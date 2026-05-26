Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Guadalajara: programação do Estádio Akron e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

Situado em Guadalajara, o Estádio Akron é uma obra-prima da engenharia e atualmente serve como sede do CD Guadalajara, time da Liga MX, mais conhecido como Chivas.

O Estádio Akron está definido para ser um dos locais-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026, a maior edição até hoje, com 48 seleções competindo no evento de destaque com duração de um mês.

O estádio está passando por reformas e estará pronto a tempo para o torneio, com iluminação modernizada, sistema de som aprimorado, telões de visualização melhorados, novo gramado e muito mais.

Se você está planejando visitar o estádio para a próxima Copa do Mundo, este guia é para você. O GOAL tem todas as informações de que você precisa antes de entrar neste local impressionante.

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