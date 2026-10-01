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'Gravado na minha memória!' - Por que Cristian Romero foi tomado pela emoção em Córdoba
Romero comanda a Argentina em vitória dominante em sua cidade natal, Córdoba
O zagueiro da Argentina Cristian Romero viveu uma noite memorável ao usar a braçadeira de capitão em sua cidade natal, Córdoba, durante a vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em um amistoso internacional. Atuando na zaga, o jogador de 28 anos coroou uma atuação dominante ao marcar o terceiro gol de sua equipe aos 53 minutos.
Romero aproveitou a cobrança de escanteio de Nico Paz no segundo pau e cabeceou com força para vencer Guillermo Viscarra.
Lautaro Martinez, Paz e Jose Lopez também marcaram para completar a vitória.
Zagueiro relembra suas raízes no Belgrano e a honra de ser capitão
Falando após o apito final, Romero demonstrou grande emoção com seu retorno ao Estádio Mario Alberto Kempes. Tendo iniciado a carreira no clube local Belgrano há uma década, o zagueiro agradeceu ao técnico Lionel Scaloni e às lideranças do elenco por confiarem a ele as responsabilidades de terceiro capitão.
Romero reconheceu que usar a braçadeira traz um dever significativo.
"Um dia que ficará para sempre gravado na minha memória", declarou Romero. "Eu nunca imaginei começar minha carreira no Belgrano e, 10 anos depois, voltar tendo conquistado tudo com a Seleção. Scaloni me disse há bastante tempo que eu seria o terceiro capitão. Cabe a mim assumir essa responsabilidade."
Vice-capitão promete manter a Argentina no topo do futebol mundial
Romero elogiou a comissão técnica e o ambiente do elenco, afirmando que a Argentina possui todas as qualidades necessárias para seguir competitiva no mais alto nível. Ele prestou homenagem a companheiros icônicos, ao mesmo tempo em que pediu ao grupo que mantenha a ética de trabalho durante esta fase de transição.
O defensor destacou que orientar os membros mais jovens do elenco segue sendo uma prioridade para o grupo de liderança.
Romero expressou total confiança no desenvolvimento contínuo da equipe.
- AFP
Romero se prepara para liderar a defesa contra Burkina Faso
Romero e a Argentina voltam suas atenções para o amistoso de quinta-feira contra Burkina Faso, enquanto a série em casa continua. O vice-capitão quer comandar a defesa rumo a mais um jogo sem sofrer gols antes de encerrar a janela contra Benin.
A Bolívia se prepara para seus próximos compromissos internacionais.
Romero busca manter seu impacto de liderança dentro e fora de campo.
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