Guardiola envia uma “mensagem sutil” ao Arsenal... e revela o motivo da recuperação do City

O espanhol Pep Guardiola, técnico do Manchester City, demonstrou grande satisfação com a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo, no estádio “Stamford Bridge”, válida pela 32ª rodada da Premier League.

Com essa vitória, o Manchester City elevou sua pontuação para 64 pontos em 31 partidas, reduzindo a diferença para 6 pontos em relação ao líder Arsenal, que possui 70 pontos em 32 jogos, acirrando assim a disputa pelo título da Premier League nas últimas rodadas da temporada.

Por outro lado, o Chelsea, comandado pelo técnico Liam Rossiner, ficou com 48 pontos na sexta posição, após disputar 32 partidas, continuando a apresentar resultados instáveis durante a atual temporada.

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