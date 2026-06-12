Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Boston: calendário do Gillette Stadium, jogos da fase de grupos e tudo o que você precisa saber sobre o estádio da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo
SHOPPING
Tickets

Se você está planejando visitar o Gillette Stadium para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, nós temos tudo o que você precisa

Localizado em Foxborough, Massachusetts, o Gillette Stadium sediará um total de sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, abrangendo tanto a fase de grupos quanto as eliminatórias.

Com 48 seleções prontas para disputar o prêmio máximo da Copa do Mundo, o torneio acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Reserve ingressos para a Copa do Mundo em BostonReserveingressos

Ao longo de seus 23 anos de história, o Gillette Stadium já recebeu uma série de grandes eventos, incluindo jogos da NFL e da MLS, partidas internacionais de futebol, eventos de futebol americano universitário e shows com alguns dos maiores artistas do mundo.

Se você está planejando assistir a uma partida ou simplesmente quer explorar o local enquanto estiver na cidade, o GOAL tem tudo o que você precisa saber para uma experiência tranquila e memorável.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Gillette Stadium?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Sáb, 13 de junhoHaiti x Escócia (21h, horário da costa leste)Gillette Stadium (Foxborough)Ingressos
    Terça-feira, 16 de junhoNoruega x Iraque (18h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Sexta-feira, 19 de junhoEscócia x Marrocos (18h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Terça-feira, 23 de junhoInglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Sexta-feira, 26 de junhoNoruega x França (15h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Seg 29 de junhoOitavas de final (16h30, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
    Qui, 9 de julhoQuartas de final (16h, horário da costa leste)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos

    O Gillette Stadium sediará um total de sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final e uma partida das quartas de final.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Boston no Gillette Stadium?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

    Reserve ingressos para a Copa do Mundo em BostonReserveingressos

  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Visão geral do Gillette Stadium

    Capacidade65.878
    Ano de inauguração2002
    EquipesNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Endereço1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, EUA
    IngressosIngressos
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    História do Gillette Stadium

    Construído em 2002 para substituir o antigo Foxborough Stadium, o Gillette Stadium tornou-se a nova casa do New England Patriots e, posteriormente, também do New England Revolution, time da MLS. Originalmente chamado de CMGI Field, o estádio foi renomeado depois que a Gillette adquiriu os direitos de nomeação.

    Desde a sua inauguração, o Gillette Stadium já recebeu inúmeras partidas, momentos inesquecíveis, atletas lendários e artistas de renome mundial. Em 2023, passou por uma reforma de US$ 250 milhões, transformando-se em uma instalação moderna e de última geração. Um dos principais destaques da reforma é a adição de uma torre de 22 andares conhecida como “The Lighthouse”, que oferece aos torcedores visitantes uma vista de 360 graus do estádio e da cidade de Boston. 

    Em 2024, Lionel Messi jogou no local com o Inter Miami, enfrentando o time da casa. Mais recentemente, uma estátua em homenagem à lenda do Patriots, Tom Brady, foi inaugurada do lado de fora do estádio.

    Agora, um novo capítulo se aproxima, já que o Gillette Stadium está programado para sediar sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Quem sabe que tipo de espetáculo ele nos proporcionará desta vez?

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    Quais times jogam no Gillette Stadium

    O Gillette Stadium é atualmente a casa do New England Patriots, da NFL, e possui uma impressionante estátua de Tom Brady logo na entrada do estádio, em homenagem ao lendário quarterback. Também serve como sede do New England Revolution, time da MLS.

    EquipeLiga
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Como chegar ao Gillette Stadium

    Como chegar ao Gillette Stadium de transporte público 

    A melhor e mais eficiente maneira de chegar ao Gillette Stadium de transporte público é pegar o serviço MBTA Rail Commuter, que opera da estação South Boston até a estação Foxboro, localizada ao lado do estádio. A viagem de ida e volta custa geralmente cerca de US$ 20, e os torcedores que estiverem viajando podem reservar seus bilhetes pelo aplicativo mTicket daMBTA. 

    Como chegar ao Gillette Stadium de carro 

    Para quem viaja de carro, o estádio é facilmente acessível pela I-95 e pela I-495. Há amplo estacionamento próximo ao estádio; no entanto, recomenda-se comprar os bilhetes de estacionamento e reservar sua vaga com antecedência para evitar qualquer aborrecimento, especialmente nos dias de eventos. 

  • Visitas guiadas ao Gillette Stadium

    No momento, o Gillette Stadium não oferece visitas guiadas, sejam elas públicas ou privadas. No entanto, os visitantes ainda podem desfrutar de uma visita ao The Lighthouse, que oferece vistas deslumbrantes de todo o estádio e da área ao redor. Você também pode explorar o Patriots Hall of Fame, um museu imersivo que celebra a rica história do time, e dar uma passada na Patriots ProShop para adquirir produtos oficiais e viver uma experiência única como torcedor.

  • Lugares para comer e beber perto do Gillette Stadium

    O Gillette Stadium é cercado pelo Patriot Place, um animado shopping ao ar livre construído pelo The Kraft Group que oferece inúmeras opções gastronômicas e uma experiência única no estádio. 

    O Davio’s Northern Italian Steakhouse, o Citizen Crust, o Six String Grill & Stage, o Bar Louie e vários outros são todos locais muito apreciados, oferecendo muita variedade, desde pizzas a bifes, coquetéis e música ao vivo. 

    Os fãs também podem visitar o Patriot Hall of Fame, um museu dedicado à história do New England Patriots. 