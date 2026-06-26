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Guerreiro da Inglaterra! Quem tem mais chances de recriar a imagem icônica de Terry Butcher? O próprio Terry escolhe um candidato “apaixonado” da seleção da Copa do Mundo de 2026
- Domino's
Sangue derramado pela causa da Inglaterra
Em setembro de 1989, durante um confronto contra a Suécia, o zagueiro central Butcher, conhecido por sua determinação, levou uma pancada violenta na cabeça. Em vez de ser substituído, ou mesmo trocar de uniforme, o ex-zagueiro do Ipswich e do Rangers jogou até o fim com uma camisa que estava mais vermelha do que branca quando soou o apito final.
O ex-capitão dos Three Lions é considerado o símbolo do espírito de luta que deve ser demonstrado sempre que surgem oportunidades de competir em nível internacional. A lenda do Manchester United, Paul Ince, é outro que se destacou nesse aspecto ao longo dos anos, tendo continuado em campo mesmo com uma lesão terrível enquanto ajudava a Inglaterra a superar a Itália e chegar à Copa do Mundo de 1998.
Qual jogador da seleção da Inglaterra de 2026 é um guerreiro?
As superestrelas de hoje são obrigadas a sair de campo assim que há derramamento de sangue, exigindo assistência médica imediata, mas quem estaria disposto a arriscar a própria integridade física pelo bem da causa coletiva?
Respondendo a essa pergunta, Butcher — falando em parceria com a campanha “Shirtiette” da Domino’s, que incentiva os torcedores a se sujarem — disse ao GOAL: “Ah, essa é boa. É uma boa pergunta. O maior guerreiro que temos no momento? Eu provavelmente diria Jude Bellingham, alguém assim.
“Ele seria mais um guerreiro, ele realmente se empolga e é fogoso. Eu gosto disso. Talvez às vezes fogoso demais, mas é assim que ele joga. Ele vive no limite, por assim dizer. Ele quer se destacar e fica frustrado como todo mundo. Acho que o Jude seria a minha escolha.”
Questionado se personalidades como ele próprio, Ince e o também ícone da Inglaterra Stuart Pearce foram deixando de existir no futebol moderno, Butcher acrescentou: “Sim, isso foi desaparecendo do jogo porque o futebol é uma coisa bem diferente hoje em dia. É mais técnico. Tem mais a ver com formas de jogar do que simplesmente entrar na briga.
“Não há mais aquele contato físico de verdade no futebol. É tudo uma questão de técnica. É tudo uma questão de criar sobrecarregamentos e todos esses termos técnicos. O que mais se aproxima da nossa época provavelmente são as jogadas ensaiadas e, principalmente, os escanteios, quando todo mundo parece assumir uma postura de lutador e tenta derrubar os adversários no chão.
“O jogo mudou e dá para ver que, em muitos casos, mudou para melhor, mas acho que um pouco mais de contato físico certamente ajudaria. Isso certamente agrada aos torcedores, porque eles sempre gostam de ver alguém entrando com tudo, mas não dá para fazer isso agora porque você corre o risco. Se você intimidar os jogadores e usar sua força, corre o risco de receber não um cartão amarelo, mas um cartão vermelho.”
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Será que a Inglaterra está precisando de um líder que se faça ouvir na defesa?
A Inglaterra precisaria de alguns líderes inspiradores neste momento, enquanto busca pôr fim a 60 anos de sofrimento na busca por títulos. Questionado se há uma presença de comando na defesa dos Três Leões capaz de organizar a retaguarda e tapar quaisquer brechas preocupantes, Butcher disse: “Não, não acho que haja. Acho que não há ninguém assim há muito, muito tempo.
“Acho que já se foram os dias em que se podia falar duramente com os jogadores. Eu tive o Bryan Robson; ele costumava falar duramente comigo se eu fizesse algo errado, e então eu respondia na mesma moeda se ele fizesse algo errado — mas ele geralmente não fazia nada errado, então eu não precisava responder! Mas você deixava seus sentimentos transparecerem verbalmente, de forma muito rápida e muito enfática.
