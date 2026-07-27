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croata Filip Krovinovi, anunciado pelo GrêmioDivulgação/Grêmio FBPA
Pedro Augusto Dias

Grêmio chega a oito nacionalidades no elenco após anunciar meia croata de 30 anos

Grêmio
Brasileirão

Filip Krovinovic se junta ao Tricolor após passagem pelo Hajduk Split e amplia para oito o número de nacionalidades representadas no elenco comandado por Luís Castro

O Grêmio ampliou ainda mais a diversidade do seu elenco ao anunciar, nesta segunda-feira (27), a contratação do meia croata Filip Krovinovic, de 30 anos. Com a chegada do jogador, o Tricolor passa a contar com atletas de oito nacionalidades diferentes no grupo principal.

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    A contratação

    Krovinovic chega ao clube sem custos de transferência, em um acordo que prevê apenas o pagamento de salários. O meia estava no Hajduk Split, da Croácia, e reencontra o técnico Luís Castro, com quem trabalhou no Rio Ave, de Portugal, na temporada 2016/17 — período em que viveu uma das melhores fases da carreira, com cinco gols e três assistências em 26 partidas.

    Antes de acertar com o Grêmio, Krovinovic construiu a maior parte da carreira no futebol europeu. Revelado pelo NK Zagreb, o meia também passou por Benfica, West Bromwich, Nottingham Forest e defendia o Hajduk Split desde 2021.

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  • O elenco diverso

    Além de reforçar o meio-campo, o croata aumenta a variedade internacional do elenco gremista. Agora, o clube reúne jogadores de Croácia, Argentina, Paraguai, Colômbia, Peru, Dinamarca, Gana e Cabo Verde.

    Confira a divisão dos estrangeiros do Grêmio:

    Argentina: Kannemann, Nardoni, Pavón e Pérez

    Paraguai: Villasanti e Balbuena

    Colômbia: Enamorado e Monsalve

    Peru: Noriega

    Dinamarca: Braithwaite

    Gana: Amuzu

    Cabo Verde: Jovane Cabral

    Croácia: Filip Krovinovic

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