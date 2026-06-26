Guerreiro da Inglaterra! Quem tem mais chances de recriar a imagem icônica de Terry Butcher? O próprio Terry escolhe um candidato “apaixonado” da seleção da Copa do Mundo de 2026

As superestrelas de hoje são obrigadas a sair de campo assim que há derramamento de sangue, exigindo assistência médica imediata, mas quem estaria disposto a arriscar a própria integridade física pelo bem da causa coletiva?

Respondendo a essa pergunta, Butcher — falando em parceria com a campanha “Shirtiette” da Domino’s, que incentiva os torcedores a se sujarem — disse ao GOAL: “Ah, essa é boa. É uma boa pergunta. O maior guerreiro que temos no momento? Eu provavelmente diria Jude Bellingham, alguém assim.

“Ele seria mais um guerreiro, ele realmente se empolga e é fogoso. Eu gosto disso. Talvez às vezes fogoso demais, mas é assim que ele joga. Ele vive no limite, por assim dizer. Ele quer se destacar e fica frustrado como todo mundo. Acho que o Jude seria a minha escolha.”

Questionado se personalidades como ele próprio, Ince e o também ícone da Inglaterra Stuart Pearce foram deixando de existir no futebol moderno, Butcher acrescentou: “Sim, isso foi desaparecendo do jogo porque o futebol é uma coisa bem diferente hoje em dia. É mais técnico. Tem mais a ver com formas de jogar do que simplesmente entrar na briga.

“Não há mais aquele contato físico de verdade no futebol. É tudo uma questão de técnica. É tudo uma questão de criar sobrecarregamentos e todos esses termos técnicos. O que mais se aproxima da nossa época provavelmente são as jogadas ensaiadas e, principalmente, os escanteios, quando todo mundo parece assumir uma postura de lutador e tenta derrubar os adversários no chão.

“O jogo mudou e dá para ver que, em muitos casos, mudou para melhor, mas acho que um pouco mais de contato físico certamente ajudaria. Isso certamente agrada aos torcedores, porque eles sempre gostam de ver alguém entrando com tudo, mas não dá para fazer isso agora porque você corre o risco. Se você intimidar os jogadores e usar sua força, corre o risco de receber não um cartão amarelo, mas um cartão vermelho.”