“Hoje em dia não se faz mais isso. Acho que uma das razões é que os jogadores, principalmente em jogadas ensaiadas, nos escanteios e nas cobranças de falta, não marcam um adversário específico. Eles jogam em zona, então não há necessidade de gritarem ou fazerem qualquer outra coisa.
“Acho que, do jeito que o futebol está hoje, os jogadores são gentis demais uns com os outros. Não há ninguém exigindo mais uns dos outros. Não há líderes no grupo. São jogadores e apenas um bando de indivíduos cuidando da própria vida. Eles podem dizer coisas no vestiário, mas em campo não parece haver ninguém que realmente grite e aponte o dedo.
“[Jordan] Pickford faz isso às vezes e aponta o dedo. Poucos na seleção da Inglaterra fazem isso. É só uma questão de fazer o próprio trabalho e dar o melhor de si.
“Gostei desse lado vocal. Apreciei isso. Gostei de elogiar as pessoas, assim como de gritar com elas para incentivá-las: ‘vamos lá, rapazes’ e todo esse tipo de coisa. Você vê isso de vez em quando, mas não com muita frequência. Gostaria de ver isso com mais frequência.”
Será que Bellingham poderia ser o futuro capitão da seleção inglesa?
O artilheiro Kane, que bateu recordes, é atualmente o capitão da Inglaterra, com 81 gols pela seleção, mas chegará o dia em que ele terá que passar a braçadeira adiante. Há vários candidatos para assumir essa função, incluindo o meio-campista Rice, do Arsenal. Quando questionado se Bellingham — em meio a algumas dúvidas sobre seu caráter — poderia ser um futuro capitão, Butcher afirmou: “Fui capitão de alguns clubes e costumava bater forte, falar alto, xingar os árbitros e fazer todo esse tipo de coisa. Não é exatamente o que se esperaria de um capitão, mas era assim naquela época.
“Acho que Bellingham vai amadurecer com o tempo, principalmente no cenário internacional. Acho que, então, ele poderá ser considerado para a capitania. No momento, ele é um dos vice-capitães, um dos coadjuvantes; ainda está um pouco abaixo desse nível de capitania.
“Declan Rice seria um candidato óbvio à capitania, especialmente seguindo os passos de Harry Kane, mas Harry Kane poderia jogar para sempre. Pela maneira como ele conduz sua carreira, como cuida de si mesmo, como se comporta, ele é como [Cristiano] Ronaldo e poderia jogar para sempre. Harry não perdeu muita velocidade, mas sua mente parece mais afiada, suas reações parecem mais rápidas. Acho que ele ainda tem muito a fazer.”
Kane, Bellingham e a Inglaterra voltarão a campo no sábado, quando encerrarão sua campanha no Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Eles enfrentarão o Panamá em Nova Jersey, com Thomas Tuchel esperando que seus jogadores possam empolgar os torcedores na América do Norte e em casa, permitindo que haja comemorações frenéticas à medida que mais lendas são forjadas.
Copa do Mundo de 2026: Inglaterra quer provocar comemorações frenéticas
Assistir a jogos de futebol pode ser uma atividade que deixa a gente todo sujo, por isso a Domino’s criou a “Shirtiette” – uma camisa de futebol feita de tecido de guardanapo de verdade, projetada para que os torcedores usem com orgulho as manchas de comida e bebida neste verão. A marca de pizza está distribuindo as camisas gratuitamente para os torcedores da Inglaterra e da Escócia, para que possam se sujar nos dias de jogo, aceitando de bom grado os respingos durante as comemorações de gols, erros de pênalti ou a raiva causada pelo VAR.
As camisetas são feitas especialmente com material absorvente de guardanapo, para que os torcedores possam limpar respingos de molho de pizza, acidentes com mussarela e coberturas que caem enquanto assistem aos jogos em casa. A “Shirtiette” está disponível no site www.dominosshirtiette.com, onde os torcedores da Inglaterra e da Escócia podem se inscrever para ganhar uma “Shirtiette” de edição limitada da Inglaterra ou da Escócia.