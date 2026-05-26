Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Miami: programação do Hard Rock Stadium, quartas de final, disputa pelo terceiro lugar e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

O Hard Rock Stadium, localizado em Miami, Flórida, está prestes a se tornar um dos principais locais da próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026. Rebatizado como Miami Stadium para o torneio, ele sediará várias partidas da fase de grupos e das eliminatórias durante o espetáculo de futebol que durará um mês.

Sede do time Miami Dolphins, da NFL, o estádio tem um forte histórico de sediar grandes eventos, incluindo o Super Bowl, a WrestleMania, o Grande Prêmio de Miami e shows com alguns dos maiores artistas do mundo.

A cidade em si é cheia de energia e abraçou ainda mais o belo jogo desde que Lionel Messi chegou ao Inter Miami em 2023. Messi, atual campeão mundial com a Argentina, buscará defender seu título e consolidar ainda mais seu legado.

Seja você um viajante de qualquer parte do mundo ou um morador local ansioso pela ação que está por vir, o GOAL tem todas as informações necessárias antes de visitar o Miami Stadium.

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