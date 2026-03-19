Gravina: “As especulações sobre o Open VAR são inoportunas. Tonali? Há preocupação, mas moderada”

"Não estou preocupado; pelo contrário, estou muito tranquilo. Estou em contato direto com o Gattuso, a quem agradeço mais uma vez pelo trabalho extraordinário que vem realizando nestes últimos meses. Ele está fazendo um trabalho louvável. Falei ontem à noite com o Sandro, junto com o técnico Gattuso e o Dr. De Carli; ele estava mais tranquilo do que quando saiu. Há um certo alarme, mas de nível moderado. Esta manhã, os exames trouxeram bastante tranquilidade; precisamos recuperá-lo com todos os meios à nossa disposição e à do Newcastle”.