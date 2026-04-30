Getty Images Sport
Traduzido por
"Guerra no gramado!" – O Arsenal fez um pedido de última hora à UEFA antes do confronto contra o Atlético de Madrid, após suspeitar das "artimanhas" de Diego Simeone
Os torcedores do Arsenal pedem a intervenção da UEFA
O Arsenal tomou a medida incomum de solicitar uma inspeção formal do gramado à UEFA poucas horas antes de seu confronto europeu de alto risco em Madri. A iniciativa destaca a intensa cautela e preparação em torno da viagem para enfrentar a equipe de Diego Simeone, conhecida por usar todas as vantagens possíveis para atrapalhar os times visitantes.
De acordo com o jornalista Guillem Balague, os gigantes da Premier League ficaram insatisfeitos com o estado da superfície de jogo durante a visita pré-jogo. Desconfiados da altura da grama, os dirigentes do Arsenal teriam instado a entidade reguladora do futebol europeu a realizar medições físicas para garantir que ela estivesse em conformidade com os regulamentos oficiais.
- Getty Images Sport
Simeone acusado de "artimanhas"
"Preciso contar a vocês sobre a 'guerra da grama' que aconteceu há cerca de uma hora", revelou Balague durante sua cobertura pré-jogo na CBS Sports. "O pessoal de manutenção do gramado do Arsenal chegou pensando: 'A grama está muito alta. Não estamos satisfeitos com isso'. Eles pediram à UEFA para medi-la. Não ficaram satisfeitos. Achavam que era o Simeone fazendo alguma trapaça."
As suspeitas não eram totalmente infundadas, já que o Atlético tem um histórico de enfrentar tais acusações na Liga dos Campeões. Balague esclareceu ainda mais o desfecho do drama, afirmando: “Depois de um tempo, a UEFA disse: não, na verdade tem 26 milímetros. O limite é 30, porque entre 21 e 30 fica 26. Foi igual ao que aconteceu quando eles jogaram contra o Barcelona aqui.”
O Barcelona e o Tottenham já haviam sido frustrados
O Arsenal não é o primeiro clube a manifestar preocupações com o gramado do Metropolitano. No início da competição, Hansi Flick foi visto discutindo o assunto com o delegado da UEFA durante a visita do Barcelona. O gigante catalão considerou que o comprimento da grama havia sido ajustado intencionalmente para desacelerar seu jogo de passes rítmico.
O Tottenham Hotspur também passou por frustrações semelhantes, com sua comissão técnica sugerindo que o gramado havia sido regado em excesso para criar uma superfície de jogo pesada. Apesar dessas reclamações históricas, o Atlético tem rejeitado consistentemente as sugestões, afirmando que a superfície é mantida em condições ideais, de acordo com o clima local e as temperaturas na capital espanhola.
- Getty Images Sport
A disputa em campo termina empatada
A “guerra do gramado” antes da partida preparou o terreno para um confronto físico, no qual a equipe de Arteta acabou tendo que se contentar com um empate disputado por 1 a 1 na primeira partida. Viktor Gyokeres abriu o placar de pênalti, antes de Julián Álvarez empatar para os anfitriões com um pênalti no início do segundo tempo.
Embora os Gunners possam ter sentido que as condições do gramado favoreceram a tática de Simeone, eles deixam Madri com a eliminatória em equilíbrio. A partida de volta no Emirates provavelmente terá uma superfície muito mais rápida, o que Arteta espera que se adapte ao estilo de sua equipe na busca por uma vaga na final.