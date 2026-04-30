"Guerra no gramado!" – O Arsenal fez um pedido de última hora à UEFA antes do confronto contra o Atlético de Madrid, após suspeitar das "artimanhas" de Diego Simeone

O Arsenal tomou a medida incomum de solicitar uma inspeção formal do gramado à UEFA poucas horas antes de seu confronto europeu de alto risco em Madri. A iniciativa destaca a intensa cautela e preparação em torno da viagem para enfrentar a equipe de Diego Simeone, conhecida por usar todas as vantagens possíveis para atrapalhar os times visitantes.

De acordo com o jornalista Guillem Balague, os gigantes da Premier League ficaram insatisfeitos com o estado da superfície de jogo durante a visita pré-jogo. Desconfiados da altura da grama, os dirigentes do Arsenal teriam instado a entidade reguladora do futebol europeu a realizar medições físicas para garantir que ela estivesse em conformidade com os regulamentos oficiais.