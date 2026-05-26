Localizado em Foxborough, Massachusetts, o Gillette Stadium sediará um total de sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, abrangendo tanto a fase de grupos quanto as eliminatórias.

Ao longo de seus 23 anos de história, o Gillette Stadium já recebeu uma série de grandes eventos, incluindo jogos da NFL e da MLS, partidas internacionais de futebol, eventos de futebol americano universitário e shows com alguns dos maiores artistas do mundo.

Com 48 seleções prontas para disputar o prêmio máximo da Copa do Mundo, o torneio acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Por motivos de patrocínio, o local será chamado de “Boston Stadium” durante a Copa do Mundo.

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