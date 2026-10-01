'Gravado na minha memória!' - Por que Cristian Romero foi tomado pela emoção em Córdoba

O zagueiro da Argentina Cristian Romero viveu uma noite memorável ao usar a braçadeira de capitão em sua cidade natal, Córdoba, durante a vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em um amistoso internacional. Atuando na zaga, o jogador de 28 anos coroou uma atuação dominante ao marcar o terceiro gol de sua equipe aos 53 minutos.

Romero aproveitou a cobrança de escanteio de Nico Paz no segundo pau e cabeceou com força para vencer Guillermo Viscarra.

Lautaro Martinez, Paz e Jose Lopez também marcaram para completar a vitória.