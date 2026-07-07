O GEHA Field, no Arrowhead Stadium, localizado na cidade de Kansas, é um dos 12 locais selecionados para sediar partidas durante a próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026 — e tem apenas mais uma partida prevista no calendário: Noruega x Inglaterra.
O GEHA Field sediará seis partidas na Copa do Mundo, incluindo jogos da fase de grupos e da fase eliminatória.
Embora não seja amplamente conhecido por sediar jogos de futebol, o estádio já recebeu uma partida da fase de grupos durante a Copa América de 2024 entre os EUA e o Uruguai.
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