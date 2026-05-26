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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Boston: programação do Gillette Stadium, jogos da fase de grupos e tudo o que você precisa saber sobre o local da Copa do Mundo de 2026

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Se você está planejando visitar o Gillette Stadium para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

Localizado em Foxborough, Massachusetts, o Gillette Stadium sediará um total de sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, abrangendo tanto a fase de grupos quanto as eliminatórias.

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Ao longo de seus 23 anos de história, o Gillette Stadium já recebeu uma série de grandes eventos, incluindo jogos da NFL e da MLS, partidas internacionais de futebol, eventos de futebol americano universitário e shows com alguns dos maiores artistas do mundo.

Com 48 seleções prontas para disputar o prêmio máximo da Copa do Mundo, o torneio acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Por motivos de patrocínio, o local será chamado de “Boston Stadium” durante a Copa do Mundo. 

Se você está planejando assistir a uma partida ou simplesmente quer explorar o local enquanto estiver na cidade, o GOAL tem tudo o que você precisa saber para uma experiência tranquila e memorável.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Gillette Stadium?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Sáb, 13 de junhoHaiti x Escócia (21h, horário da costa leste)Gillette Stadium (Foxborough)Ingressos
    Terça-feira, 16 de junhoNoruega x Iraque (18h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Sexta-feira, 19 de junhoEscócia x Marrocos (18h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Terça-feira, 23 de junhoInglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Sexta-feira, 26 de junhoNoruega x França (15h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Seg 29 de junhoOitavas de final (16h30, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Qui, 9 de julhoQuartas de final (16h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos

    O Gillette Stadium sediará um total de sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final e uma partida das quartas de final.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Boston no Gillette Stadium?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Visão geral do Gillette Stadium

    Capacidade65.878
    Ano de inauguração2002
    EquipesNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Endereço1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, EUA
    IngressosIngressos
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    História do Gillette Stadium

    Construído em 2002 para substituir o antigo Foxborough Stadium, o Gillette Stadium tornou-se a nova casa do New England Patriots e, posteriormente, também do New England Revolution, time da MLS. Originalmente chamado de CMGI Field, o estádio foi renomeado depois que a Gillette adquiriu os direitos de nomeação.

    Desde a sua inauguração, o Gillette Stadium já recebeu inúmeras partidas, momentos inesquecíveis, atletas lendários e artistas de renome mundial. Em 2023, passou por uma reforma de US$ 250 milhões, transformando-se em uma instalação moderna e de última geração. Um dos principais destaques da reforma é a adição de uma torre de 22 andares conhecida como “The Lighthouse”, que oferece aos torcedores visitantes uma vista de 360 graus do estádio e da cidade de Boston. 

    Em 2024, Lionel Messi jogou no local com o Inter Miami, enfrentando o time da casa. Mais recentemente, uma estátua em homenagem à lenda do Patriots, Tom Brady, foi inaugurada do lado de fora do estádio.

    Agora, um novo capítulo se aproxima, já que o Gillette Stadium está programado para sediar sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Quem sabe que tipo de espetáculo ele nos proporcionará desta vez?

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    Quais times jogam no Gillette Stadium

    O Gillette Stadium é atualmente a casa do New England Patriots, da NFL, e possui uma impressionante estátua de Tom Brady logo na entrada do estádio, em homenagem ao lendário quarterback. O local também serve como sede do New England Revolution, time da MLS.

    EquipeLiga
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Como chegar ao Gillette Stadium

    Como chegar ao Gillette Stadium de transporte público 

    A melhor e mais eficiente maneira de chegar ao Gillette Stadium de transporte público é pegar o serviço MBTA Rail Commuter, que opera da estação South Boston até a estação Foxboro, localizada ao lado do estádio. A viagem de ida e volta custa geralmente cerca de US$ 20, e os torcedores que estiverem viajando podem reservar seus bilhetes pelo aplicativo mTicket daMBTA. 

    Como chegar ao Gillette Stadium de carro 

    Para quem viaja de carro, o estádio é facilmente acessível pela I-95 e pela I-495. Há amplo estacionamento próximo ao estádio; no entanto, recomenda-se comprar os bilhetes de estacionamento e reservar sua vaga com antecedência para evitar qualquer aborrecimento, especialmente nos dias de eventos. 

  • Visitas guiadas ao Gillette Stadium

    No momento, o Gillette Stadium não oferece visitas guiadas, sejam elas públicas ou privadas. No entanto, os visitantes ainda podem desfrutar de uma visita ao The Lighthouse, que oferece vistas deslumbrantes de todo o estádio e da área ao redor. Você também pode explorar o Patriots Hall of Fame, um museu imersivo que celebra a rica história do time, e dar uma passada na Patriots ProShop para adquirir produtos oficiais e viver uma experiência única como torcedor.

  • Lugares para comer e beber perto do Gillette Stadium

    O Gillette Stadium é cercado pelo Patriot Place, um animado shopping ao ar livre construído pelo The Kraft Group que oferece inúmeras opções gastronômicas e uma experiência única no estádio. 

    O Davio’s Northern Italian Steakhouse, o Citizen Crust, o Six String Grill & Stage, o Bar Louie e vários outros são todos locais muito apreciados, oferecendo muita variedade, desde pizzas a bifes, coquetéis e música ao vivo. 

    Os fãs também podem visitar o Patriot Hall of Fame, um museu dedicado à história do New England Patriots. 