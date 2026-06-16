Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Kansas City: como comprar ingressos para o Arrowhead Stadium, calendário de jogos, jogos das quartas de final e muito mais

O GEHA Field, no Arrowhead Stadium, localizado na cidade de Kansas, é um dos 12 locais selecionados para sediar partidas durante a próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O GEHA Field sediará seis partidas da Copa do Mundo, incluindo jogos da fase de grupos e da fase eliminatória.

Embora não seja amplamente conhecido por sediar jogos de futebol, o estádio já recebeu uma partida da fase de grupos durante a Copa América de 2024 entre os EUA e o Uruguai.

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