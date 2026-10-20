O Paris Saint-Germain recebe o FC Barcelona no Parque dos Príncipes pela terceira rodada da Champions League, com as duas equipes chegando ao confronto em excelente fase. Campeão europeu, o PSG está invicto há 12 partidas em competições continentais, enquanto o Barcelona de Hansi Flick soma 11 vitórias consecutivas em todas as competições, com 48 gols marcados.

Vitinha e Pedri, peças centrais dos respectivos meios-campos, falaram com a imprensa antes da partida e apontaram o controle da bola como fator decisivo.

Com as duas equipes apostando em pressão intensa e troca de passes fluida, o Parque dos Príncipes será palco de um duelo tático envolvente.