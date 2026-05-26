Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Monterrey: programação do Estádio BBVA, informações sobre os jogos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

Apelidado de “El Gigante de Acero” (O Gigante de Aço), o Estádio BBVA, casa do CF Monterrey, é um dos três estádios mexicanos que sediarão a Copa do Mundo da FIFA de 2026, ao lado do histórico Estádio Azteca e do Estádio Akron, casa do Chivas.

Para o torneio, o local será chamado de Estádio Monterrey devido às regras de patrocínio.

Tendo já sediado inúmeras partidas do Monterrey, bem como da seleção mexicana, 2026 marca um novo capítulo para este estádio moderno e impressionante.

O Estádio BBVA sediará um total de quatro partidas da Copa do Mundo, incluindo jogos da fase de grupos e das eliminatórias.

Se você planeja visitar o estádio em breve ou durante a Copa do Mundo de 2026 para torcer pelo seu time, este guia é para você. O GOAL traz todas as informações essenciais antes de você visitar o estádio.

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