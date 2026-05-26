O GEHA Field no Arrowhead Stadium, localizado na cidade de Kansas, é um dos 12 estádios selecionados para sediar partidas durante a próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026. Com 48 nações competindo em um torneio com duração de um mês, esta será a maior Copa do Mundo da história do esporte. Para fins de branding da FIFA, o estádio será conhecido como Kansas City Stadium durante o torneio.

O GEHA Field sediará seis partidas no grande evento do próximo ano, incluindo jogos da fase de grupos e confrontos da fase eliminatória. Embora não seja amplamente conhecido por sediar jogos de futebol, o estádio já recebeu uma partida da fase de grupos durante a Copa América de 2024 entre os EUA e o Uruguai.

Atualmente sede do Kansas City Chiefs na NFL, o GEHA Field também é conhecido como um dos estádios mais barulhentos da liga.

O torneio de 2026 marca um novo capítulo na rica história do estádio, com torcedores de todo o mundo previstos para lotar Kansas City para torcer por seus times favoritos.

Seja você um torcedor dedicado de futebol ou alguém que simplesmente deseja explorar o estádio enquanto estiver na cidade, este guia é para você. O GOAL traz todos os detalhes necessários para uma experiência tranquila e memorável no estádio.

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