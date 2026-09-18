Antes da vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Elche, na última terça-feira, Mourinho disse sobre Güler: "A qualidade do seu jogo é impressionante. Sua visão, sua tomada de decisões, sua criação de jogadas e a estabilidade que ele dá ao time".

E acrescentou: "Talvez eu não queira chegar ao ponto de dizer que ele é de altíssimo nível, mas com certeza posso dizer que ele é de alto nível".

Güler ainda busca sua melhor posição, depois de ter atuado em uma função mais recuada no meio-campo, na ponta direita e, por último, na posição de armador durante o confronto com o Elche. Mas, ao contrário das temporadas anteriores, nas quais se exigia dos meio-campistas do Real Madrid que cobrissem amplos espaços dentro do esquema 4-4-2 plano, passou a existir um lugar mais natural na escalação titular para um jogador que possui as qualidades técnicas de Güler.

O Real Madrid, sob o comando de Mourinho, defendeu até agora a partir de zonas mais altas e de forma mais compacta, reduzindo os espaços entre as linhas e as distâncias entre os jogadores na fase defensiva.

A equipe passou a ficar mais confortável sem a bola, depois de registrar uma média de posse de apenas 54,5% em suas seis partidas de La Liga, e já não depende sempre da grande capacidade física de Jude Bellingham e Federico Valverde para dar segurança ao time durante a perda da bola.

Isso significa que Güler já não fica tão exposto quando a bola está com o adversário, o que permite que suas qualidades de fazer passes decisivos para frente apareçam assim que sua equipe recupera a bola.



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