No centro da disputa estão as alegações extraordinárias de Perez sobre a "corrupção sistêmica" que, na visão dele, definiu o futebol espanhol nas últimas duas décadas. O presidente do Real Madrid não poupou palavras ao mirar o caso Negreira, declarando: "A corrupção no caso Negreira é sistêmica. É o maior escândalo da história. Ter que ouvir o presidente do CTA dizer que essas coisas devem ser esquecidas... como podem ser esquecidas? Os sócios do Madrid estão comigo na minha guerra contra Negreira. O Real Madrid não é a única vítima, outros times também sofrem, enquanto o Barça é sempre o beneficiado."

Levando sua ofensiva um passo adiante, Perez revelou que o Real Madrid está tomando medidas legais concretas para envolver a entidade que rege o futebol europeu. "Estamos preparando um dossiê de 500 páginas para enviar à Uefa, e eu já falei com eles", alertou o presidente do Real. "Não há precedente para isso no futebol mundial. Vamos ver se a Uefa finalmente intervém, eles não podem permitir que o futebol europeu continue sob a sombra da corrupção que foi paga por mais de 20 anos."