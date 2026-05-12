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Grupo de investimento liderado por Sergio Ramos finalmente chega a acordo para a aquisição do Sevilla após cinco meses de negociações
Avanço em Sevilha
De acordo com o jornal Marca, um acordo de princípio para a venda do Sevilla foi fechado após uma reunião de duas horas entre Ramos, o CEO da Five Eleven Capital, Martin Ink, e os acionistas majoritários do clube. Isso ocorreu após uma maratona de nove horas no dia anterior para acertar os detalhes de um processo que teve início em meados de janeiro. O negócio continua pendente da formalização final e da autenticação notarial, tendo sido aprovado com sucesso em uma rigorosa auditoria de due diligence realizada pela KPMG, que havia dissuadido os licitantes anteriores.
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Experiência esportiva comprovada
Enquanto Ramos e seu irmão René saíam da reunião com sorrisos e gestos de aprovação, a estrutura executiva para a nova era já está tomando forma. Marc Boixasa, um profissional experiente com uma década de experiência no City Football Group e no Al-Hilal, foi nomeado diretor esportivo do ecossistema Five Eleven. Ele contará com o apoio do diretor de operações, Jesús Zamorano, enquanto o grupo se prepara para implementar uma estrutura administrativa modernizada assim que a transferência oficial for concluída.
Um regresso ao lar lendário
A aquisição coloca Ramos em um papel fundamental no clube de sua infância, onde ele influenciará as decisões tanto esportivas quanto estratégicas na qualidade de proprietário. No entanto, a legislação espanhola proíbe que jogadores em atividade detenham participações acionárias na mesma liga, o que, na prática, obriga o jogador de 40 anos a se aposentar ou a se transferir para o exterior. Tendo passado pela base do Sevilla antes de uma carreira lendária no Real Madrid e na seleção espanhola, a transição de Ramos para a diretoria marca um retorno completo às suas raízes.
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Sobrevivência e transição
O Sevilla ocupa atualmente a 13ª posição na La Liga, com 40 pontos em 35 partidas, e encontra-se em uma situação delicada, apenas três pontos acima do Alavés, que está na zona de rebaixamento. A viagem de quarta-feira a Villarreal é um confronto decisivo para a permanência do clube na divisão, enquanto a transição na diretoria segue rumo ao prazo final de 31 de maio para o período de negociação exclusiva.