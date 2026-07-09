O Miami Stadium (Hard Rock Stadium) assumiu oficialmente o papel de protagonista como um dos epicentros mais vibrantes e ensolarados da Copa do Mundo da FIFA 2026, que está em andamento.

O magnífico coliseu de Miami Gardens está sediando sete partidas de destaque do torneio, com destaque para um confronto repleto de estrelas nas quartas de final neste sábado, 11 de julho, e a prestigiosa disputa pelo terceiro lugar no sábado, 18 de julho.

À medida que o torneio chega à reta final, um enorme fluxo de torcedores internacionais se integrou completamente ao cotidiano do sul da Flórida, iluminando a região metropolitana, de South Beach até os portões do estádio, com espetáculos vívidos de som e cor.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais