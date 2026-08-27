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FBL-EUR-C1-QUALIFYING-LYON-FENERBAHCEAFP
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Guendouzi: "60 mil pessoas insultavam a minha família, há provocações dos dois lados"

M. Guendouzi
Fenerbahçe
Lyon

O meio-campista francês do Fenerbahçe explica as motivações do seu gesto no conturbado pós-jogo da partida contra o Lyon

No pós-jogo de Lyon x Fenerbahce, como relata o RMC Sport, Guendouzi se justifica explicando os motivos que o levaram ao gesto, que provocou uma briga: "Quando 60 mil pessoas insultam a sua família, a sua mãe, os seus filhos até antes do jogo e ninguém no estádio manda calar a boca. Se querem provocar, a provocação vale para os dois lados. Se não se pode comemorar como se tem vontade. Se não se pode fazer o sinal JUL, onde vamos parar!".


  • Lembramos que, no fim de Lyon-Fenerbahçe, jogo de volta dos playoffs da Champions League que terminou com o triunfo dos turcos, que garantiram vaga na Fase de Liga, aconteceu de tudo. Grande amargura para os franceses mandantes, que no fim descarregaram principalmente no meio-campista do time amarelo e azul, ex-Lazio, Matteo Guendouzi. O francês, ex-Marselha e ídolo do OM, tirou sarro dos rivais e desencadeou uma briga após o apito final.


    Enquanto os turcos festejavam a classificação, Guendouzi quis provocar os rivais fazendo, entre outras coisas, o gesto de Jul (um rapper de Marselha). O gesto provocou a reação dos torcedores do Lyon e dos jogadores, que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Uma briga começou em campo e depois seguiu para o túnel dos vestiários, com os jogadores sendo separados pelas comissões técnicas. Filmado pelas câmeras, o ex-Lazio então gritou “Allez l’OM”, ou seja, “Força, Marselha”.



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