Guardiola descarta o retorno ao banco de reservas e à Seleção: “Não sinto necessidade de voltar a treinar, quero cuidar de mim mesmo”

Em entrevista à plataforma de criptomoedas Okx, Pep Guardiola se pronunciou assim sobre seu futuro profissional: “Mentalmente, não sinto falta de nada; comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo também outras coisas que não tenham a ver com o futebol. Amo meu trabalho, mas chega um momento em que você sente que precisa dar um tempo. Talvez um dia eu acorde e diga: ‘Ok, quero voltar a treinar’; preciso sentir que sinto falta disso, e agora não sinto”.