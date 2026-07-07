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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Kansas City: Noruega x Inglaterra, calendário de jogos, jogos das quartas de final e muito mais

Copa do Mundo
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Se você está planejando visitar o GEHA Field, no Arrowhead Stadium, para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, aqui está tudo o que você precisa saber

O GEHA Field, no Arrowhead Stadium, localizado na cidade de Kansas, é um dos 12 locais selecionados para sediar partidas durante a próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026 — e tem apenas mais uma partida prevista no calendário: Noruega x Inglaterra.

O GEHA Field sediará seis partidas na Copa do Mundo, incluindo jogos da fase de grupos e da fase eliminatória. 

Reserve ingressos para a Copa do Mundo em Kansas CityReserveingressos

Embora não seja amplamente conhecido por sediar jogos de futebol, o estádio já recebeu uma partida da fase de grupos durante a Copa América de 2024 entre os EUA e o Uruguai.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no GEHA Field, no Arrowhead Stadium?

    DataJogoPreço médio de revendaIngressos
    Ter, 16 de junhoArgentina x Argélia (20h, horário central)US$ 450 – US$ 1.9003 a 0
    Sáb, 20 de junhoEquador x Curaçao (19h, horário central)US$ 180 – US$ 7500-0
    Qui, 25 de junhoTunísia x Holanda (18h, horário central)US$ 280 – US$ 1.2001-3
    Sáb, 27 de junhoArgélia x Áustria (21h CT)US$ 200 – US$ 8503 a 3
    Sexta-feira, 3 de julhoOitavas de final: Colômbia x Gana (20h30, horário central)US$ 450 - US$ 1.6001 a 0
    Sáb, 11 de julhoQuartas de final: Noruega x Inglaterra (20h, horário central)US$ 800 – US$ 3.200Ingressos

    O GEHA Field sediará um total de seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui quatro jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final e uma partida das quartas de final

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo em Kansas City no Arrowhead Stadium?

    Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

    Reserve ingressos para a Copa do Mundo em Kansas CityReserveingressos

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Visão geral do GEHA Field no Arrowhead Stadium

    Capacidade76.416
    Ano de inauguração1972
    Equipe(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Endereço1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, EUA
    IngressosIngressos

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  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    História do GEHA Field no Arrowhead Stadium

    Desde sua inauguração em 1972, o Kansas City Chiefs, da NFL, tem sido o time principal e único usuário do estádio. Com capacidade para mais de 70.000 pessoas, o GEHA Field é amplamente reconhecido por sua atmosfera eletrizante durante os jogos da NFL, o que muitas vezes dificulta a vida dos times visitantes.

    Entre 2013 e 2014, o GEHA Field quebrou o Recorde Mundial do Guinness como o estádio mais barulhento do mundo, por duas vezes. O estádio atingiu inicialmente 137,5 decibéis e, em seguida, superou sua própria marca com incríveis 142,2 decibéis.

    Além de grandes eventos esportivos, o GEHA Field também já recebeu alguns dos maiores artistas do mundo. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney e outros já subiram ao palco desse local icônico.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Quais times jogam no Geha Field, no Arrowhead Stadium?

    Desde sua inauguração, em 1972, o estádio tem servido de sede para o time da NFL Kansas City Chiefs
    TimeLiga
    Kansas City ChiefsNFL
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    Como chegar ao GEHA Field no Arrowhead Stadium

    Como chegar ao GEHA Field no Arrowhead Stadium usando o transporte público 

    É possível chegar ao GEHA Field no Arrowhead Stadium de transporte público, tanto de ônibus quanto de metrô leve. No entanto, recomenda-se usar os ônibus da RideKC, já que as linhas 28, 29 e 47 param todas perto do estádio, a cerca de 10 minutos a pé. A estação de metrô leve mais próxima fica a cerca de 25 minutos a pé do estádio, o que a torna uma opção menos prática, especialmente em dias de eventos.

    Como chegar ao GEHA Field no Arrowhead Stadium de carro 

    O GEHA Field está localizado dentro do Truman Sports Complex e é facilmente acessível de carro tanto pela I-70 quanto pela I-435. Se você estiver na I-435, pegue a saída 63C. Se estiver na I-70, use as saídas 9 ou 7B; todas essas rotas o levarão diretamente ao estádio.

  • Visitas guiadas ao GEHA Field no Arrowhead Stadium

    O GEHA Field oferece três tipos diferentes de passeios para os torcedores visitantes, cada um com suas próprias experiências exclusivas. 

    Visita pública

    Os passeios públicos pelo GEHA Field incluem uma visita à cabine de imprensa, ao Club Level, ao Hall of Honor, aos vestiários e muito mais, com duração de aproximadamente 90 minutos. É necessário reservar os ingressos para o passeio pelo estádio com antecedência no sitedo estádio. 

    Visita Privada

    O pacote de visita guiada privada abrange basicamente as mesmas áreas que a visita pública. No entanto, a experiência guiada é inteiramente dedicada a você ou ao seu grupo, oferecendo mais flexibilidade, atenção personalizada e uma compreensão mais profunda da história e das características do estádio.

    Visita no dia do jogo

    Os passeios no dia do jogo oferecem uma experiência única para os torcedores visitantes, incluindo 60 minutos de acesso antes do jogo. O passeio inclui paradas na Penthouse, no Hall of Honor e 20 minutos na linha lateral, tudo isso logo antes do início de uma partida do Kansas City Chiefs.

  • Locais para comer e beber perto do GEHA Field, no Arrowhead Stadium

    O GEHA Field oferece diversas opções gastronômicas para os torcedores visitantes, incluindo o “Tailgating”, uma tradição local muito apreciada em que os torcedores grelham costelas, bifes e muito mais pouco antes dos jogos do Kansas City Chiefs. O LC’s Bar-B-Q e o Jack Stack também são ótimas opções para jantares pós-jogo com seu grupo e são os favoritos da região.

    O Joe’s Kansas City é outro ótimo lugar, embora tenda a ficar lotado devido à sua popularidade. É recomendável reservar sua mesa com antecedência se você planeja ir até lá.