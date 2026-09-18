Nenhuma equipe de LaLiga finalizou mais vezes após contra-ataques rápidos do que o Real Madrid sob o comando de Mourinho nesta temporada, e Güler costuma ser o jogador com maior capacidade de superar a primeira linha de pressão do adversário e iniciar o ataque veloz.
No duelo contra o Real Betis, por exemplo, após interceptar um cruzamento do adversário, o Real Madrid levou a bola rapidamente até Güler, que a tocou de forma inteligente por trás para Bellingham, tirando três jogadores do meio-campo da jogada com um único toque preciso.
A capacidade do jogador de 21 anos de manter a posse e de enxergar os passes que rasgam a defesa adversária faz dele uma opção importante nas posições recuadas, especialmente quando há espaços para arrancar.
A contribuição de Güler não se limita às transições defensivas, já que ele também consegue acelerar os ataques do Real Madrid por meio de lances de qualidade que ajudam a equipe a superar a pressão do adversário.
Logo no início do duelo contra o Betis, que o Real Madrid perdeu por 1 a 0, Güler se movimentou para dentro a fim de se oferecer para receber um passe enquanto sua equipe tentava construir sob forte pressão.
Antonio Rüdiger enviou um passe de retorno para Güler, mas o meio-campista turco dominou a bola rapidamente dentro de um espaço entre linhas e, em seguida, a tocou para a ponta, abrindo caminho para a arrancada de Denzel Dumfries.
No confronto contra o Elche, que também defendeu de forma relativamente antecipada por meio de um bloco médio, Güler recuou inicialmente para ajudar na construção do ataque, antes de perceber a oportunidade de se movimentar entre as linhas e receber um passe à frente.
Güler esperou um pouco após receber a bola, preferindo não arriscar o passe mais difícil para Vinícius Júnior, antes de enviar a bola para a ponta e abrir caminho para que Marc Cucurella fizesse um cruzamento de primeira. E, com a liberdade de movimentação a partir da posição de armador, Güler passou a ser capaz de controlar o ritmo do jogo e atacar os espaços perigosos em regiões mais avançadas do campo.