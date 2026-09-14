A Velha Senhora parecia ter resgatado um ponto depois de buscar o placar duas vezes, mas uma completa falta de disciplina tática nos segundos finais permitiu que Vasilije Adzic marcasse o gol da vitória dos mandantes. Vicario, que tem sido um dos destaques desde que chegou por empréstimo do Tottenham, foi visto gritando com seus defensores quando o apito final soou, claramente indignado com a forma como o jogo foi desperdiçado.

A partida foi um pesadelo defensivo para os visitantes, que viram sua linha de impedimento ser superada repetidamente ao longo da noite. Gols de Sebastiano Esposito e Kieron Bowie colocaram o Sassuolo em vantagem duas vezes, expondo uma linha alta que parecia mal coordenada e sem comunicação. Embora o brilho individual de Edon Zhegrova tenha recolocado a Juventus no jogo com dois gols em jogadas individuais, o fracasso coletivo em proteger o terço defensivo acabou sendo fatal.