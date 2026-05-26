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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Dallas: programação do AT&T Stadium, preços dos ingressos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o AT&T Stadium para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

O AT&T Stadium é um dos 12 principais estádios selecionados para sediar a próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026, a maior edição do torneio até hoje, com 48 seleções disputando o maior prêmio do futebol.

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Tendo já sediado vários eventos importantes no passado, incluindo Jogos do All-Star da NBA, WrestleManias, partidas da NFL e eventos de futebol de alto nível, o AT&T Stadium agora se prepara para receber as melhores seleções de futebol de todo o mundo.

O GOAL traz para você todas as informações essenciais antes de visitar este estádio icônico, localizado no coração de Dallas.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no AT&T Stadium?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Dom, 14 de junhoHolanda x Japão (15h CT)AT&T Stadium (Arlington)Ingressos
    Quarta-feira, 17 de junhoInglaterra x Croácia (15h CT)Estádio AT&T (Arlington)Ingressos
    Seg, 22 de junhoArgentina x Áustria (12h CT)Estádio AT&T (Arlington)Ingressos
    Qui, 25 de junhoJapão x Suécia (18h CT)AT&T Stadium (Arlington)Ingressos
    Sáb, 27 de junhoJordânia x Argentina (21h CT)Estádio AT&T (Arlington)Ingressos
    Terça-feira, 30 de junhoOitavas de final (12h CT)AT&T Stadium (Arlington)Ingressos
    Sexta-feira, 3 de julhoOitavas de final (13h CT)Estádio AT&T (Arlington)Ingressos
    Seg 6 de julhoOitavas de final (14h CT)Estádio AT&T (Arlington)Ingressos
    Terça-feira, 14 de julhoSemifinal (14h CT)Estádio AT&T (Arlington)Ingressos

    O Lumen Field sediará um total de nove partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, duas partidas das oitavas de final, um confronto das quartas de final e uma semifinal.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Dallas no AT&T Stadium?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    Visão geral do AT&T Stadium

    Capacidade80.000
    Ano de inauguração2009
    Equipe(s)Dallas Cowboys (NFL)
    Endereço1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, EUA
    IngressosIngressos
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    História do AT&T Stadium

    O AT&T Stadium foi concluído em 2009 e, desde então, tem sido a casa do time da NFL Dallas Cowboys. Inaugurado originalmente como Cowboys Stadium, foi renomeado para AT&T Stadium em 2013. Com capacidade para 80.000 espectadores, continua sendo um dos maiores e mais emblemáticos estádios dos Estados Unidos.

    Além de sua forte ligação com a NFL, o AT&T Stadium já sediou vários outros grandes eventos esportivos ao longo dos anos, incluindo a WrestleMania em duas ocasiões diferentes e o Super Bowl em 2010, apenas um ano após sua inauguração.

    O estádio também se tornou um local importante para eventos de futebol, tendo sediado torneios de grande porte, como a Copa América de 2024, a CONCACAF Gold Cup e, mais recentemente, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, consolidando ainda mais seu status como um destino de futebol de classe mundial.

    Para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, o AT&T Stadium está programado para sediar um total de nove partidas, incluindo cinco jogos da fase de grupos e quatro confrontos decisivos da fase eliminatória.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    Quais times jogam no AT&T Stadium

    Desde a sua inauguração em 2009, o AT&T Stadium tem sido a casa do time da NFL Dallas Cowboys. 
    TimeLiga
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Como chegar ao AT&T Stadium

    Como chegar ao AT&T Stadium de transporte público 

    Infelizmente, o AT&T Stadium não é diretamente acessível por nenhum meio de transporte público. O Trinity Metro e os bondes são opções convenientes, mas não operam nos dias de eventos, dificultando o deslocamento até o local. Os torcedores visitantes muitas vezes precisam contar com ônibus de traslado ou táxis compartilhados para chegar ao estádio. No entanto, durante a Copa do Mundo do ano que vem, você pode contar com ônibus especiais para ajudar a aliviar o tráfego e reduzir o congestionamento.

    Como chegar ao AT&T Stadium de carro 

    Os torcedores que forem de carro podem pegar a saída 28 em direção à Ballpark Way ou à Collins Street pela I-30. De lá, siga as placas para a AT&T Way ou a Randol Mill Road para chegar aos estacionamentos do estádio.

    O AT&T Stadium oferece ampla oferta de estacionamento, com mais de 12.000 vagas disponíveis no local. Os estacionamentos geralmente abrem cinco horas antes dos eventos, dando aos torcedores tempo suficiente para chegar cedo e se acomodar.

  • Visitas guiadas ao AT&T Stadium

    O AT&T Stadium oferece três tipos diferentes de visitas guiadas para os torcedores visitantes, cada uma com suas próprias experiências exclusivas. 

    Visita autoguiada

    A visita autoguiada no AT&T Stadium é organizada em parceria com a SeatGeek, sua parceira de venda de ingressos, e oferece uma experiência única para os torcedores visitantes. Ela dá a você a oportunidade de acessar o campo, os vestiários dos Cowboys e das cheerleaders, o Miller Lite Club e a sala de imprensa usada para entrevistas pós-jogo.

    Visita VIP

    O tour VIP leva os torcedores a um passeio guiado pelo estádio, conduzido por um guia experiente. Inclui acesso a todos os pontos do tour autoguiado, além de áreas exclusivas, como a cabine de imprensa, suítes privadas e muito mais.

    Tour do Dia do Rally

    O Tour do Dia do Rally é imperdível para os fãs mais dedicados do Dallas Cowboys. Ele oferece uma visão dos bastidores da atmosfera e da energia que antecedem o dia do jogo dos Cowboys. Os fãs têm acesso exclusivo aos vestiários, ao campo e a outras áreas importantes que os aproximam da experiência da equipe.

  • Lugares para comer e beber perto do AT&T Stadium

    O Texas Live!, a poucos passos do AT&T Stadium, é um enorme complexo de entretenimento que oferece uma ampla variedade de opções gastronômicas para os torcedores visitantes. O Guy Fieri’s Taco Joint, o Lockhart Smokehouse, a Pudge’s Pizza e o PBR Texas são ótimos lugares para relaxar antes ou depois de um jogo.

    O Urban Union District é outro bairro próximo que vale a pena explorar se você tiver tempo de sobra. Lugares como o Cartel Taco Bar e o Tipsy Oak são favoritos entre os moradores locais e oferecem opções gastronômicas de qualidade em um ambiente descontraído.