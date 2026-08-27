Lembramos que, no fim de Lyon-Fenerbahçe, jogo de volta dos playoffs da Champions League que terminou com o triunfo dos turcos, que garantiram vaga na Fase de Liga, aconteceu de tudo. Grande amargura para os franceses mandantes, que no fim descarregaram principalmente no meio-campista do time amarelo e azul, ex-Lazio, Matteo Guendouzi. O francês, ex-Marselha e ídolo do OM, tirou sarro dos rivais e desencadeou uma briga após o apito final.





Enquanto os turcos festejavam a classificação, Guendouzi quis provocar os rivais fazendo, entre outras coisas, o gesto de Jul (um rapper de Marselha). O gesto provocou a reação dos torcedores do Lyon e dos jogadores, que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Uma briga começou em campo e depois seguiu para o túnel dos vestiários, com os jogadores sendo separados pelas comissões técnicas. Filmado pelas câmeras, o ex-Lazio então gritou “Allez l’OM”, ou seja, “Força, Marselha”.







