Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Dallas: programação do AT&T Stadium, preços dos ingressos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

O AT&T Stadium é um dos 12 principais estádios selecionados para sediar a próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026, a maior edição do torneio até hoje, com 48 seleções disputando o maior prêmio do futebol.

Tendo já sediado vários eventos importantes no passado, incluindo Jogos do All-Star da NBA, WrestleManias, partidas da NFL e eventos de futebol de alto nível, o AT&T Stadium agora se prepara para receber as melhores seleções de futebol de todo o mundo.

O GOAL traz para você todas as informações essenciais antes de visitar este estádio icônico, localizado no coração de Dallas.

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