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Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Guardiola envia uma “mensagem sutil” ao Arsenal... e revela o motivo da recuperação do City

P. Guardiola
Chelsea x Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
Espanha
England

O sol ausente por trás do segredo do City!

O espanhol Pep Guardiola, técnico do Manchester City, demonstrou grande satisfação com a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo, no estádio “Stamford Bridge”, válida pela 32ª rodada da Premier League.

Com essa vitória, o Manchester City elevou sua pontuação para 64 pontos em 31 partidas, reduzindo a diferença para 6 pontos em relação ao líder Arsenal, que possui 70 pontos em 32 jogos, acirrando assim a disputa pelo título da Premier League nas últimas rodadas da temporada.

Por outro lado, o Chelsea, comandado pelo técnico Liam Rossiner, ficou com 48 pontos na sexta posição, após disputar 32 partidas, continuando a apresentar resultados instáveis durante a atual temporada.

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  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O segredo da continuidade

    Guardiola disse após a partida: “Estamos mais revigorados e, nos treinos, todos sabem exatamente o que devem fazer. Enfrentamos três adversários fortes, três times da Liga dos Campeões. Não tivemos um desempenho completo durante os 90 minutos, mas fomos organizados o suficiente, não sofremos muitas chances e nossa periculosidade ofensiva esteve sempre presente.”

    E acrescentou: “Um dos segredos do nosso clube e do nosso sistema é que, após um sucesso atrás do outro, continuamos humildes e sempre nos perguntamos: o que precisamos fazer para permanecer no topo? Ganhar uma ou duas vezes é normal, mas permanecer no topo por nove anos, com exceção da última temporada, é o que reflete a força de todo o sistema”.

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    A brincadeira do sol

    Sobre o motivo do excelente desempenho do Manchester City nesta reta final da temporada, Pep Guardiola disse: “O sol! Se ele brilhasse em novembro, seríamos campeões do campeonato em janeiro... Não, estou brincando, é claro. Em Manchester, o sol não brilha muito”.

    Quanto ao confronto esperado contra o Arsenal, marcado para o próximo domingo na 32ª rodada da Premier League, ele explicou: “O jogo contra o Arsenal será como uma final para nós e para eles, mas há um aspecto tático que precisa ser revisto, e talvez façamos alguns ajustes”.

    E continuou: “Todo mundo só fala do jogo contra o Arsenal, enquanto há outros jogos não menos importantes contra o Brentford, o Bournemouth e o resto das equipes. A temporada ainda é longa”.

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    Respeito antes do confronto

    E acrescentou: “Não há nenhuma pressão sobre o Arsenal; eles construíram um time forte nos últimos dois anos, e devemos respeitar isso. Vencer essa equipe é uma tarefa extremamente difícil”.

    Guardiola enfatizou: “Tenho um grande respeito pelo Arsenal e pelo que eles conquistaram nos últimos anos. Conheço bem o técnico e os jogadores, sei da qualidade deles e como competem em todas as circunstâncias”.

    E concluiu suas declarações dizendo: “Gostaria de dizer aos torcedores do Manchester City: respeitem muito o Arsenal, pois é um time excepcional. Juntem-se a nós desde o primeiro minuto e apoiem-nos, pois os jogadores darão o máximo de si”.

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