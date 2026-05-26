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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Guadalajara: programação do Estádio Akron e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o Estádio Akron para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, aqui está tudo o que você precisa saber

Situado em Guadalajara, o Estádio Akron é uma obra-prima da engenharia e atualmente serve como sede do CD Guadalajara, time da Liga MX, mais conhecido como Chivas.

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O Estádio Akron está definido para ser um dos locais-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026, a maior edição até hoje, com 48 seleções competindo no evento de destaque com duração de um mês. 

O estádio está passando por reformas e estará pronto a tempo para o torneio, com iluminação modernizada, sistema de som aprimorado, telões de visualização melhorados, novo gramado e muito mais.

Se você está planejando visitar o estádio para a próxima Copa do Mundo, este guia é para você. O GOAL tem todas as informações de que você precisa antes de entrar neste local impressionante.

LEIA MAIS: Ranking dos ingressos mais caros da Copa do Mundo de 2026: comparação entre ingressos para a final da Copa do Mundo, ingressos para a Argentina e pacotes VIP

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Estádio Akron?

    O Estádio Akron sediará um total de quatro partidas da fase de grupos durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, incluindo um jogo do México. 

    DataJogoLocalIngressos
    Qui, 11 de junhoRepública da Coreia x República Tcheca (20h CT)Estádio Akron (Guadalajara)Ingressos
    Qui, 18 de junhoMéxico x República da Coreia (19h CT)Estádio Akron (Guadalajara)Ingressos
    Terça-feira, 23 de junhoColômbia x República do Congo (20h CT)Estádio Akron (Guadalajara)Ingressos
    Sexta-feira, 26 de junhoUruguai x Espanha (18h CT)Estádio Akron (Guadalajara)Ingressos

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Guadalajara no Estádio Akron?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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    Visão geral do Estádio Banorte

    Capacidade49.813
    Ano de inauguração2010
    Locatário(s)CD Guadalajara
    EndereçoCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., México
    IngressosIngressos
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    História do Estádio Akron

    O Estádio Akron foi inaugurado em 2010 e, desde então, tem servido de casa para o CD Guadalajara na Liga MX. Inicialmente conhecido como Estádio Omnilife, sediou partidas durante a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2011, torneio que o México acabou vencendo. Além dos jogos do Guadalajara, o Estádio Akron também já sediou várias finais da Copa MX.

    Em 2016, o estádio foi brevemente renomeado como Estádio Chivas antes de a Akron adquirir os direitos de nomeação em 2017.

    O estádio sediará sua primeira Copa do Mundo da FIFA no próximo ano, com quatro partidas da fase de grupos, incluindo uma envolvendo o México.

  • America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Quais times jogam no Estádio Akron

    O Estádio Akron substituiu o Estádio Jalisco como sede do Chivas quando foi inaugurado em 2010.
    TimeLiga
    CD GuadalajaraLiga MX
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    Como chegar ao Estádio Akron

    Como chegar ao Estádio Akron de transporte público 

    Várias linhas de ônibus param perto do estádio, sendo as mais importantes a A12, T02, T01 e C109.

    A linha de BRT Mi Macro Periférico também é uma maneira eficiente de chegar ao local, com a estação Estádio Chivas localizada próxima ao estádio.

    Como chegar ao Estádio Akron de carro 

    Se você estiver vindo do centro de Guadalajara, pode pegar a Av. Vallarta (Rodovia 15D), seguir as placas para Zapopan/Nogales e, em seguida, pegar a Av. del Bosque para chegar ao estádio.

    Se você estiver vindo do aeroporto, siga para noroeste pela Carretera Guadalajara–Chapala, depois entre na Periférico Manuel Gómez Morín e siga as placas para o estádio.

  • Visitas guiadas ao Estádio Akron

    Se você está planejando visitar o Estádio Akron, pode reservar uma visita guiada pelo site oficial do estádio para viver uma experiência completa como torcedor, conhecendo a história e a cultura do Chivas.

    A visita de 90 minutos leva os visitantes aos vestiários, à cabine de imprensa, ao túnel dos jogadores e ao Palco del Campeonismo, um museu dedicado que exibe memorabilia e a história do CD Guadalajara.

    As visitas geralmente acontecem o ano todo, embora os horários sejam ajustados nos dias de eventos.

  • Lugares para comer e beber perto do Estádio Akron

    O Estádio Akron conta com lanchonetes e vendedores que oferecem lanches e bebidas dentro do estádio, embora os preços costumem ser mais altos. Fora do local, vendedores ambulantes locais vendem tacos, tortas e outros lanches que são os favoritos antes dos jogos no México.

    Para quem procura um lugar para sentar e desfrutar de uma refeição de verdade, há vários restaurantes na área de Zapopan, perto do estádio. Os restaurantes ao longo da Av. Vallarta e de outras vias principais nas proximidades oferecem boas opções gastronômicas.