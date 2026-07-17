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Guardiola descarta o retorno ao banco de reservas e à Seleção: “Não sinto necessidade de voltar a treinar, quero cuidar de mim mesmo”

P. Guardiola
Itália

O ex-técnico do Manchester City tem outros planos para o futuro; o retorno não parece iminente

Pep Guardiola descarta categoricamente um retorno iminente ao banco de reservas, após ter se despedido, há apenas algumas semanas, do Manchester City, clube no qual trabalhou por 10 anos e conquistou todos os títulos, tanto no cenário inglês quanto internacional (20 no total, incluindo uma Liga dos Campeões em 2023). Seu nome também havia sido cogitado para o cargo de técnico da Seleção Italiana, inclusive nos últimos dias, após o anúncio oficial do presidente da FIGC, Giovanni Malagò, da nomeação de Paolo Maldini como novo diretor técnico, acompanhado por Leonardo como consultor.

  • NÃO ME FALTA TRABALHO

    Em entrevista à plataforma de criptomoedas Okx, Pep Guardiola se pronunciou assim sobre seu futuro profissional: “Mentalmente, não sinto falta de nada; comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo também outras coisas que não tenham a ver com o futebol. Amo meu trabalho, mas chega um momento em que você sente que precisa dar um tempo. Talvez um dia eu acorde e diga: ‘Ok, quero voltar a treinar’; preciso sentir que sinto falta disso, e agora não sinto”.

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  • A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

    A reflexão de Guardiola se completa com estas palavras adicionais: “Estou tentando entender como será minha vida; decidi dar um tempo porque quero cuidar um pouco mais de mim mesmo. Quero passar mais tempo com meus filhos e com meu pai, que tem 95 anos e ainda está aqui. Cheguei aos 56 anos, não sou mais jovem, e a perspectiva muda um pouco. Ainda estou me adaptando depois de ter parado, mas está indo bastante bem”.

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