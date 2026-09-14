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Guglielmo Vicario cobra responsabilidade depois de caos defensivo no fim fazer a Juventus perder para o Sassuolo
Fragilidade defensiva assombra a Juventus
A Velha Senhora parecia ter resgatado um ponto depois de buscar o placar duas vezes, mas uma completa falta de disciplina tática nos segundos finais permitiu que Vasilije Adzic marcasse o gol da vitória dos mandantes. Vicario, que tem sido um dos destaques desde que chegou por empréstimo do Tottenham, foi visto gritando com seus defensores quando o apito final soou, claramente indignado com a forma como o jogo foi desperdiçado.
A partida foi um pesadelo defensivo para os visitantes, que viram sua linha de impedimento ser superada repetidamente ao longo da noite. Gols de Sebastiano Esposito e Kieron Bowie colocaram o Sassuolo em vantagem duas vezes, expondo uma linha alta que parecia mal coordenada e sem comunicação. Embora o brilho individual de Edon Zhegrova tenha recolocado a Juventus no jogo com dois gols em jogadas individuais, o fracasso coletivo em proteger o terço defensivo acabou sendo fatal.
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O custo de perseguir a vitória
Vicario deixou claro que a forma como os gols foram sofridos era algo que o elenco havia trabalhado especificamente para evitar. Em entrevista à DAZN após a partida, Vicario foi direto em sua avaliação sobre a aplicação mental da equipe. "Há um grande amargor, porque eu entendo o desejo de ir buscar a vitória, porque somos a Juventus e é nossa obrigação buscar vencer todas as vezes, mas perdemos o equilíbrio e falamos sobre isso a semana toda", explicou o goleiro de 29 anos.
"A Juventus não pode sofrer dois gols assim. Este é um clube com uma história gloriosa e não podemos permitir gols assim. Precisamos ser mais calmos e equilibrados, porque temos um time cheio de qualidade, e conseguiremos criar chances."
Sem desculpas apesar da crise de lesões
A Juventus atravessa atualmente um período difícil, com vários jogadores importantes fora de ação, sobretudo o capitão Manuel Locatelli. A expectativa é que o meio-campista fique fora de quatro a seis meses após uma cirurgia no menisco, deixando um vazio significativo no setor. Ao ser questionado se a equipe estava sofrendo com a ausência de seu líder, Vicario se recusou a usar a crise de lesões como escudo para o desempenho.
"Estamos tristes por perder Manuel, mas é uma lesão de longo prazo, e temos jogadores de qualidade no elenco. Não podemos simplesmente continuar buscando desculpas", afirmou Vicario.
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Arrependimento e raiva no Mapei Stadium
Este resultado representa um golpe significativo no embalo, especialmente considerando que a Juventus havia conseguido arrancar um resultado em circunstâncias semelhantes apenas uma semana antes. Naquela ocasião, Federico Gatti saiu do banco para garantir um empate por 1 a 1 nos minutos finais contra o Milan. Ao ser questionado se o resultado deixava o vestiário com mais raiva ou arrependimento, Vicario admitiu que ambas as emoções estavam em alta no grupo neste momento. O goleiro enfatizou que um clube do porte da Juventus precisa ter maturidade para administrar os momentos do jogo, especialmente depois de trabalhar tanto para voltar a empatar.
"Na minha visão, os dois, porque tínhamos conseguido virar a maré a nosso favor. Precisamos ser capazes de controlar melhor esses momentos da partida, porque temos qualidade", observou.
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