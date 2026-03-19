O presidente da FIGC, Gabriele Gravina, falou em uma coletiva de imprensa por ocasião da reunião do Conselho Federal realizada hoje na sede da Federação.
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Gravina: “As especulações sobre o Open VAR são inoportunas. Tonali? Há preocupação, mas moderada”
O CONSELHO FEDERAL
"A reunião de hoje foi muito importante. Quis analisar com muita atenção as tensões internas da AIA e algumas tensões que estavam gerando comentários. Estamos aguardando o recurso, que ainda não nos foi comunicado, relativo à suspensão do presidente da AIA, confirmada em 23 de fevereiro".
A CRÍTICA AO OPEN VAR
"A outra questão crítica dizia respeito ao Open VAR, que está dando margem a algumas especulações inoportunas. Alguns comentários desviaram o objetivo do projeto, que se inspirava na máxima transparência e poderia ser uma ferramenta de formação e informação. Infelizmente, isso gerou instrumentalizações; condenamos a violência contra os árbitros e reiteramos as medidas tomadas pela federação desde 2019 para o endurecimento das sanções".
SOBRE TONALI
"Não estou preocupado; pelo contrário, estou muito tranquilo. Estou em contato direto com o Gattuso, a quem agradeço mais uma vez pelo trabalho extraordinário que vem realizando nestes últimos meses. Ele está fazendo um trabalho louvável. Falei ontem à noite com o Sandro, junto com o técnico Gattuso e o Dr. De Carli; ele estava mais tranquilo do que quando saiu. Há um certo alarme, mas de nível moderado. Esta manhã, os exames trouxeram bastante tranquilidade; precisamos recuperá-lo com todos os meios à nossa disposição e à do Newcastle”.
SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO
"Em 2021, falei de uma seleção normal que poderia se tornar especial se todos nós fizéssemos com que se sentisse a importância da camisa azul e o orgulho de vesti-la. Não quero ofender ninguém e, de forma alguma, quero minimizar o valor técnico da equipe, mas, em comparação com algumas potências, podemos dizer que éramos uma equipe normal. Precisamos sair desses momentos de desânimo geral; todos nós precisamos saber que o apoio do país deve levar esses rapazes para os Estados Unidos, se for preciso, até a nado.”