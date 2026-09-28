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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Guerra de palavras! Barcelona convoca Florentino Perez ao tribunal por alegações de 'títulos roubados' e difamação no caso Negreira

Barcelona
Real Madrid
La Liga

A rivalidade histórica entre Barcelona e Real Madrid saiu dos gramados e foi parar nos tribunais, com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, oficialmente intimado a enfrentar a equipe jurídica do clube catalão. Essa escalada acontece após declarações incendiárias do mandatário madridista sobre corrupção na arbitragem e a legitimidade de títulos passados de La Liga.

  • Barcelona toma medidas legais contra Perez

    A relação institucional entre os dois maiores clubes da Espanha chegou a um novo patamar de desgaste depois que um tribunal de Madri marcou uma audiência de conciliação entre o FC Barcelona e o presidente do Real Madrid, Florentino Perez. A reunião está marcada para 25 de novembro, nos tribunais de Madri, representando um passo significativo no caso de difamação levado adiante pelo Barcelona. O clube catalão exige uma retratação formal de Perez pelas declarações que ele fez durante uma coletiva de imprensa em maio, quando lançou um duro ataque à integridade do clube em relação à investigação em andamento sobre Negreira.

    O Barcelona vai apresentar acusações criminais por calúnia se Perez faltar à audiência ou se recusar a retirar suas alegações sobre Negreira, elevando a tensão entre as diretorias dos dois rivais ao nível mais alto em décadas.

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    As alegações sobre Negreira e o dossiê da Uefa

    No centro da disputa estão as alegações extraordinárias de Perez sobre a "corrupção sistêmica" que, na visão dele, definiu o futebol espanhol nas últimas duas décadas. O presidente do Real Madrid não poupou palavras ao mirar o caso Negreira, declarando: "A corrupção no caso Negreira é sistêmica. É o maior escândalo da história. Ter que ouvir o presidente do CTA dizer que essas coisas devem ser esquecidas... como podem ser esquecidas? Os sócios do Madrid estão comigo na minha guerra contra Negreira. O Real Madrid não é a única vítima, outros times também sofrem, enquanto o Barça é sempre o beneficiado."

    Levando sua ofensiva um passo adiante, Perez revelou que o Real Madrid está tomando medidas legais concretas para envolver a entidade que rege o futebol europeu. "Estamos preparando um dossiê de 500 páginas para enviar à Uefa, e eu já falei com eles", alertou o presidente do Real. "Não há precedente para isso no futebol mundial. Vamos ver se a Uefa finalmente intervém, eles não podem permitir que o futebol europeu continue sob a sombra da corrupção que foi paga por mais de 20 anos."

  • A alegação de Pérez sobre "títulos roubados" provoca ação judicial do Barcelona

    No entanto, Perez não parou nas acusações gerais de corrupção e intensificou seu ataque ao sugerir que o Real Madrid havia sido sistematicamente privado de títulos nacionais. O presidente do Real Madrid ligou diretamente os pagamentos a Negreira aos títulos perdidos em campo, ao declarar de forma enfática: "Estou aqui há não sei quantas temporadas e só ganhei sete Champions Leagues e sete Ligas, que poderiam ser 14, porque 7 Ligas foram roubadas de mim."

    Essa alegação explosiva acabou sendo a gota d'água para a cúpula do Camp Nou. Vendo as palavras de Perez como uma acusação inequívoca de roubo e fraude, o Barcelona agiu rapidamente para buscar intervenção judicial a fim de defender sua integridade esportiva, seu histórico e seus títulos na Justiça.

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  • Alexia Putellas FC Barcelona Farewell Press ConferenceGetty Images Sport

    A forte resposta institucional do Barcelona

    O vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste, condenou os comentários de Perez como uma manobra para desestabilizar a equipe, afirmando: "Ele recorreu à infâmia para nos desestabilizar. Nós nos encontraremos no tribunal. O nome do Barça, este escudo, não é manchado por ninguém. Nós mesmos vamos cuidar disso. Vamos atrás deles porque temos tudo para vencer. Foi patético."

    O clube levou isso adiante em junho, emitindo um comunicado oficial: "O Barcelona informa que hoje foi apresentada a reclamação obrigatória de conciliação, prévia ao ajuizamento de uma denúncia por crime de calúnia nos termos do artigo 205 do Código Penal, contra o presidente do Real Madrid, sr. Florentino Perez... O objetivo desta ação é que o sr. Perez se retrate de determinadas manifestações que fez sabendo de sua falsidade... Caso essa demanda não seja devidamente atendida, o FC Barcelona procederá com a apresentação da correspondente denúncia criminal."

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