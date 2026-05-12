De acordo com o jornal Marca, um acordo de princípio para a venda do Sevilla foi fechado após uma reunião de duas horas entre Ramos, o CEO da Five Eleven Capital, Martin Ink, e os acionistas majoritários do clube. Isso ocorreu após uma maratona de nove horas no dia anterior para acertar os detalhes de um processo que teve início em meados de janeiro. O negócio continua pendente da formalização final e da autenticação notarial, tendo sido aprovado com sucesso em uma rigorosa auditoria de due diligence realizada pela KPMG, que havia dissuadido os licitantes anteriores.