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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Kansas City: programação do Arrowhead Stadium, jogos das quartas de final e tudo o que você precisa saber sobre o estádio da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o GEHA Field no Arrowhead Stadium para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, aqui está tudo o que você precisa saber

O GEHA Field no Arrowhead Stadium, localizado na cidade de Kansas, é um dos 12 estádios selecionados para sediar partidas durante a próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026. Com 48 nações competindo em um torneio com duração de um mês, esta será a maior Copa do Mundo da história do esporte. Para fins de branding da FIFA, o estádio será conhecido como Kansas City Stadium durante o torneio.

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O GEHA Field sediará seis partidas no grande evento do próximo ano, incluindo jogos da fase de grupos e confrontos da fase eliminatória. Embora não seja amplamente conhecido por sediar jogos de futebol, o estádio já recebeu uma partida da fase de grupos durante a Copa América de 2024 entre os EUA e o Uruguai.

Atualmente sede do Kansas City Chiefs na NFL, o GEHA Field também é conhecido como um dos estádios mais barulhentos da liga.

O torneio de 2026 marca um novo capítulo na rica história do estádio, com torcedores de todo o mundo previstos para lotar Kansas City para torcer por seus times favoritos.

Seja você um torcedor dedicado de futebol ou alguém que simplesmente deseja explorar o estádio enquanto estiver na cidade, este guia é para você. O GOAL traz todos os detalhes necessários para uma experiência tranquila e memorável no estádio.

LEIA MAIS: Ranking dos ingressos mais caros da Copa do Mundo de 2026: comparação entre ingressos para a final da Copa do Mundo, ingressos para a Argentina e pacotes VIP

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no GEHA Field, no Arrowhead Stadium?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Terça-feira, 16 de junhoArgentina x Argélia (20h CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos
    Sáb, 20 de junhoEquador x Curaçao (19h CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos
    Qui, 25 de junhoTunísia x Holanda (18h CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos
    Sáb, 27 de junhoArgélia x Áustria (21h CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos
    Sexta-feira, 3 de julhoOitavas de final (20h30 CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos
    Sáb, 11 de julhoQuartas de final (20h CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos

    O GEHA Field sediará um total de seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui quatro jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final e uma partida das quartas de final

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo em Kansas City no Arrowhead Stadium?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Visão geral do GEHA Field no Arrowhead Stadium

    Capacidade76.416
    Ano de inauguração1972
    Equipe(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Endereço1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, EUA
    IngressosIngressos
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    História do GEHA Field no Arrowhead Stadium

    Desde sua inauguração em 1972, o Kansas City Chiefs, da NFL, tem sido o principal e único time a atuar no estádio. Com capacidade para mais de 70.000 pessoas, o GEHA Field é amplamente conhecido por sua atmosfera eletrizante durante os jogos da NFL, o que muitas vezes dificulta a vida das equipes visitantes.

    Entre 2013 e 2014, o GEHA Field quebrou o Recorde Mundial do Guinness como o estádio mais barulhento do mundo, por duas vezes. O estádio atingiu inicialmente 137,5 decibéis, depois superou sua própria marca com incríveis 142,2 decibéis.

    Além de grandes eventos esportivos, o GEHA Field também já recebeu alguns dos maiores artistas do mundo. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney e outros já subiram ao palco deste local icônico.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Quais times jogam no Geha Field, no Arrowhead Stadium

    Desde a sua inauguração em 1972, o estádio tem servido de casa para o time da NFL Kansas City Chiefs
    EquipeLiga
    Kansas City ChiefsNFL
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Como chegar ao GEHA Field no Arrowhead Stadium

    Como chegar ao GEHA Field no Arrowhead Stadium de transporte público 

    O GEHA Field no Arrowhead Stadium é acessível por transporte público tanto de ônibus quanto de metrô leve. No entanto, recomenda-se usar os ônibus da RideKC, já que as linhas 28, 29 e 47 param todas perto do estádio, a cerca de 10 minutos a pé. A estação de metrô leve mais próxima fica a cerca de 25 minutos a pé do estádio, o que a torna uma opção menos prática, especialmente em dias de eventos.

    Como chegar ao GEHA Field no Arrowhead Stadium de carro 

    O GEHA Field está localizado dentro do Truman Sports Complex e é facilmente acessível de carro pelas rodovias I-70 e I-435. Se você estiver na I-435, pegue a saída 63C. Se estiver na I-70, use as saídas 9 ou 7B; todas essas rotas o levarão diretamente ao estádio.

  • Visitas guiadas ao GEHA Field no Arrowhead Stadium

    O GEHA Field oferece três tipos diferentes de visitas guiadas para os torcedores visitantes, cada uma com suas próprias experiências exclusivas. 

    Visita Pública

    As visitas guiadas públicas ao GEHA Field incluem uma visita à cabine de imprensa, ao Club Level, ao Hall of Honor, aos vestiários e muito mais, com duração de aproximadamente 90 minutos. É necessário reservar os ingressos para a visita guiada com antecedência no sitedo estádio. 

    Visita Privada

    O pacote de visita guiada privada abrange essencialmente as mesmas áreas que a visita pública. No entanto, a experiência guiada é inteiramente dedicada a você ou ao seu grupo, oferecendo mais flexibilidade, atenção personalizada e uma melhor compreensão da história e das características do estádio.

    Visita no dia do jogo

    Os passeios no dia do jogo oferecem uma experiência única para os torcedores visitantes, incluindo 60 minutos de acesso antes do jogo. O passeio inclui paradas na Penthouse, no Hall of Honor e 20 minutos nas laterais do campo, tudo isso pouco antes do início de um jogo do Kansas City Chiefs.

  • Locais para comer e beber perto do GEHA Field no Arrowhead Stadium

    O GEHA Field oferece diversas opções gastronômicas para os torcedores visitantes, incluindo o “Tailgating”, uma tradição local muito apreciada em que os torcedores grelham costelas, bifes e muito mais pouco antes dos jogos do Kansas City Chiefs. O LC’s Bar-B-Q e o Jack Stack também são ótimas opções para jantares pós-jogo com seu grupo e são os favoritos da região.

    O Joe’s Kansas City é outro ótimo lugar, embora tenda a ficar lotado devido à sua popularidade. É aconselhável reservar sua mesa com antecedência se você planeja visitá-lo.