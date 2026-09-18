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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Hussein Hamdy
Traduzido por

Güler embaralha os planos de Mourinho: um talento de habilidades diferenciadas em busca de espaço no Real Madrid

A. Guler
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
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O rei dos passes decisivos

O brilho de Arda Güler na criação de jogadas ofensivas com o Real Madrid revelou a diversidade de suas funções no ataque, em meio à busca de José Mourinho pela posição mais adequada para o jogador turco, que demonstrou uma capacidade notável de controlar o ritmo do jogo, criar oportunidades e distribuir passes sob pressão.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", Güler não parece ser o tipo de meio-campista físico com o qual o Real Madrid costumava contar para manter o equilíbrio de um time com tendência ofensiva, mas ele traz elementos igualmente importantes para a nova formação de Mourinho: controle, tranquilidade e clareza na tomada de decisões.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A admiração de Mourinho

    Antes da vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Elche, na última terça-feira, Mourinho disse sobre Güler: "A qualidade do seu jogo é impressionante. Sua visão, sua tomada de decisões, sua criação de jogadas e a estabilidade que ele dá ao time".

    E acrescentou: "Talvez eu não queira chegar ao ponto de dizer que ele é de altíssimo nível, mas com certeza posso dizer que ele é de alto nível".

    Güler ainda busca sua melhor posição, depois de ter atuado em uma função mais recuada no meio-campo, na ponta direita e, por último, na posição de armador durante o confronto com o Elche. Mas, ao contrário das temporadas anteriores, nas quais se exigia dos meio-campistas do Real Madrid que cobrissem amplos espaços dentro do esquema 4-4-2 plano, passou a existir um lugar mais natural na escalação titular para um jogador que possui as qualidades técnicas de Güler.

    O Real Madrid, sob o comando de Mourinho, defendeu até agora a partir de zonas mais altas e de forma mais compacta, reduzindo os espaços entre as linhas e as distâncias entre os jogadores na fase defensiva.

    A equipe passou a ficar mais confortável sem a bola, depois de registrar uma média de posse de apenas 54,5% em suas seis partidas de La Liga, e já não depende sempre da grande capacidade física de Jude Bellingham e Federico Valverde para dar segurança ao time durante a perda da bola.

    Isso significa que Güler já não fica tão exposto quando a bola está com o adversário, o que permite que suas qualidades de fazer passes decisivos para frente apareçam assim que sua equipe recupera a bola.

    Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

    • Publicidade
  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Habilidades variadas

    Nenhuma equipe de LaLiga finalizou mais vezes após contra-ataques rápidos do que o Real Madrid sob o comando de Mourinho nesta temporada, e Güler costuma ser o jogador com maior capacidade de superar a primeira linha de pressão do adversário e iniciar o ataque veloz.

    No duelo contra o Real Betis, por exemplo, após interceptar um cruzamento do adversário, o Real Madrid levou a bola rapidamente até Güler, que a tocou de forma inteligente por trás para Bellingham, tirando três jogadores do meio-campo da jogada com um único toque preciso.

    A capacidade do jogador de 21 anos de manter a posse e de enxergar os passes que rasgam a defesa adversária faz dele uma opção importante nas posições recuadas, especialmente quando há espaços para arrancar.

    A contribuição de Güler não se limita às transições defensivas, já que ele também consegue acelerar os ataques do Real Madrid por meio de lances de qualidade que ajudam a equipe a superar a pressão do adversário.

    Logo no início do duelo contra o Betis, que o Real Madrid perdeu por 1 a 0, Güler se movimentou para dentro a fim de se oferecer para receber um passe enquanto sua equipe tentava construir sob forte pressão.

    Antonio Rüdiger enviou um passe de retorno para Güler, mas o meio-campista turco dominou a bola rapidamente dentro de um espaço entre linhas e, em seguida, a tocou para a ponta, abrindo caminho para a arrancada de Denzel Dumfries.

    No confronto contra o Elche, que também defendeu de forma relativamente antecipada por meio de um bloco médio, Güler recuou inicialmente para ajudar na construção do ataque, antes de perceber a oportunidade de se movimentar entre as linhas e receber um passe à frente.

