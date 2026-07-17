Pep Guardiola descarta categoricamente um retorno iminente ao banco de reservas, após ter se despedido, há apenas algumas semanas, do Manchester City, clube no qual trabalhou por 10 anos e conquistou todos os títulos, tanto no cenário inglês quanto internacional (20 no total, incluindo uma Liga dos Campeões em 2023). Seu nome também havia sido cogitado para o cargo de técnico da Seleção Italiana, inclusive nos últimos dias, após o anúncio oficial do presidente da FIGC, Giovanni Malagò, da nomeação de Paolo Maldini como novo diretor técnico, acompanhado por Leonardo como consultor.
Traduzido por
Guardiola descarta o retorno ao banco de reservas e à Seleção: “Não sinto necessidade de voltar a treinar, quero cuidar de mim mesmo”
NÃO ME FALTA TRABALHO
Em entrevista à plataforma de criptomoedas Okx, Pep Guardiola se pronunciou assim sobre seu futuro profissional: “Mentalmente, não sinto falta de nada; comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo também outras coisas que não tenham a ver com o futebol. Amo meu trabalho, mas chega um momento em que você sente que precisa dar um tempo. Talvez um dia eu acorde e diga: ‘Ok, quero voltar a treinar’; preciso sentir que sinto falta disso, e agora não sinto”.
A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
A reflexão de Guardiola se completa com estas palavras adicionais: “Estou tentando entender como será minha vida; decidi dar um tempo porque quero cuidar um pouco mais de mim mesmo. Quero passar mais tempo com meus filhos e com meu pai, que tem 95 anos e ainda está aqui. Cheguei aos 56 anos, não sou mais jovem, e a perspectiva muda um pouco. Ainda estou me adaptando depois de ter parado, mas está indo bastante bem”.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.