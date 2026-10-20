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Alvino Hanafi
Traduzido por

Guerra no meio-campo! Pedri e Vitinha se preparam para disputa épica pela bola no confronto entre PSG e Barcelona em alta

PSG x Barcelona
Vitinha
Pedri
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões

O meio-campista do Barcelona Pedri e o armador do Paris Saint-Germain Vitinha previram uma disputa intensa pela posse de bola para o jogo de terça-feira pela Champions League. Os dois craques apontaram o domínio do meio-campo como fator decisivo no Parque dos Príncipes.

  • Motores do meio-campo projetam grande duelo europeu em Paris

    O Paris Saint-Germain recebe o FC Barcelona no Parque dos Príncipes pela terceira rodada da Champions League, com as duas equipes chegando ao confronto em excelente fase. Campeão europeu, o PSG está invicto há 12 partidas em competições continentais, enquanto o Barcelona de Hansi Flick soma 11 vitórias consecutivas em todas as competições, com 48 gols marcados.

    Vitinha e Pedri, peças centrais dos respectivos meios-campos, falaram com a imprensa antes da partida e apontaram o controle da bola como fator decisivo.

    Com as duas equipes apostando em pressão intensa e troca de passes fluida, o Parque dos Príncipes será palco de um duelo tático envolvente.

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    Pedri explica o impulso dado por Rodri e se anima com duelo contra Vitinha

    O meio-campista do Barcelona Pedri elogiou a presença de Rodri como volante, que dá estabilidade ao meio-campo, e explicou como isso lhe dá liberdade para atacar. "Rodri nos ajuda muito a proteger e organizar o meio-campo", afirmou Pedri. "A presença dele me dá mais liberdade para avançar porque sei que ele sempre estará ali."

    Ao elogiar o português, Pedri acrescentou: "Vitinha é um jogador que realmente faz a diferença. Para mim, é um dos melhores na criação de jogadas e na retenção da bola."

    "Quem tiver a bola amanhã determinará o rumo do jogo", ressaltou o jogador da seleção espanhola.

  • Vitinha descarta temor de Yamal e explica plano de pressão

    O meio-campista do PSG Vitinha rejeitou a ideia de que o campeão francês tenha medo do jovem fenômeno Lamine Yamal, mas demonstrou grande respeito pela estrutura do Barcelona. “Medo? Não. Ele é um grande jogador, um dos melhores do mundo neste momento”, afirmou Vitinha. “Mas não é só ele. O Barcelona é um time incrível.”

    “Eles têm um meio-campo incrível, e eu gosto do estilo de jogo deles”, disse Vitinha sobre o sistema tático do Barcelona.

    “Às vezes, a solução pode ser jogar um pouco mais recuado e, em outras, um pouco mais adiantado... Os espaços vão aparecer ao longo da partida”, acrescentou o astro português.

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  • imago-sport-1084775818.jpgPRESSE SPORTS

    Gigantes europeus buscam vitória para mostrar força em Paris

    Com grande poder ofensivo e propostas táticas bem definidas, os dois clubes fazem do confronto de terça-feira um primeiro teste na disputa pela supremacia europeia.

    O PSG tenta ampliar sua sequência de invencibilidade em casa, enquanto o Barcelona busca encerrar uma série de 17 jogos em competições europeias sem terminar uma partida sem sofrer gols.

    O PSG recebe o Barcelona às 20h, no horário de verão britânico, no Parc des Princes, em uma partida que promete ser decidida no meio-campo.

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