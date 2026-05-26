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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Miami: programação do Hard Rock Stadium, quartas de final, disputa pelo terceiro lugar e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o Hard Rock Stadium para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

O Hard Rock Stadium, localizado em Miami, Flórida, está prestes a se tornar um dos principais locais da próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026. Rebatizado como Miami Stadium para o torneio, ele sediará várias partidas da fase de grupos e das eliminatórias durante o espetáculo de futebol que durará um mês.

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Sede do time Miami Dolphins, da NFL, o estádio tem um forte histórico de sediar grandes eventos, incluindo o Super Bowl, a WrestleMania, o Grande Prêmio de Miami e shows com alguns dos maiores artistas do mundo.

A cidade em si é cheia de energia e abraçou ainda mais o belo jogo desde que Lionel Messi chegou ao Inter Miami em 2023. Messi, atual campeão mundial com a Argentina, buscará defender seu título e consolidar ainda mais seu legado.

Seja você um viajante de qualquer parte do mundo ou um morador local ansioso pela ação que está por vir, o GOAL tem todas as informações necessárias antes de visitar o Miami Stadium.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Hard Rock Stadium?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Seg 15 de junhoArábia Saudita x Uruguai (18h, horário da costa leste dos EUA)Hard Rock Stadium (Miami)Ingressos
    Dom, 21 de junhoUruguai x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA)Hard Rock Stadium (Miami)Ingressos
    Quarta-feira, 24 de junhoBrasil x Escócia (18h, horário da costa leste dos EUA)Hard Rock Stadium (Miami)Ingressos
    Sáb, 27 de junhoPortugal x Colômbia (19h30, horário da costa leste dos EUA)Hard Rock Stadium (Miami)Ingressos
    Sexta-feira, 3 de julhoOitavas de final (18h ET)Hard Rock Stadium (Miami)Ingressos
    Sáb, 11 de julhoQuartas de final (17h, horário da costa leste)Hard Rock Stadium (Miami)Ingressos
    Sáb, 18 de julhoDisputa pelo terceiro lugar (17h, horário da costa leste)Hard Rock Stadium (Miami)Ingressos

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Miami no Hard Rock Stadium

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Visão geral do Hard Rock Stadium

    Capacidade65.326
    Ano de inauguração1986
    EquipesMiami Dolphins (NFL), University of Miami Hurricanes (NCAA)
    Endereço347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, EUA
    IngressosIngressos
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    História do Hard Rock Stadium

    Inaugurado originalmente como Joe Robbie Stadium em 1987, o que hoje é conhecido como Miami Stadium já sediou inúmeros eventos de grande porte ao longo das décadas. Entre eles estão seis Super Bowls, jogos do College Football Playoff, Campeonatos Nacionais da BCS, partidas da World Series e shows de grande repercussão. O local também recebe anualmente os fãs do automobilismo com o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami e foi palco da WrestleMania XXVIII em 2012.

    Mais recentemente, o Hard Rock Stadium sediou a final da Copa América de 2024, onde a Argentina derrotou a Colômbia na prorrogação para conquistar seu 16º título, graças a um gol dramático de Lautaro Martínez.

    Em 2025, foi selecionado como um dos 12 locais para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e sediou oito partidas durante o torneio. Esses eventos apenas reforçaram a crescente reputação do estádio como um destino de classe mundial para o futebol de alto nível e eventos esportivos globais.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Quais times jogam no Hard Rock Stadium

    O Hard Rock Stadium é atualmente a sede do time da NFL Miami Dolphins, bem como do time Hurricanes da Universidade de Miami, na divisão de basquete da NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Como chegar ao Hard Rock Stadium

    Como chegar ao Hard Rock Stadium de transporte público 

    Existem várias opções de transporte público disponíveis para os torcedores que se dirigem ao Hard Rock Stadium. Uma rota conveniente é pegar o trem Brightline até a Estação Aventura e, em seguida, embarcar no ônibus Hard Rock Stadium Connect Shuttle, que parte aproximadamente 10 minutos após a chegada do trem.

    Outra opção confiável é pegar o Metrorail até a Estação Golden Glades ou a Estação Dr. Martin Luther King Jr. e, em seguida, fazer baldeação para a linha 297 do Metrobus, que atende a área do estádio.

    Ambas as opções oferecem fácil acesso ao local, especialmente nos dias de evento, e ajudam os torcedores a evitar o incômodo de dirigir e estacionar.

    Como chegar ao Hard Rock Stadium de carro

    Os torcedores que forem ao Hard Rock Stadium de carro podem pegar a NW 199th Street (Miami Gardens Drive) pela I-95 ou pela Florida Turnpike e, em seguida, seguir as placas indicando o estádio. É preciso comprar os bilhetes de estacionamento com antecedência, pois o estádio não oferece opções de estacionamento no local nos dias de evento. 

  • Visitas guiadas ao Hard Rock Stadium

    Atualmente, o Hard Rock Stadium não oferece visitas guiadas, sejam elas públicas ou privadas, conforme informado em seu site oficial. No entanto, você pode se inscrever para receber notificações quando as visitas forem retomadas acessando: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Lugares para comer e beber perto do Hard Rock Stadium

    Como a maioria dos estádios modernos, o Hard Rock Stadium oferece uma variedade de opções interessantes de comida e bebida. Nos dias de evento, os torcedores podem saborear os pratos favoritos do estádio, como hambúrgueres, churrasco e cerveja, nas barracas de comida espalhadas por todo o saguão.

    Se você estiver visitando o estádio com um grupo e procurando um lugar para comer antes ou depois da partida, o Lorna’s Caribbean & American Grill é um destaque nas proximidades, conhecido por seus pratos saborosos.

    Outra opção popular é o The Licking, de propriedade do DJ Khaled, que serve uma variedade de pratos caseiros e bebidas que fazem sucesso tanto entre os moradores locais quanto entre os visitantes.

    Se você tiver tempo extra durante sua viagem, considere explorar as áreas próximas de North Miami Beach ou Aventura para conhecer melhor a diversificada cena gastronômica da cidade.

    É altamente recomendável fazer reserva com antecedência, especialmente nos dias de eventos, pois os restaurantes próximos ao estádio podem lotar rapidamente.