

    Tanto a Avenida Constitución (Rodovia 85D) quanto a Carretera Miguel Alemán (Rodovia 54D) levam ao Estádio BBVA. As saídas para a Avenida Pablo Livas ou La Pastora estão claramente sinalizadas com placas indicando o caminho para o estádio nos dias de evento.

  • Visitas guiadas ao Estádio Banorte

    Embora não haja visitas guiadas ao estádio disponíveis no momento devido às reformas em andamento, o Estádio Banorte costuma oferecer visitas para os torcedores durante todo o ano por meio do Azteca Tour.

    Essa experiência permite que os visitantes entrem no campode jogo, explorem os vestiários, percorram a cabine de imprensa e o túnel de entrada, além de verem placas comemorativas e crachás exclusivos.

    Em dias de eventos ou jogos, o tour encerra seis horas antes do início da partida.

  • Lugares para comer e beber perto do Estádio Banorte

    Há muitas opções gastronômicas nas proximidades do Estádio Banorte. Dentro do estádio, lanchonetes e vendedores ambulantes oferecem lanches e bebidas. Nos bairros vizinhos de Coapa e San Lorenzo Huipulco, os visitantes encontrarão restaurantes, barracas de tacos e estabelecimentos locais que servem cozinha tradicional mexicana.

    Após os eventos, muitos torcedores preferem pequenos restaurantes ou barracas de taco nas proximidades. Embora não sejam sofisticados, esses locais servem autêntica comida de rua mexicana.

    Para quem procura uma refeição servida à mesa, o Restaurante Parque Asturias, o Cachito de Cuba e o Lucrecia Coyoacán são excelentes opções, especialmente para grupos.