    Güler esperou um pouco após receber a bola, preferindo não arriscar o passe mais difícil para Vinícius Júnior, antes de enviar a bola para a ponta e abrir caminho para que Marc Cucurella fizesse um cruzamento de primeira. E, com a liberdade de movimentação a partir da posição de armador, Güler passou a ser capaz de controlar o ritmo do jogo e atacar os espaços perigosos em regiões mais avançadas do campo.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    O sistema de Mourinho

    O Real Madrid tornou-se mais organizado sob o comando de Mourinho ao progredir com a bola pelos dois terços finais do campo. Antigamente, especialmente sob o comando de Ancelotti, os jogadores costumavam se aglomerar na ala esquerda para trocar passes curtos, mas eles tendem a jogar de forma mais aberta nesta temporada, o que abre espaços para Güler efetuar aqueles passes decisivos.

    Mas as movimentações dos jogadores ao redor de Güler também são importantes para alargar a defesa adversária; quando Vinícius Júnior recua para receber a bola, Bellingham corre para ocupar o espaço no lado esquerdo. E no lado direito, Dumfries avança para segurar o lateral em sua posição, enquanto Mbappé corre para atacar o espaço atrás da linha defensiva.

    Essas movimentações coordenadas, aliadas às arrancadas perigosas dos jogadores por toda a largura do campo, oferecem a Güler diversas opções quando o Real Madrid avança rapidamente para frente.

    A precisão dos passes de Güler permite que ele crie chances constantemente quando a partida fica aberta, o que ajuda a explicar seu início marcante de temporada.

    Apesar dos minutos limitados em campo, já que foi titular em quatro das seis primeiras partidas do Real Madrid no campeonato, nenhum jogador de LaLiga criou mais chances do que as 27 criadas por ele, enquanto apenas três jogadores o superam em número de passes em profundidade concluídos.

    O gráfico abaixo mostra todos os passes de Güler para Mbappé e Vinícius Júnior nesta temporada. E, como se pode ver, muitos deles foram passes positivos para frente, que efetivamente contribuíram para colocar ambos os jogadores dentro da área em cinco ocasiões cada um.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    A eliminação dos aglomerados

    Além de sua qualidade nas transições ofensivas, Güler conseguiu ajudar o Real Madrid a romper os blocos defensivos recuados graças à sua paciência na posse de bola e à sua capacidade de enviar bolas pelos flancos.

    O entusiasmo de Güler em pedir a bola em todas as fases do jogo desperta admiração, como fica evidente em outro exemplo diante do Elche, que recuou após um longo período de posse.

    Güler se movimentou para um espaço livre e ergueu a mão pedindo que a bola fosse passada para ele. Ele se sente confortável nas zonas profundas e não tenta forçar o jogo de imediato, pois trocou passes com Mbappé antes de colocar o pé sobre a bola e avaliar suas opções.

    Apesar do recuo do Elche, o Real Madrid se posicionou bem em toda a largura do campo para obrigar a defesa a se esticar, permitindo que Güler encontrasse o espaço e desse um passe com o ângulo perfeito e a força adequada no caminho de Cucurella.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Qual é a melhor posição para Güler?

    Nenhum jogador conseguiu enviar um número maior do que seus 14 cruzamentos nas cinco grandes ligas europeias, além de ter criado 6 chances a partir de escanteios, depois de encontrar Dean Huijsen com três cruzamentos curvados para fora.

    A versatilidade de Güler na criação de chances o torna um elemento indispensável para o Real Madrid, já que ele é capaz de lidar com diferentes cenários ofensivos. E a pergunta que resta a Mourinho é qual o lugar mais adequado para o jogador dentro do time.

    Güler criou cinco chances em apenas 18 minutos diante do Rayo, depois de entrar no lugar de Yan Diomande pela ponta direita. E, embora tenha sido extremamente eficaz pela lateral, sua capacidade de controlar o ritmo a partir da posição de armador livre diante do Elche ajudou o Real Madrid a controlar a partida, mas sua presença no time veio às custas de Bellingham.

    O Real Madrid precisava de um jogador com a qualidade de Toni Kroos ou Luka Modric no que diz respeito à organização do jogo ofensivo por meio da distribuição de bola e da tranquilidade na posse.

    Güler ainda é muito jovem, mas os primeiros indícios nesta temporada apontam para sua capacidade de dar passos importantes ao longo da atual campanha, com vistas a, eventualmente, preencher essa lacuna.

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