O Grêmio ampliou ainda mais a diversidade do seu elenco ao anunciar, nesta segunda-feira (27), a contratação do meia croata Filip Krovinovic, de 30 anos. Com a chegada do jogador, o Tricolor passa a contar com atletas de oito nacionalidades diferentes no grupo principal.
Grêmio chega a oito nacionalidades no elenco após anunciar meia croata de 30 anos
- Getty Images Sport
A contratação
Krovinovic chega ao clube sem custos de transferência, em um acordo que prevê apenas o pagamento de salários. O meia estava no Hajduk Split, da Croácia, e reencontra o técnico Luís Castro, com quem trabalhou no Rio Ave, de Portugal, na temporada 2016/17 — período em que viveu uma das melhores fases da carreira, com cinco gols e três assistências em 26 partidas.
Antes de acertar com o Grêmio, Krovinovic construiu a maior parte da carreira no futebol europeu. Revelado pelo NK Zagreb, o meia também passou por Benfica, West Bromwich, Nottingham Forest e defendia o Hajduk Split desde 2021.
O elenco diverso
Além de reforçar o meio-campo, o croata aumenta a variedade internacional do elenco gremista. Agora, o clube reúne jogadores de Croácia, Argentina, Paraguai, Colômbia, Peru, Dinamarca, Gana e Cabo Verde.
Confira a divisão dos estrangeiros do Grêmio:
Argentina: Kannemann, Nardoni, Pavón e Pérez
Paraguai: Villasanti e Balbuena
Colômbia: Enamorado e Monsalve
Peru: Noriega
Dinamarca: Braithwaite
Gana: Amuzu
Cabo Verde: Jovane Cabral
Croácia: Filip Krovinovic
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.